Bula Streaming Telecine · canal pago A Longa Marcha: Caminhe ou Morra (2025)

Em uma sociedade autoritária, um grupo de jovens participa de uma competição na qual caminhar sem parar é uma condição para continuar vivo. A vigilância militar acompanha cada passo, e o cansaço torna as regras progressivamente mais difíceis de cumprir. Ray Garraty se aproxima de Peter McVries durante o percurso. A amizade oferece algum amparo em uma disputa organizada para deixar apenas um vencedor, obrigando os participantes a conviver com a ameaça que pesa sobre todos.

Cooper Hoffman interpreta Garraty, enquanto David Jonsson vive McVries. Mark Hamill assume o papel do Major, figura de autoridade ligada à competição. A direção de Francis Lawrence encontra no deslocamento contínuo uma maneira de sustentar a tensão: a paisagem muda, mas os personagens permanecem presos ao mesmo mecanismo de controle.

A apresentação oficial da Lionsgate identifica o livro como o primeiro romance escrito por King. A ordem de escrita é relevante aqui: o próprio site do autor registra sua publicação em 1979. O roteiro cinematográfico de JT Mollner leva essa premissa distópica a uma produção lançada em 2025, com o desgaste físico e a aproximação entre os jovens no centro da história.

A recepção foi majoritariamente favorável entre os críticos reunidos pelo Rotten Tomatoes. Na consulta de 21 de novembro de 2026, o agregador mostrava 88% de aprovação em 296 avaliações profissionais. O percentual expressa a parcela de críticas positivas, e não uma nota média ou uma medição de quantas pessoas assistiram ao filme.

A indicação exige disposição para uma narrativa de violência e pressão psicológica, com classificação de 18 anos. O vínculo entre os protagonistas oferece um contraponto à brutalidade das regras. A tensão vem tanto da resistência dos corpos quanto da dificuldade de manter a solidariedade quando a sobrevivência é tratada como competição.

No Brasil, as opções consultadas incluem o Telecine como canal adicional da Amazon e o Claro tv+, além de aluguel ou compra digital na Apple TV e na Amazon. O canal Telecine depende de contratação própria e não está incluído automaticamente na assinatura básica do Prime. A disponibilidade foi conferida em 21 de novembro de 2026.