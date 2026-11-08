5 filmes de romance recentes para lembrar que amar ainda vale o risco

Há encontros que mudam uma vida e outros que continuam nela mesmo depois da despedida. Estes cinco filmes de romance, lançados entre 2024 e 2026, olham para o desejo, a memória e os recomeços com a atenção que o amor merece — inclusive quando ele chega fora de hora.
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A História do Som
Em 1917, Lionel chega a um conservatório de Boston e conhece David, um rapaz cuja intimidade com a música logo se transforma em uma forma de aproximação. Anos depois, os dois percorrem comunidades rurais do Maine para registrar canções transmitidas de geração em geração. O trabalho oferece uma rotina compartilhada, uma paisagem e um tempo em que o afeto pode existir longe das expectativas que cercam suas vidas. Enquanto recolhem vozes ameaçadas de desaparecer, constroem lembranças que nenhum registro consegue preservar por inteiro. A viagem ocupa apenas uma parte de suas trajetórias, mas deixa perguntas que acompanham Lionel muito além da juventude.
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Amores Materialistas
Lucy ganha a vida formando casais em Nova York. No trabalho, lida com clientes que descrevem o parceiro ideal como uma combinação de renda, aparência, idade e posição social. A organização desse mercado parece funcionar até que sua própria vida amorosa escapa aos critérios profissionais. Em um casamento, ela conhece Harry, um homem rico que reúne atributos capazes de satisfazer a mais exigente de suas clientes. Na mesma ocasião, reencontra John, o ex-namorado que ainda tenta se estabelecer como ator. Entre a segurança de uma vida confortável e uma intimidade que o dinheiro não resolve, Lucy precisa rever a maneira como calcula o valor de uma relação.
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O Amor de Sua Vida
Maya trabalha como enfermeira em Boston e conhece Charlie em um momento em que o futuro ainda parece aberto. A aproximação ganha espaço entre os compromissos cotidianos, e os planos que passam a fazer juntos dão uma nova medida aos dias. Uma ruptura dolorosa, porém, obriga Maya a enfrentar a distância entre aquilo que imaginava viver e o que ainda pode construir. Mais tarde, em Portugal, o encontro com Felix abre possibilidades que chegam acompanhadas de hesitação. Recomeçar envolve aprender a conviver com as lembranças, aceitar a própria vulnerabilidade e descobrir se existe lugar para outro afeto sem diminuir a importância do anterior.
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O Segredo do Ourives
Em 1999, Juan Pablo se prepara para apresentar seu trabalho de ourives em Nova York. Antes da viagem, retorna à cidade onde cresceu e se vê novamente diante de uma história que começou 25 anos antes. Naquele verão, seu encontro com Celia, uma costureira mais velha, abriu um mundo de descobertas e dificuldades que o tempo não apagou. Agora, o retorno transforma as recordações em uma experiência que desafia a separação entre passado e presente. Diante da possibilidade de se aproximar outra vez daquele amor, ele precisa lidar com escolhas cujo alcance desconhece. O desejo de corrigir o que ficou para trás encontra um obstáculo especialmente difícil: compreender o que realmente aconteceu.
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Touch
Já idoso e viúvo, Kristófer decide procurar a mulher por quem se apaixonou quando era jovem. A busca começa na Islândia e o leva de volta às lembranças de Londres, onde trabalhou em um restaurante japonês nos anos 1960. Foi ali que conheceu Miko, filha do proprietário, e construiu uma proximidade atravessada por diferenças culturais, silêncios familiares e descobertas cotidianas. Meio século depois, as perguntas que ficaram sem resposta adquirem urgência. Entre os sinais de fragilidade da memória e as restrições que começam a alterar as viagens no início da pandemia, ele tenta reunir pistas de uma relação cuja ausência nunca conseguiu explicar.