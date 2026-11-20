Romance brasileiro
Ressuscitar Mamutes
- Páginas
- 120
- Editora
- Autêntica Contemporânea
- Edição
- 2024
A história
Um documentário sobre a tentativa de recriar mamutes interrompe a leitura da narradora de “Ressuscitar Mamutes”. Ela se interessa pela possibilidade de devolver à vida o que parecia perdido. Da pesquisa científica, o romance de Silvana Tavano passa a pequenas ficções de viagens no tempo, até chegar à mulher cuja história a filha gostaria de recuperar.
A mãe já morreu. Restaram fotografias, objetos e as lembranças de um convívio difícil de organizar. A narradora sabe pouco da moça que ela foi antes de casar. Conhece melhor a mulher que, abandonada pelo marido, continuou esperando sua volta. Quando ele saiu definitivamente, a filha tinha 12 anos e a irmã, dois. A espera materna atravessou a infância da narradora e alimentou, na vida adulta, sua impaciência com o que julgava ser dependência.
A filha adulta se lembra das viagens, das cobranças e das próprias respostas impacientes. Lamenta as oportunidades que a mãe recusou, irrita-se com seus receios e reconhece o cuidado que recebeu dela. Aos poucos, esse retrato ganha aspectos que escapam à imagem da mulher abandonada. Aos 69 anos, a mãe começou a frequentar cursos numa universidade e a se interessar por assuntos e pessoas que não pertenciam à rotina familiar.
Depois de percorrer essas lembranças, a filha começa a alterar os acontecimentos. Retorna a datas do passado, imagina outras decisões e dá continuidade à vida materna para além do tempo que as duas tiveram. A invenção se anuncia como possibilidade, com dúvidas e verbos no condicional. O leitor acompanha tanto a história recordada quanto as mudanças que a narradora deseja introduzir nela.
Por que vale ler
Na fotografia de formatura, a mãe não sorri. Quando a narradora retoma a imagem na história que inventa, o sorriso aparece num capítulo de uma única frase. A cena anterior permanece na memória do leitor, que pode reconhecer a mudança e o desejo da filha de interferir no passado. O mesmo procedimento atravessa a parte inventada do romance. Conhecemos as situações antes de vê-las reescritas, o que permite avaliar também as escolhas de quem narra.
No avião, a filha se irrita quando a mãe conta que gostaria de ter sido aeromoça. Tomada pelo medo de voar, mal consegue ouvi-la. Pouco depois, aceita o colo materno. A mulher que tantas vezes lhe parece dependente é quem a ampara. Ao conservar a irritação que precede esse cuidado, Tavano deixa à vista a aspereza da filha. A primeira pessoa expõe seus próprios gestos, inclusive quando a lembrança lhe é desfavorável.
O que esperar
As 120 páginas alternam cenas longas, capítulos de uma única frase e reflexões apoiadas em leituras de outros autores. A ordem acompanha as associações da narradora, com retornos a episódios já contados. O começo ensaístico pede alguma paciência até que a história familiar ganhe espaço. O humor das pequenas desavenças convive com cenas duras de doença e luto.
Quem é a autora
Silvana Tavano é escritora e jornalista, formada pela USP. Publicou livros infantis e juvenis antes de estrear no romance com “O Último Sábado de Julho Amanhece Quieto”, em 2022. “Ressuscitar Mamutes” venceu o Oceanos 2025 na categoria prosa.