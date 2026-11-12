Blake Crouch adaptou o próprio livro nesta série com Alice Braga e Jennifer Connelly na Apple TV

Bula Streaming Apple TV Matéria Escura (2024)

Jason Dessen é físico, professor e pai de família em Chicago. Uma noite, ele é sequestrado e levado a uma realidade na qual sua vida tomou outro rumo. O que parecia uma existência conhecida passa a exigir explicações, e o caminho de volta deixa de ser uma questão de distância. Para reencontrar a esposa e o filho, Jason precisa compreender um mundo que reconhece apenas em parte e enfrentar as consequências das possibilidades que abandonou.

A adaptação tem uma particularidade que aproxima o livro de sua versão para a tela: Blake Crouch é o autor do romance e também o criador, roteirista, produtor executivo e responsável pela condução da série. Essas funções estão identificadas pela Apple na apresentação da produção. O problema dramático permanece concentrado numa pergunta íntima, ainda que a ficção científica amplie sua escala: o que acontece quando a vida não escolhida deixa de ser uma hipótese?

Joel Edgerton interpreta Jason, e Jennifer Connelly vive Daniela, sua esposa. Alice Braga aparece como Amanda, outra figura central no percurso do protagonista. A presença desse trio permite que as ideias sobre realidades alternativas tenham interlocutores e vínculos concretos. Encontrar uma explicação para o que está acontecendo importa, mas a investigação ganha urgência porque existem pessoas às quais Jason deseja voltar.

O ponto de partida interessa especialmente a quem costuma imaginar o resultado de uma decisão diferente. Mudar de carreira, insistir num projeto ou permanecer num relacionamento são possibilidades familiares; aqui, essa reflexão assume a forma de um suspense. Uma versão aparentemente melhor da existência pode trazer perdas que não eram visíveis na fantasia. A premissa convida a olhar para o custo de cada escolha, além de suas vantagens.

A primeira temporada, lançada em 2024, tem nove episódios. Disponível na Apple TV, a série oferece uma entrada para a ficção científica apoiada em relações familiares e na tentativa de recuperar uma rotina. A indicação é para quem gosta de histórias que combinam mistério e identidade: reconhecer os lugares é apenas o começo quando as pessoas e as decisões já não correspondem à memória.