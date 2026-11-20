Bula Streaming HBO Max O Cavaleiro dos Sete Reinos (2026)

Cerca de um século antes dos acontecimentos de “Game of Thrones”, Sor Duncan, o Alto, tenta encontrar lugar entre os cavaleiros de Westeros. No caminho para um torneio, conhece Egg, um menino disposto a trabalhar como seu escudeiro. A parceria combina a força e a inexperiência de Dunk com a rapidez de raciocínio do garoto. Ao se aproximarem da nobreza, os dois descobrem que coragem e posição social nem sempre recebem o mesmo respeito.

A média superior a 24 milhões é global e foi informada pela própria Warner Bros. Discovery numa carta a acionistas. O relatório a apresenta como audiência por episódio em crescimento naquele momento do lançamento. Não se trata de espectadores apenas do Brasil nem de um número acumulado exclusivo do primeiro capítulo. É um retrato do alcance internacional da produção no começo de 2026.

George R.R. Martin e Ira Parker assinam a criação, com Peter Claffey e Dexter Sol Ansell como Dunk e Egg. A temporada tem seis episódios. A proximidade com esses dois personagens oferece um modo particular de visitar um universo conhecido: para quem viaja com pouco dinheiro, uma grande disputa política começa muitas vezes com a necessidade de obter abrigo, reconhecimento ou o direito de competir.

Esse ponto de vista torna visível o peso das hierarquias. Um cavaleiro sem nome influente precisa provar aquilo que outros recebem por nascimento. O torneio reúne pessoas submetidas às mesmas regras aparentes, mas com condições muito diferentes para enfrentá-las. A amizade entre os protagonistas dá uma dimensão cotidiana a essa desigualdade, feita de conversa, aprendizado e decisões que podem custar caro.