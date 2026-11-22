Sou um homem branco. 61 anos. Nasci no seio de uma família de classe média, longe do mar, perto do cheiro de esterco dos rincões agropastoris do Planalto Central. Minha mãe foi sofressora, ou melhor, minha mãe foi professora do ensino fundamental na rede pública de ensino. Meu pai, funcionário do Banco do Brasil, compulsoriamente aposentado por causa da doença de Chagas que lhe carcomeu as entranhas de forma ampla, gradual e irrestrita. A ditadura dos micróbios. Cresci numa época em que racismo estrutural era assunto para poucos interessados. Poucos brancos interessados. Na escola, as abordagens sobre as condições da negritude restringiam-se aos escabrosos relatos sobre a escravidão no Brasil. A primeira pessoa preta que exerceu forte influência sobre mim chamava-se Júlia. Era uma mulher velha, bonachona e carinhosa. Nascida em 1904, fora neta de escravos. Na casa onde morava, adotada por favor, por conveniência ou por compaixão, prestava os mais variados serviços domésticos, ad aeternum, numa espécie de contrapartida por ter sido acolhida no seio daquela família de entes brancos. Júlia nunca se casou, nunca tirou férias, era analfabeta, morava num quartinho simples que ficava ao lado da despensa da casa. Dentre tantos afazeres, ajudava a tomar conta da criançada; de mim, inclusive, esporadicamente. Tinha o hábito de andar sempre descalça, mesmo quando saía à rua. Lembro-me de seus pés livres, ásperos, sofridos. Tive notícias de terem colocado sapatos nela, no seu próprio velório. Se queriam agradar, erraram feio. Eu segui. Tive uma vida tranquila, confortável, ao lado dos meus pais e dos meus irmãos, sem padecer de necessidades elementares. Estudei em boas escolas. Era um aluno aplicado. Eu gostava de estudar. Ainda não gostava de ler. Isso eu aprendi com o tempo, um lapso cultural que explica muita coisa. Finalmente, prestei o vestibular e consegui acesso ao curso de medicina numa universidade pública federal. Quando ingressei na faculdade, em 1983, era a única faculdade de medicina existente em Goiás. Hoje, deve haver mais de quinze, não sei bem ao certo, eu parei de contar. Esse tanto de faculdades médicas. Não sei se isso é bom ou se é ruim para a sociedade. Parece ruim. Considero que tive uma instrução parental adequada. Nunca presenciei um ato racista dos meus pais. Nunca senti aversão ou raiva de pessoas pretas. Meu pai e o pai do meu pai gostavam de contar anedotas. Não conheci o meu avô paterno. Ele morreu quando papai era ainda criança. Ambos gostavam de divertir as pessoas com chistes, trejeitos e causos engraçados. Lembro que o meu velho carregava um papelucho dentro da carteira. Nele, anotava, em letras miudinhas, os títulos das piadas, para não se esquecer. As pessoas gargalhavam. Ele era um bom contador de anedotas. Em certa medida, me tornei também um piadista. Não ao ponto de fazer anotações num pedacinho de papel. Eu era jovem, detinha uma memória afiada para quase tudo. Não me orgulho dessa época em que atuava como uma espécie de comediante amador sem papas na língua. Eu possuía um variado e infame repertório de anedotas: fanhos, gagos, gordas, bichas, putas, lésbicas, gringos, “aleijados” e, óbvio, pretos. Eu era particularmente desenvolto nas abjetas piadas de pretos. Não tinha quem não risse. É claro que não havia pretos na minha “plateia”. Não tinha quem me enquadrasse. Que sujeito patético e hilário. Justo eu, que muitos consideravam sério demais, tímido demais, insosso demais. Na maior parte do tempo, eu realmente não tinha nada de interessante para oferecer às pessoas, então, oferecia a minha ignorância e o meu extremo mau gosto, o que não deixava de alegrar a audiência. Hoje, os tempos são outros. Eu mudei. A sociedade mudou. Ao rememorar o meu passado, sinto orgulho da maior parte das coisas que eu fiz. Por outro lado, arrependo-me do “humor ácido” que, na verdade, se traduzia como uma modalidade suave e velada (?!) de preconceito racial. Eu não tinha consciência disso, à época. Ninguém me alertou de que eu agia como um idiota. Eu sei que os tempos eram outros, que eu não fazia a coisa por mal e blá-blá-blá. Um dos raros benefícios que eu percebo nesse abominável processo de envelhecimento é o fato de ter me tornado um sujeito menos boçal. Há tempos eu precisava escrever sobre esse assunto. Tive um insight. Escolhi, justamente, o feriado nacional da Consciência Negra para botar esse desagravo no papel. Eu sei que o mea culpa surge tardiamente e que não contribuirá em nada para as causas da negritude. Não importa. Não quero mais fazer papel de besta. Só para constar que o meu sentimento é legítimo: a minha filha é branca, tem 28 anos e se chama Júlia.