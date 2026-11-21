Bula Streaming Reserva Imovision · canal pago Kokuho — O Preço da Perfeição (2025)

Em Nagasaki, em 1964, Kikuo perde o pai, ligado à yakuza, e é acolhido por um renomado ator de kabuki. Na nova casa, encontra Shunsuke, filho do artista, com quem passa a estudar essa forma tradicional de teatro. A convivência reúne amizade, aprendizado e competição. À medida que os palcos se tornam maiores, os dois precisam lidar com o peso da herança familiar e com o desejo de construir uma trajetória própria.

A direção é de Sang-il Lee, com roteiro de Satoko Okudera a partir do romance de Shuichi Yoshida. Ryo Yoshizawa e Ryusei Yokohama interpretam os protagonistas adultos; Ken Watanabe vive o mestre que aproxima suas vidas. O percurso acompanha décadas, permitindo que ambições juvenis sejam confrontadas com as escolhas e os compromissos de uma carreira.

O recorde diz respeito à arrecadação de produções japonesas com atores nos cinemas do próprio país. Na justificativa de sua homenagem especial à produção, a Academia japonesa registra a superação de uma marca mantida por 22 anos. É esse desempenho nas salas que sustenta o destaque comercial do filme, em uma categoria específica de bilheteria.

O reconhecimento também chegou aos prêmios. Na 49ª edição do Japan Academy Film Prize, realizada em 13 de março de 2026, o longa venceu como melhor filme. Sang-il Lee recebeu o prêmio de direção, e Ryo Yoshizawa, o de ator principal. A lista oficial da instituição confirma essas vitórias, que colocam a encenação e a interpretação entre os motivos para conhecer a obra.

Com quase três horas, a narrativa reserva espaço para o trabalho artístico e para as relações que crescem ao redor dele. A tensão entre talento e pertencimento familiar oferece uma entrada para quem não conhece o kabuki: os palcos têm regras próprias, mas os conflitos envolvem reconhecimento, lealdade e ambição.

No Brasil, a disponibilidade consultada em 21 de novembro de 2026 inclui o Reserva Imovision como canal adicional da Amazon e opções de aluguel na Apple TV e na Amazon. O acesso pelo canal exige contratação específica; a assinatura básica do Prime, sozinha, não inclui essa oferta.