Bula Streaming HBO Max Line of Fire (2026)

A morte de um agente federal abre uma investigação que parece ter limites bem definidos. Logo, porém, o caso alcança os Hollingsworth, uma família cujos integrantes atuam em diferentes órgãos de segurança. Para encontrar quem os ameaça, eles precisam compartilhar informações, atravessar rivalidades profissionais e resolver divergências que começaram muito antes do crime. O trabalho de proteger outras pessoas ganha urgência quando a vida de um parente passa a depender dele.

O currículo de Krause ajuda a entender o apelo dessa combinação. Além de “9-1-1”, o ator protagonizou “A Sete Palmos” e “Parenthood”, séries em que as relações familiares tinham tanto peso quanto os acontecimentos externos. Na apresentação do novo trabalho ao TheWrap, ele destacou justamente a coexistência entre suspense, investigação e conflitos domésticos. Aqui, esse encontro faz parte da premissa, em vez de funcionar apenas como intervalo entre dois casos.

Hope Davis integra o núcleo principal, acompanhado por Kat Cunning, Tommy O’Brien, Taylor Bloom e Charlie Barnett. A produção é da Universal Television, e Rebecca Thomas dirige o piloto. Segundo a sinopse divulgada pela NBC, as diferentes especialidades dos familiares entram em jogo quando um assassinato revela uma ameaça maior e a obrigação de seguir regras se choca com a necessidade de proteger os seus.

Esse é o ponto que pode distinguir a proposta para o público de policiais: confiança profissional e intimidade familiar nem sempre caminham juntas. Um parente conhece hábitos e fraquezas que um colega talvez nunca perceba. A temporada está em exibição; a disponibilidade na HBO Max não significa que todos os capítulos já tenham sido lançados. Quem prefere um suspense criminal com os episódios já disponíveis pode conferir também “A Lei dos Monstros”, na Netflix.