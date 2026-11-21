A nove dias do encerramento, prêmio recebe narrativas de 300 a 3.000 caracteres e distribuirá R$ 40 mil entre 15 obras. Inscrições até 30 de novembro.

Bula Achados A reta final do concurso

Faltam nove dias para o encerramento das inscrições do 1º Bula Prêmio de Microconto, realizado pela “Revista Bula”. Neste 21 de novembro, a contagem já pede que o autor abra o arquivo que pretende enviar. O prazo termina em 30 de novembro de 2026, às 23h59min59s, pelo horário de Brasília.

A disputa distribuirá R$ 40 mil entre 15 narrativas. A primeira colocada receberá R$ 15 mil; a segunda, R$ 8 mil; a terceira, R$ 5 mil. Do quarto ao 15º lugar, cada microconto receberá R$ 1 mil. Os valores são brutos, sujeitos às retenções obrigatórias, e os prêmios são atribuídos por obra.

Para quem ainda está mexendo no texto, há uma regra que merece sair do rodapé das preocupações. Depois de enviada a inscrição, a narrativa será definitiva. Não haverá troca de arquivo, correção de uma palavra esquecida ou envio de uma versão melhorada. A última leitura precisa acontecer antes.

A última revisão vem antes do envio

O documento deve estar em Word, com extensão .doc ou .docx, fonte Times New Roman e tamanho 12. Dentro dele, somente o título e a narrativa. Nome, pseudônimo, assinatura e biografia ficam fora do conteúdo literário, inclusive dos cabeçalhos, rodapés e comentários. A identificação do participante pertence ao cadastro.

A extensão admitida vai de 300 a 3.000 caracteres, contando espaços e pontuação, mas deixando o título de fora. Para conferir, selecione apenas o corpo da história e use a contagem de caracteres com espaços do Microsoft Word. Quebras de linha e marcas de parágrafo não entram nessa conta. Vale abrir o arquivo que será efetivamente anexado, sobretudo se houver várias versões salvas.

O tema é livre. Também não há obrigação de conduzir os acontecimentos em linha reta nem de reservar um golpe de teatro para a última frase. O concurso admite histórias com parte dos acontecimentos apenas sugerida. Essa liberdade pode ser útil na revisão. Acrescentar uma explicação ao final nem sempre ajuda um texto que já encontrou seu efeito; cortar uma passagem só para encurtá-lo pode tirar justamente o que lhe dava sentido.

Podem concorrer autores de qualquer nacionalidade ou país de residência, com obras originalmente escritas em português, observadas as condições do regulamento. Não é preciso ter livro publicado. Microcontos que já circularam também podem participar, desde que respeitados os direitos de terceiros e os compromissos contratuais.

A criação ficcional deve ser humana. O regulamento impede a participação de narrativas redigidas total ou parcialmente por inteligência artificial generativa, mesmo que editadas depois. Corretores ortográficos e recursos de acessibilidade são admitidos quando não geram nem reescrevem o conteúdo narrativo.

O prazo do Pix não prorroga as inscrições

Nesta fase, a taxa é de R$ 100 por microconto. Cada autor pode inscrever quantas obras desejar, com formulário e pagamento próprios para cada uma. A mesma obra não pode ser inscrita novamente. O pagamento é feito por Pix, pelo QR Code vinculado à inscrição, em até 48 horas corridas após o envio.

Essa diferença entre os dois prazos importa nos últimos dias. Quem concluir o formulário até o horário de encerramento de 30 de novembro terá as 48 horas seguintes ao seu envio para pagar. A tolerância serve exclusivamente para o pagamento. Não permite encaminhar uma nova história em dezembro.

Encerramento dos envios 30 novembro 30/11/2026, às 23h59min59s, pelo horário de Brasília. Pagamento por Pix 48 horas Após o envio de cada formulário recebido no prazo. Posso pagar depois de 30 de novembro? Sim, desde que o formulário tenha sido enviado até 23h59min59s de 30 de novembro. As 48 horas são contadas a partir de cada envio e servem apenas para o pagamento. Não é possível fazer uma nova inscrição depois do encerramento.

A comissão julgadora reúne Giovana Madalosso, Joca Reiners Terron, Andréa del Fuego, Marçal Aquino e Tainá Corrêa. A avaliação considera a qualidade literária do conjunto, a originalidade, o domínio da linguagem e a capacidade de produzir sentidos em espaço reduzido.

O resultado está previsto para 15 de dezembro de 2026. A seleção prevê 120 semifinalistas, 50 finalistas e 15 vencedores, conforme o regulamento. Os 50 finalistas serão publicados no site oficial, e os 15 premiados integrarão uma coletânea digital gratuita, prevista para até 180 dias depois do resultado. Os direitos autorais permanecem com seus titulares.

O formulário de inscrição e o regulamento completo estão disponíveis no site do concurso. Depois do envio, guarde o número recebido e acompanhe o e-mail cadastrado, inclusive a pasta de spam. O número registra o envio; a confirmação do pagamento e a homologação ainda precisam ser acompanhadas.