Em julho de 1982, Denise Platt (Anne Hathaway) pensa em se separar de Greg (Ewan McGregor), com quem mora na rua Oak, no subúrbio de Flowervale, em Michigan. Ela tenta escrever um romance. Ele passa parte do dia entregando pizzas. Os filhos já perceberam que os dois mal conseguem conversar sem brigar. Então uma tempestade arranca a vizinhança do lugar e a deixa em território pré-histórico. Em “O Fim da Rua”, David Robert Mitchell põe esse casal em crise para trabalhar junto por uma razão bastante simples. Se quiserem voltar para casa com os filhos, Denise e Greg vão precisar contar um com o outro.

Antes da tempestade, Denise fotografa uma planta que surgiu no quintal de uma vizinha. A bibliotecária do bairro, a senhora Valcourt (Emily Kuroda), identifica a espécie. É uma planta extinta há milhões de anos. Há algo de engraçado na maneira como Mitchell introduz o absurdo. Uma mulher vê uma planta estranha, tira uma foto e procura alguém que saiba mais sobre o assunto. É o tipo de curiosidade que se resolve com uma ida à biblioteca, até que a bibliotecária dá à planta um nome que torna sua presença ali ainda mais estranha.

Naquela noite, um clarão toma conta da rua. A energia cai, a água acaba e Starbuck, o cachorro da família, desaparece. Na manhã seguinte, Denise e Greg saem à procura dele e descobrem que as casas continuam de pé, mas a paisagem ao redor mudou. Há dinossauros nas imediações. Um deles persegue o casal, que volta para casa sem Starbuck. A partir desse momento, até abrir a porta para chamar o cachorro pode pôr alguém em perigo.

O que Audrey viu no clarão

Os Platt pregam tábuas nas portas e janelas. O abrigo lhes dá tempo para conversar sobre o que aconteceu, e Audrey (Maisy Stella), a filha mais velha, sugere que o clarão tenha aberto uma passagem no tempo. A hipótese ajuda a explicar por que a rua conserva as mesmas casas, embora tudo em volta pertença a outra época. Maisy Stella diz o que precisa dizer sem dar à adolescente ares de professora. Audrey está tentando descobrir onde foi parar, e os adultos têm bons motivos para ouvi-la. Se houve uma passagem, talvez exista um caminho de volta.

Mitchell é mais convincente quando deixa a família lidar com problemas desse tamanho dentro de uma casa comum. Além de tentar descobrir em que época estão, os Platt têm de decidir quem pode sair e em que condições. As tábuas que os protegem também deixam Starbuck do lado de fora. Para Brian (Christian Convery), irmão de Audrey, esse detalhe pesa mais que qualquer hipótese sobre o clarão. Quando avista o cachorro no quintal, ele vai atrás dele. Audrey sai à procura do irmão, e os pais acabam pegando o carro para buscar os dois.

Uma conversa na pior hora

Há espaço para uma briga de casal entre a procura pelo cachorro e a preocupação com os filhos. Greg conta a Denise que leu seu manuscrito e reconheceu ali a vontade dela de ir embora. É uma indiscrição que Ewan McGregor interpreta com o ressentimento de quem já vinha juntando motivos para discutir. Anne Hathaway deixa aparecer o constrangimento de Denise. Ela ainda estava experimentando no papel uma decisão que teria efeitos sobre a vida de quatro pessoas. Agora precisa falar dela com o marido, dentro de uma casa que os dois acabaram de fechar com tábuas.

A conversa vale pelo que já se sabia dos Platt antes de qualquer dinossauro aparecer. Denise reclama das horas que Greg passa fora. Os filhos já se perguntam se os pais vão se separar. O perigo muda a urgência dessas questões, mas o filme tem o bom senso de deixar os dois continuarem irritados. Hathaway e McGregor convencem sobretudo quando precisam agir juntos apesar do que acabaram de ouvir um do outro. A discussão pode esperar. Brian e Audrey estão lá fora.

Uma rua sem saída conhecida

A busca de carro é um dos melhores usos que “O Fim da Rua” faz do subúrbio. Dois pais saem para buscar os filhos, um gesto que conhecem de cor, e logo se veem sem as referências que tornavam essa tarefa simples. Mitchell já deu ao espectador motivos para lembrar daquela rua, do quintal onde Denise fotografou a planta à casa que a família tentou vedar. Por isso, a ameaça tem um endereço. A cada trecho percorrido, Denise e Greg ficam mais longe do abrigo e ainda precisam procurar os filhos num lugar onde, até a véspera, bastava chamar pelo nome.