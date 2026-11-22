Cartas. Não um sete de ouros ou um ás de copas, não um zap. O truco, truque para driblar o prazo que apressa e a página branca que o fôlego aperta, aberta feito documento de Word: resgatar missiva de reflexão, revirar, compartilhar.

O que mesmo dizia o poeta, afinal? Tudo o que não invento é falso.

Bled, 20 de novembro de 2026.

Prezada Leitora,

Ouço Caetano Veloso enquanto lhe escrevo estas poucas e mal garatujadas linhas. Penso nas janelas. Não a que agora está com os vidros completamente fechados (é outono, chove, faz frio) e com as persianas escancaradamente buscando captar sol (que não há). Penso nas janelas que me eram muito simbólicas na adolescência, possivelmente quando você nem era nascida e o computador pessoal se tornava uma realidade mágica em minha vida.

Janelas. Windows. Sim, esta analogia.

Eu gostava de botar um papel de parede (acho que hoje se diz fundo de tela) com uma foto bonita da chácara do meu pai em Taquarituba. Fingia que era meu escapismo. Bobagem. Pensava no poema do Drummond.

“Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói!”

Taquarituba era apenas um papel de parede no computador. Mas como doía. E passou a doer mais, lancinar, quando me diasporei para Bauru, depois São Paulo, depois Milão (na verdade, Paderno Dugnano), depois Bled.

Taquarituba é apenas meu eu. Mas como dói.

Ao mesmo tempo, meu Deus, Taquarituba nem há mais: é só uma encruzilhada cheia de gente que, na maioria, nem sei mais quem é. Meus avós morreram todos, meus pais também migraram, meus amigos quase todos se espalharam pelo Brasil e pelo mundo. A pracinha onde eu brincava e tentava namorar não é mais como era; foi reformada e já não a identifico como minha, já nem conheço mais seus conformes. A escola onde me fiz e na qual também me rebelei hoje talvez esteja com os vidros quebrados (janela, janela, janela). A loja onde eu ia com minha mãe, reclamando eu, claro, hoje é uma dessas igrejas de fundamentalistas. O cemitério onde vi serem enterrados meus bisavós lotou, agora parece que há um cemitério novo do outro lado. Taquarituba — veja bem, minha Taquarituba — hoje é outra Taquarituba, como se uma usina tivesse sido criada para deglutir meus sonhos e reciclá-los em forma de papel crepom.

Qual é sua Taquarituba, Leitora?

Leitora realmente não tem nome próprio, como denunciam suas redes sociais? Coincidência ou não, Edison também segue em busca de identidade. E eu tinha uma professora de português que vivia reclamando que a ortografia estava errada, que eu precisaria acentuar (proparoxítona) ou deixar com d mudo (paroxítona). Ela não notava a necessidade, se fosse para se manter fiel às regras da língua portuguesa, dos dois esses no caso de não usar o d mudo. Ela era uma fundamentalista da língua portuguesa — atentava apenas para o detalhe que lhe parecia importante, não conseguia ver o todo e, no fundo, não entendia a poesia da vida; por certo, envergou para a extrema-direita do pensamento contemporâneo.

Eu atrasei duas semanas, talvez uns dias a mais, para iniciar tais missivas. Porque sou isso, minha querida amiga: relativamente bem-sucedido, sinto que não cheguei nem à metade do ser humano que supunha ser capaz de ser, quando me vislumbrava alguém neste futuro que ora chamamos de presente.

Uma vez, prestei vestibular em Londrina e, naquela época, quando jamais havia pisado no exterior, brincava que era o mais perto de Londres que eu havia chegado. Hoje o mundo é de todos nós, podemos abraçá-lo facilmente, ainda que precisemos parcelar os tíquetes no cartão de crédito. O que você faz aí, afinal? Não quero tanto saber de currículos, quero saber de livros, amores, bebidas e sonhos porque, acredito e peço que acredite também, todo o resto me parece apenas uma colcha de retalhos feita com panos em decomposição.

É isto. Se não for, vai ser. Viva.