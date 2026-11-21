Bula Streaming Netflix A Lei de Alicia (2026)

O marido de Alicia é condenado por corrupção, enquanto um escândalo sexual expõe a família ao julgamento público. Para sustentar os filhos e reorganizar a vida, ela retorna à advocacia após um longo afastamento. A experiência que deixou em suspenso terá de sobreviver à concorrência no escritório, aos novos casos e ao peso de um sobrenome conhecido pelos motivos errados. Um vínculo amoroso do passado também reaparece quando ela ainda tenta descobrir o que deseja para o futuro.

A adaptação parte de uma situação que permanece fértil para o drama: a queda de uma pessoa pública transforma a vida de quem estava ao seu lado, mas não deveria determinar para sempre a identidade dessa outra pessoa. O tribunal oferece objetivos concretos, prazos e adversários. Fora dele, a protagonista enfrenta escolhas para as quais não existe uma sentença capaz de encerrar a discussão.

A ligação com a série americana é oficial. No material de lançamento, a Netflix identifica “The Good Wife”, de Robert King e Michelle King, como a obra de origem. O roteiro da versão mexicana reúne Fernanda Eguiarte, Jimena Gallardo, Itzel Lara, Patricia Ordaz Cruz e Carlos Trujano. Ana Lorena Pérez Ríos e José Ramón Chávez Delgado assinam a direção.

Fernanda Castillo é acompanhada por Michel Brown, Karina Gidi e Juan Manuel Bernal, que interpreta Aurelio, seu marido. A trama mistura casos jurídicos com relações familiares, amizade e romance. Para quem gosta desse cruzamento entre crime e lealdades pessoais, a Bula também indicou “Black Rabbit”, com Jude Law e Jason Bateman. A diferença é que, aqui, recomeçar exige recuperar um lugar profissional abandonado por duas décadas.