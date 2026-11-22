Bula Streaming Prime Video A Última Refeição (2026)

Sebahat é uma pianista que se envolve com Bekir. A relação se interrompe quando ele desaparece de forma inesperada, deixando uma ausência que ela precisa acomodar na própria vida. Os anos passam e os dois voltam a se encontrar. O sentimento do passado permanece, mas Sebahat já tem outros compromissos e uma história construída durante a separação. Reaproximar-se significa encarar o que ficou sem resposta e considerar as consequências de uma nova escolha.

Özcan Deniz interpreta Bekir e também assina o roteiro e a direção. A combinação dessas três funções coloca o ator no centro das decisões narrativas e da relação que conduz a trama. Öykü Karayel vive Sebahat, enquanto Tilbe Saran e Nejat İşler integram o elenco. O filme é uma produção turca de Net Yapım, Mahzen Media e Sky Film, conforme os créditos disponibilizados pelo Prime Video.

A distância entre o primeiro encontro e a tentativa de recomeço organiza o conflito romântico. A questão passa pelo que cada um fez durante a ausência do outro: vínculos foram criados, compromissos assumidos e expectativas tiveram de mudar. Para quem procura histórias de segunda chance, esse é o ponto de interesse da premissa. Retomar o contato não basta para devolver aos personagens a vida que tinham antes.

O desaparecimento de Bekir acrescenta uma pergunta ao reencontro, mas o caminho para conhecer as respostas pertence ao filme. Vale chegar à sessão sabendo apenas dessa interrupção e do tempo decorrido. A relação entre desejo, lealdade e memória oferece o contexto necessário para acompanhar Sebahat, sem antecipar as revelações que a aproximação pode trazer.

Com 2 horas e 3 minutos de duração, a produção permite acompanhar essa trajetória em uma única sessão. “Son Yemek” é o título original em turco; “Last Meal”, o nome usado em inglês. No catálogo brasileiro, aparece como “A Última Refeição” e está incluído no Prime Video. O longa integra os lançamentos de novembro de 2026 da plataforma.