Bula Streaming Prime Video The Chosen — Os Escolhidos (2019)

Na Judeia do século 1, sob domínio romano, um grupo de pessoas enfrenta dívidas, conflitos familiares, desconfianças e a pressão das autoridades. O encontro com Jesus muda a direção dessas vidas. Entre pescadores, um cobrador de impostos e uma mulher que tenta reconstruir a própria história, os futuros discípulos precisam aprender a conviver. A aproximação acontece aos poucos, enquanto o mestre percorre povoados e sua mensagem começa a alcançar gente de origens diferentes.

A relação com o público também está na origem da produção. Em comunicado de abril de 2019, a distribuidora VidAngel informou que o financiamento coletivo havia ultrapassado US$ 10 milhões, com a participação de mais de 16 mil investidores. O dinheiro ajudou a viabilizar a primeira temporada. Trata-se de um dado da campanha inicial, anterior à presença no Prime Video, que explica como o projeto conseguiu sair do papel.

Jenkins escolhe acompanhar a formação de um grupo. Jesus ocupa o centro da história, mas os discípulos chegam com experiências e interesses próprios. Shahar Isaac interpreta Simão Pedro; Paras Patel, Mateus; e Elizabeth Tabish, Maria Madalena. Essa distribuição de personagens permite entrar na narrativa pelas relações humanas, pelos conflitos de convivência e pelas mudanças que o encontro com Jesus provoca em cada um.

A proposta é uma dramatização inspirada nos Evangelhos, com diálogos e situações desenvolvidos para a televisão. Vale ter essa distinção em mente: há elaboração ficcional na maneira de preencher a vida cotidiana dos personagens. Quem começa agora pode acompanhar a trajetória desde a primeira temporada, em vez de entrar diretamente nos episódios mais recentes.

A 6ª temporada começou a chegar ao Prime Video em 15 de novembro de 2026, conforme o anúncio da produção e da plataforma. Os capítulos estão em lançamento, enquanto as temporadas anteriores permitem conhecer os vínculos que sustentam a história. O acesso no catálogo brasileiro está incluído na assinatura Prime.