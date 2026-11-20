John Cho, de “Star Trek”, Alicia Hannah-Kim e Jacob Bertrand, de “Cobra Kai”, integram o elenco internacional de “Polaris: Conspiração Política”, no Disney+. A produção é protagonizada por Jun Ji-hyun e Gang Dong-won. Em nove episódios, uma investigação sul-coreana se estende a interesses estrangeiros e coloca uma diplomata na dependência de um homem sobre quem sabe muito pouco.
Polaris: Conspiração Política (2025)
Depois de um atentado contra um candidato à presidência, Seo Munju começa a investigar informações que ameaçam a reputação dele e a estabilidade da Península Coreana. A busca a expõe a novos perigos. Para continuar, ela passa a contar com a proteção de Paik Sanho, um mercenário de passado pouco claro. Os dois precisam colaborar mesmo quando a confiança entre eles ainda está longe de ser uma certeza.
A presença de intérpretes de produções americanas acompanha o alcance da trama. John Cho participa ao lado de Christopher Gorham e Michael Gaston. Alicia Hannah-Kim e Jacob Bertrand trazem a familiaridade de “Cobra Kai”. Jun Ji-hyun e Gang Dong-won permanecem no centro da história, nos papéis da diplomata e de seu protetor. As relações entre países passam, assim, por personagens que trabalham em instituições e respondem a interesses diferentes.
O roteiro é de Chung Seo-kyung, colaboradora de Park Chan-wook em “Decisão de Partir”, e a direção reúne Kim Hee-won e Heo Myeong-haeng. O material oficial do Hulu, responsável pela apresentação americana da série, descreve uma conspiração que alcança a Casa Branca. No Brasil, os nove episódios estão no Disney+, com o título “Polaris: Conspiração Política”.
A relação entre os protagonistas fornece uma questão íntima para acompanhar a disputa internacional. Munju precisa se apoiar na experiência de Sanho, mas desconhece interesses que podem orientar suas escolhas. Um gesto de proteção pode demonstrar lealdade ou apenas cumprir uma tarefa. A investigação exige avaliar informações políticas e, ao mesmo tempo, reconhecer quanto se pode confiar na pessoa que está mais perto.
Por que assistirPara quem gosta de espionagem, alianças incertas e disputas políticas com alcance internacional. O encontro entre estrelas coreanas e atores familiares de produções americanas amplia o elenco sem afastar a trama de seus protagonistas.