Os desastres ocorreram em 23 e 24 de janeiro de 1954, em Uganda. A imprensa anunciou sua morte; cartas posteriores revelam a gravidade dos ferimentos.

Bula Achados Hemingway em Uganda, janeiro de 1954

O avião que deveria tirar Ernest Hemingway da região do primeiro acidente também caiu. Em 23 e 24 de janeiro de 1954, num sábado e num domingo, o escritor sobreviveu a dois desastres aéreos em Uganda. Enquanto ele tentava completar a viagem, jornais preparavam o balanço de sua vida. Alguns chegaram a publicar sua morte.

Hemingway viajava com a mulher, Mary Welsh, e o piloto Roy Marsh. No sábado, o pequeno avião em que estavam fez um pouso de emergência perto das cataratas de Murchison. Os três sobreviveram e passaram a noite na região. No dia seguinte, conseguiram embarcar num barco que os levou a Butiaba, às margens do lago Albert.

Ali havia outro avião, pilotado por T. R. Cartwright. Parecia uma maneira de encerrar a aventura e chegar a Entebbe. Durante a decolagem, porém, a aeronave sofreu um acidente e pegou fogo. Todos escaparam. A sucessão de desastres, hoje resumida em poucas linhas de biografia, envolveu uma noite ao relento, um trecho de barco e a necessidade de sair de um segundo avião.

A última etapa foi feita de carro. O “Albany Democrat-Herald” de 26 de janeiro registrou a chegada de Hemingway a Entebbe no dia anterior, com uma garrafa de gim e um cacho de bananas. Mary estava com duas costelas fraturadas. Ele aparecia na notícia fazendo graça com a própria sorte. Era uma apresentação pública bastante convincente de alguém que acabara de ser dado como morto.

O caminho até Entebbe 23 a 25 de janeiro de 1954 Três etapas da viagem Depois do acidente perto de Murchison, o grupo seguiu de barco até Butiaba. Após o segundo acidente aéreo, chegou a Entebbe de carro. Primeiro acidente. Hemingway, Mary e o piloto passam a noite na região. Chegada de barco e nova tentativa de voo. O segundo avião se acidenta e pega fogo. O grupo completa o trajeto por estrada. Entre o primeiro e o segundo avião O resgate incluiu um trecho de barco. Depois da noite perto de Murchison, Hemingway, Mary Welsh e Roy Marsh chegaram a Butiaba numa embarcação de turistas. Ali embarcaram no avião de T. R. Cartwright, que sofreu o segundo acidente durante a decolagem.

A confusão nas redações ficou documentada numa crônica da “The New Yorker” publicada naquele fevereiro. Uma edição do “Daily Mirror” de Nova York anunciou que Hemingway e a mulher haviam morrido. O “The New York Times” chegou a preparar um obituário, retirado quando apareceram informações mais favoráveis. Entre os primeiros despachos sobre o avião desaparecido e a confirmação de que seus ocupantes estavam vivos, parte da imprensa transformou uma possibilidade em fato consumado.

Lidas ao lado das cartas posteriores, as notícias da sobrevivência também exigem cuidado. A disposição para conversar com repórteres e rir dos acidentes podia sugerir que o perigo havia terminado. Os ferimentos continuavam ali. A saída da mata e o reaparecimento diante da imprensa resolviam o desaparecimento do escritor; sua recuperação teria outro prazo.

Nas cartas enviadas a Roy Marsh, reunidas num catálogo da Sotheby’s, Hemingway descreveu lesões internas, dificuldades de visão e limitações que alteraram sua rotina. Escreveu ao piloto ao longo de 1954 e ainda em janeiro de 1955. A correspondência permite acompanhar o que os despachos imediatos sobre um sobrevivente bem-humorado não poderiam esclarecer: a extensão dos danos e a demora em voltar às atividades habituais.

Num desses relatos, tarefas tão comuns quanto subir e descer escadas passaram a exigir atenção. O detalhe tem uma escala doméstica que as fotografias de aventura dificilmente comportam. Também impede que os dois acidentes sejam tratados apenas como mais uma demonstração de resistência física, acrescentada ao currículo do pescador, caçador e correspondente de guerra.

Hemingway começou a trabalhar o episódio para publicação ainda durante a recuperação. Segundo a pesquisadora Selma Karayalçın, em estudo publicado na “The Hemingway Review”, contou com a ajuda de Kit Figgis para ditar seu relato quando escrever se tornou difícil. O resultado saiu em duas partes na revista “Look”, em abril e maio de 1954, sob o título “The Christmas gift”. O sobrevivente retomava o controle da narrativa que, semanas antes, outros haviam encerrado por ele.

Naquele momento, sua obra já voltara ao centro da atenção literária. “O Velho e o Mar”, publicado em 1952, contava a luta do pescador Santiago para trazer à terra um peixe enorme. O livro antecedia a viagem africana e seria expressamente mencionado na justificativa do prêmio que Hemingway receberia meses depois dos acidentes.

Em 28 de outubro de 1954, foi anunciado seu Nobel de Literatura. A Academia Sueca destacou o domínio da narrativa, demonstrado recentemente em “O Velho e o Mar”, e sua influência sobre o estilo contemporâneo. A distinção reconhecia o escritor que os jornais haviam se apressado em despedir em janeiro.

Hemingway não foi a Estocolmo. Sua saúde impediu a viagem, como registra o documentário da PBS sobre sua vida. No ano em que sobreviveu a dois aviões e recebeu o Nobel, continuava obedecendo às restrições médicas. O prêmio chegou quando a recuperação ainda não estava concluída.