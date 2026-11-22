Bula Streaming Apple TV Matéria Escura (2024)

Jason Dessen é professor de física, marido e pai em Chicago. Uma noite, ele é sequestrado e desperta em uma realidade que conserva rostos conhecidos, mas mudou o rumo de sua existência. O casamento e a família deixaram de ocupar o lugar que tinham. Ao tentar entender o que aconteceu, descobre que escolhas diferentes podem corresponder a mundos diferentes. Voltar para casa passa a exigir mais do que reconhecer uma rua ou encontrar uma pessoa.

O elenco dá forma a duas ligações decisivas nessa busca. Jennifer Connelly interpreta Daniela, a esposa com quem Jason construiu a vida que deseja recuperar. Alice Braga é Amanda Lucas, personagem que participa de sua aproximação com as possibilidades da nova realidade. Ao redor delas, Joel Edgerton precisa lidar com a distância entre ser reconhecido por alguém e ser, de fato, a pessoa que esse alguém conhece.

A criação é de Blake Crouch, autor do romance que deu origem à adaptação e responsável também pelo desenvolvimento da história para a televisão. O ponto de partida combina o risco físico de um sequestro com uma dúvida íntima: o que teria acontecido se uma decisão importante tivesse sido outra? A ficção científica dá consequência concreta a essa pergunta, colocando os vínculos familiares dentro do problema.

A primeira temporada estreou em 2024. A segunda, com dez episódios, foi lançada pela Apple TV entre 28 de agosto e 30 de outubro de 2026, segundo o calendário divulgado pela plataforma. Portanto, os dois anos da série já podem ser acompanhados. Começar pelo primeiro episódio ajuda a entender as regras da viagem e o valor que cada encontro assume para Jason.

No Brasil, o serviço de assinatura é a Apple TV. A série também aparece na interface do Prime Video por meio do canal Apple TV; esse acesso depende da contratação correspondente e não equivale à inclusão na assinatura Prime básica. A disponibilidade de um episódio gratuito, exibida no catálogo, deve ser distinguida do acesso à série completa.