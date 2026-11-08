5 filmes de romance recentes para lembrar que amar ainda vale o risco

Há encontros que mudam uma vida e outros que continuam nela mesmo depois da despedida. Estes cinco filmes de romance, lançados entre 2024 e 2026, olham para o desejo, a memória e os recomeços com a atenção que o amor merece — inclusive quando ele chega fora de hora.

01 Filme

Seleção Prime Video A História do Som Divulgação / Universal Pictures Em 1917, Lionel chega a um conservatório de Boston e conhece David, um rapaz cuja intimidade com a música logo se transforma em uma forma de aproximação. Anos depois, os dois percorrem comunidades rurais do Maine para registrar canções transmitidas de geração em geração. O trabalho oferece uma rotina compartilhada, uma paisagem e um tempo em que o afeto pode existir longe das expectativas que cercam suas vidas. Enquanto recolhem vozes ameaçadas de desaparecer, constroem lembranças que nenhum registro consegue preservar por inteiro. A viagem ocupa apenas uma parte de suas trajetórias, mas deixa perguntas que acompanham Lionel muito além da juventude. O que chama atenção Paul Mescal e Josh O’Connor dão ao vínculo uma delicadeza que dispensa grandes declarações. A música aproxima os personagens e torna palpável a pergunta que atravessa o filme: o que conseguimos guardar de alguém depois que o tempo passa?

02 Filme

Seleção HBO Max Amores Materialistas Divulgação / A24 Lucy ganha a vida formando casais em Nova York. No trabalho, lida com clientes que descrevem o parceiro ideal como uma combinação de renda, aparência, idade e posição social. A organização desse mercado parece funcionar até que sua própria vida amorosa escapa aos critérios profissionais. Em um casamento, ela conhece Harry, um homem rico que reúne atributos capazes de satisfazer a mais exigente de suas clientes. Na mesma ocasião, reencontra John, o ex-namorado que ainda tenta se estabelecer como ator. Entre a segurança de uma vida confortável e uma intimidade que o dinheiro não resolve, Lucy precisa rever a maneira como calcula o valor de uma relação. O que chama atenção Celine Song encontra humor e desconforto na linguagem das escolhas amorosas. O triângulo permite observar como dinheiro, trabalho e prestígio entram nas conversas sobre compatibilidade, inclusive quando os envolvidos preferem acreditar que estão falando apenas de sentimentos.

03 Filme

Seleção Prime Video O Amor de Sua Vida Divulgação / Amazon Studios Maya trabalha como enfermeira em Boston e conhece Charlie em um momento em que o futuro ainda parece aberto. A aproximação ganha espaço entre os compromissos cotidianos, e os planos que passam a fazer juntos dão uma nova medida aos dias. Uma ruptura dolorosa, porém, obriga Maya a enfrentar a distância entre aquilo que imaginava viver e o que ainda pode construir. Mais tarde, em Portugal, o encontro com Felix abre possibilidades que chegam acompanhadas de hesitação. Recomeçar envolve aprender a conviver com as lembranças, aceitar a própria vulnerabilidade e descobrir se existe lugar para outro afeto sem diminuir a importância do anterior. O que chama atenção Margaret Qualley conduz um romance interessado no que acontece quando o futuro planejado deixa de existir. A força da proposta está em tratar o recomeço como um processo incerto, feito de aproximações pequenas e sentimentos que nem sempre concordam entre si.

04 Filme

Seleção Looke O Segredo do Ourives Divulgação / Nostromo Pictures Em 1999, Juan Pablo se prepara para apresentar seu trabalho de ourives em Nova York. Antes da viagem, retorna à cidade onde cresceu e se vê novamente diante de uma história que começou 25 anos antes. Naquele verão, seu encontro com Celia, uma costureira mais velha, abriu um mundo de descobertas e dificuldades que o tempo não apagou. Agora, o retorno transforma as recordações em uma experiência que desafia a separação entre passado e presente. Diante da possibilidade de se aproximar outra vez daquele amor, ele precisa lidar com escolhas cujo alcance desconhece. O desejo de corrigir o que ficou para trás encontra um obstáculo especialmente difícil: compreender o que realmente aconteceu. O que chama atenção A adaptação do romance de Elia Barceló combina melodrama e fantasia temporal. Mario Casas e Michelle Jenner sustentam uma história em que a vontade de reencontrar alguém se confunde com a tentação de refazer a própria vida, mesmo sem conhecer as consequências.