Vicentina é uma mulher comum. Apoiando-se em suas muletas, essa professora aposentada de 75 anos rega as plantas na frente da casa simples onde mora, num bairro periférico de Belo Horizonte, faz comida, faxina, recebe telefonemas, às vezes conversa fiado e até ri. Sua rotina muda por completo, num só golpe, não por sua causa e nem porque a julgasse enfadonha, pelo contrário: por ela, tudo poderia seguir como sempre fora, tudo em ordem e no silêncio de que toda a vida gostara, mas havia uma pedra no caminho, ou um vão. Partindo desse ponto, o diretor Gabriel Martins explica em “Vicentina Pede Desculpas” o que fará sua protagonista com a rasteira que o destino lhe passou. Ela não admite a hipótese de que sua vida seja um eterno ressentimento, mas a ideia do título pode ser uma tortura.

Nada será como antes

Embora não fosse de o dizer, Vicentina amava o filho, Wesley, um motorista de ônibus cuja morte ela fica sabendo por Joana, a vizinha interpretada por Maíra Azevedo. De um momento para o outro, ela tem a clara sensação de que morreu com ele, de que deveria tê-lo procurado mais, deveria ter notado que algo o entristecia. Ao longo dos 148 minutos, Martins preserva esse incômodo, sem esclarecer o motivo que levou Wesley a cair do elevado Dona Helena Greco, na Região Metropolitana de BH, junto com os passageiros. Vicentina vai reconhecer o corpo, pensa nas outras mães e decide falar pelo filho.

Tragédia coletiva

Martins opta por repetir a dinâmica das cenas em que Vicentina liga para os familiares dos mortos, propõe um encontro, ouve impropérios, não desiste, numa romaria pelo subúrbio da capital mineira, a câmera no seu encalço, primeiro a uma distância algo cerimoniosa, depois enfrentando-a, olhando-a nos olhos quando diante dos parentes das vítimas. Trata-se de uma escolha ruim, que deixa o andamento narrativo mais pesado, sem dúvida, mas não a ponto de comprometer as atuações, todas afinadas ao tom de lirismo da abertura. Na pele de Vicentina, Rejane Faria passa por todo o elenco sem perder o vigor, oferecendo ao público lances de ternura espontânea junto a Fred, o vocalista de death metal com nanismo vivido por Giovanni Venturini, amigo de Wesley que a acolhe e apresenta-lhe um filho que ela não conheceu. Ainda nesse âmbito, Renato Novaes vislumbra uma perspectiva estimulante acerca do morto com Bruno, irmão gêmeo de Wesley, para quem Vicentina olha num misto de estranhamento e consolo, autoabsolvendo-se ao fim de um calvário extenso e penoso. “Vicentina Pede Desculpas” é uma ode ao perdão e à tolerância, para com as feiuras, contradições e erros da humanidade, e para com nossas próprias mazelas existenciais. Gabriel Martins tece um panegírico à verdadeira plenitude.