Bula Streaming Netflix A Última Semana de Jesus (2026)

A chegada a Jerusalém coloca Jesus no centro de expectativas que seus seguidores e adversários interpretam de maneiras diferentes. À medida que a tensão cresce, a relação com os discípulos passa a conviver com a vigilância das autoridades. Maria, Pedro e Judas integram esse círculo de afetos, dúvidas e lealdades. O recorte concentra a narrativa numa semana decisiva, em vez de percorrer toda a trajetória do personagem.

O endereço das filmagens é um bastidor que ajuda a olhar a produção por outro ângulo. As filmagens em Homestead, na região de Miami, foram noticiadas pelo “The Hollywood Reporter” em março de 2026; a publicação especializada Cveintiuno confirmou as locações ao anunciar a chegada à Netflix. Uma produção falada em espanhol, realizada nos Estados Unidos, reuniu atores de diferentes origens para representar a cidade bíblica.

Clotet contou ao “The Hollywood Reporter” que procurou aproximar-se da dimensão humana de Jesus, com atenção especial ao medo e ao esgotamento presentes no episódio de Getsêmani. Para compor o papel, disse ter consultado referências cinematográficas e bibliográficas. Essa intenção também aparece no relato da produtora Roxana Rotundo à revista “PRODU”: a proposta era alcançar pessoas interessadas no drama dos personagens, inclusive fora do público religioso.

Sonya Smith interpreta Maria, Arap Bethke vive Pedro e Juan Pablo Llano assume Judas. A concentração temporal favorece o acompanhamento dessas relações sob pressão: convicções são colocadas à prova quando o perigo deixa de ser uma possibilidade distante. O interesse do recorte está em observar como uma história conhecida é organizada em torno da proximidade entre as pessoas e da dificuldade de permanecer ao lado de alguém ameaçado.