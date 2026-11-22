Bula Streaming Netflix A Terapia Certa (2026)

Ulises é um psicanalista que já não confia nos procedimentos habituais do próprio ofício. Em busca de resultados, passa a atravessar limites que deveriam organizar sua relação com os pacientes. A chegada de Martín, escritor às voltas com um bloqueio criativo, coloca esse método em outra situação. O que parecia uma consulta conduzida por alguém seguro das próprias decisões se transforma num encontro entre duas autoridades em crise.

Darín interpreta o terapeuta; Peretti, o escritor. A distribuição dos papéis acrescenta uma ironia que vem da vida do elenco: Peretti estudou medicina e trabalhou como psiquiatra antes de se dedicar profissionalmente à atuação. Em entrevista ao jornal “La Nación”, contou que fez residência no Hospital Castex e foi chefe de residência no Hospital Argerich. No filme, é ele quem ocupa a posição do paciente.

Escrita por Emanuel Diez e dirigida por Hernán Goldfrid, a produção reúne a dupla numa comédia de desconforto. O consultório aproxima dois homens acostumados a lidar com palavras, mas incapazes de resolver os próprios impasses apenas com elas. A premissa permite observar a distância entre demonstrar controle e realmente exercê-lo, sem transformar a consulta numa receita de autoajuda.

O desempenho citado na manchete corresponde a uma semana específica do ranking oficial da Netflix. Foram 3 milhões de visualizações globais entre 12 e 18 de outubro, com a primeira posição entre os filmes de língua não inglesa. A plataforma calcula visualizações a partir das horas assistidas e da duração da obra; o número não representa uma contagem de pessoas diferentes. A estreia passou antes pelo Festival de San Sebastián.