Pesquisa com 425 adultos britânicos encontrou uma associação entre dedicação à poesia e às artes visuais e o número de parceiros sexuais relatados.

Poetas e artistas plásticos que se dedicavam seriamente à criação relataram mais parceiros sexuais numa pesquisa britânica com 425 adultos. O resultado, obtido por Daniel Nettle, da Universidade de Newcastle, e Helen Clegg, da Open University, dá uma vantagem inesperada a uma ocupação que dificilmente alguém escolheria pelas garantias de retorno. O levantamento saiu na revista científica “Proceedings of the Royal Society B”, com divulgação inicial em 2005 e publicação em volume de 2006.

A pergunta era direta. Os participantes deviam informar quantos parceiros haviam tido desde os 18 anos, incluindo relacionamentos breves. Também indicavam seu envolvimento com poesia ou artes visuais. Na comparação, os grupos de dedicação séria e profissional ficaram acima dos que não produziam e dos que criavam apenas por passatempo, mesmo considerando idade e sexo.

A distinção importa. O estudo examinou pessoas que escreviam poemas ou produziam arte, e não o hábito de ler. Tampouco avaliou a qualidade da vida sexual. Uma biblioteca cheia e uma história amorosa movimentada continuam sendo coisas diferentes, por mais agradável que seja imaginar uma passagem secreta entre elas.

Criação e vida amorosa 425adultos Participantes britânicos informaram sua dedicação à poesia ou às artes visuais e seu histórico de relacionamentos. Os quatro níveis de dedicação artística 241 participantes não produziam, 57 criavam por passatempo, 60 tinham dedicação séria e 67 eram profissionais. Os números indicam participantes, não parceiros sexuais. Não produziam 241 Por passatempo 57 Dedicação séria 60 Profissionais 67 Número de participantes Ilustração / Laboratório Visual O que essa comparação permite dizer? O estudo encontrou uma associação. Não testou o efeito de ler livros, não mediu desempenho sexual e não demonstrou que produzir arte cause um aumento no número de parceiros.

A criação como poder de atração

Na explicação que apresentou à imprensa, Nettle considerou duas possibilidades. Pessoas criativas podem atrair atenção pelo que produzem e pelo carisma; podem também circular em ambientes e adotar estilos de vida que favoreçam encontros. A reportagem da ABC, publicada em dezembro de 2005, registrou as duas hipóteses. O poeta desejado por seus versos e o poeta mais disposto a aproveitar oportunidades cabem no mesmo resultado, embora contem histórias diferentes.

É justamente aí que a curiosidade fica interessante. Quem escreve oferece ao outro algo que uma fotografia não consegue mostrar. Uma maneira de perceber, escolher palavras, construir uma imagem. Isso pode participar da atração sem que o poema precise funcionar como cantada ou ter sido escrito para conquistar alguém.

Uma investigação posterior deu forma experimental a essa possibilidade. Em 2017, Christopher D. Watkins, da Universidade de Abertay, publicou três experimentos sobre criatividade e atração. Em dois deles, rostos foram apresentados com pequenos textos de diferentes níveis de criatividade. A informação sobre a capacidade de criar alterava o julgamento da pessoa retratada. No conjunto dos testes, a criatividade chegou a compensar uma aparência avaliada como menos atraente. Era outro desenho de pesquisa, medindo avaliações, não encontros efetivamente ocorridos.

O que a contagem não responde

No levantamento de Nettle e Clegg, as respostas eram anônimas e a amostra não representava toda a população britânica. O trabalho fazia parte de uma investigação sobre personalidade, criatividade e escolha de parceiros. Não permite concluir que começar a escrever aumentará o número de relações de uma pessoa.

A pesquisa sobre leitura e percepção da personalidade pertence a outra pergunta. Aqui, o foco era quem cria. Confundir as duas coisas renderia uma propaganda confortável da literatura, mas apagaria justamente o que foi observado.

Há ainda uma diferença entre ter mais parceiros e ter relações melhores. A contagem não informa se houve prazer, cuidado, reciprocidade ou felicidade. O interesse do achado está em trazer a criação para uma conversa sobre atração, sem exigir que o poeta seja uma celebridade. O que alguém faz com palavras também pode entrar na maneira como é desejado.