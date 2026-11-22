Em pesquisa com mais de 8 mil alunos britânicos, a vantagem apareceu em uma das duas tarefas espaciais. O resultado questiona um benefício exclusivo de Mozart.

Mozart perdeu para o pop numa tarefa de raciocínio espacial. Numa análise com dados de mais de 8 mil crianças britânicas de 10 e 11 anos, quem ouviu canções populares antes da prova se saiu melhor no teste de dobradura mental. Na outra tarefa, de completar quadrados, os grupos tiveram resultados semelhantes. A pequena derrota do compositor merece atenção pelo que pergunta sobre nós, ouvintes, e pelo que impede de concluir sobre ele.

O trabalho de E. Glenn Schellenberg e Susan Hallam, publicado em 2005, reanalisou um experimento de 1996 realizado com a BBC. Os alunos foram distribuídos aleatoriamente entre dez minutos de pop, Mozart ou uma conversa sobre a pesquisa. O repertório popular incluía Blur. O estudo ganhou o apelido de efeito Blur.

Pop e Mozart 2testes Duas tarefas espaciais, resultados diferentes. Dobrar e completar Duas figuras de papel evocam as tarefas espaciais. Desenho conceitual, sem reproduzir questões da prova. Ilustração / Laboratório Visual O resultado mede inteligência geral? Não. A comparação avaliou desempenho imediato em duas tarefas espaciais. Não demonstrou aumento permanente da inteligência.

O prestígio não entra sozinho na sala

É tentador usar uma experiência dessas para acertar contas com o gosto alheio. A pessoa que suporta comentários sobre sua música favorita encontraria aqui uma resposta pronta, com a vantagem de vir acompanhada de um artigo científico. O problema começa quando a resposta fica maior que a pergunta. Acertar uma tarefa depois de ouvir uma canção não transforma o ouvinte em alguém mais inteligente, assim como a dificuldade de uma partitura não serve de atestado para quem a põe para tocar.

A discussão já havia produzido uma comparação especialmente esclarecedora. Em dois experimentos publicados em 1999, Kristin M. Nantais e Schellenberg observaram vantagem numa tarefa espacial depois de ouvir Mozart ou Schubert, em comparação com permanecer em silêncio. Quando uma história narrada tomou o lugar do silêncio, a vantagem da música desapareceu. O melhor desempenho passou a acompanhar a experiência preferida pelo participante, música ou história.

Isso muda a posição do ouvinte na conversa. Uma escolha cultural deixa de parecer uma substância que todos deveriam ingerir na mesma dose. O que interessa passa a ser a relação de uma pessoa com aquilo que escuta. Uma canção familiar pode chegar aonde uma obra venerada, imposta como obrigação, não chega. Essa leitura ajuda a entender a hipótese em discussão, sem fazer do prazer uma fórmula infalível para acertar provas.

A comparação que importa

Em 2010, uma meta-análise de Jakob Pietschnig, Martin Voracek e Anton K. Formann reuniu quase 40 estudos, com mais de 3 mil participantes, para examinar o efeito Mozart. Incluiu trabalhos não publicados e encontrou pouco apoio para um benefício específico do compositor. A vantagem de ouvir outras músicas, diante de silêncio ou estímulos não musicais, tinha magnitude semelhante à observada para Mozart.

Esses resultados ajudam a separar duas perguntas que costumam andar misturadas. Uma trata do valor de uma obra. A outra, do desempenho de alguém numa tarefa depois de ouvi-la. A primeira exige discussão musical; a segunda pede uma comparação que leve o ouvinte em conta. Trocar uma pela outra é atribuir ao experimento um júri que ele nunca convocou.

A relação entre arte e comportamento também aparece na pesquisa sobre criação artística e parceiros sexuais já apresentada pela Bula. São perguntas diferentes, mas ambas exigem que a conclusão conserve o tamanho daquilo que se mediu. Mozart pode continuar na estante. O resultado não exige que o disco do Blur saia dela.