No século 19, na costa de Massachusetts, o jovem Ishmael (Charlie Cox) embarca no baleeiro Pequod para trabalhar. O capitão Ahab (William Hurt) tem outros planos para a viagem. Ele quer matar a baleia branca que lhe arrancou uma perna. Starbuck (Ethan Hawke), o primeiro oficial, contesta a perseguição porque ela põe em risco os marinheiros e o sustento de todos. Em “Moby Dick”, adaptação do romance de Herman Melville dirigida por Mike Barker, a distância entre uma expedição de pesca e uma vingança pessoal cabe numa ordem do capitão.

Ishmael conhece o arpoador Queequeg (Raoul Trujillo) ainda no porto. Charlie Cox tem a curiosidade de quem chegou há pouco e observa tudo à sua volta. Trujillo dá a Queequeg a segurança de quem conhece o ofício e sabe o valor que tem a bordo. A amizade entre os dois dá ao início da minissérie uma leveza que fará falta quando o Pequod estiver longe da costa. No meio do vaivém de marinheiros em busca de serviço, Ishmael já tem alguém com quem pode contar.

Barker também leva o espectador à casa de Ahab. Elizabeth (Gillian Anderson) e o filho do casal, mencionados de passagem no romance, ganham espaço na adaptação. O menino pergunta ao pai se ele tem medo da baleia. É uma das melhores cenas da minissérie, em parte porque a pergunta sai com a simplicidade de uma criança que gostaria de saber por que o pai voltaria a procurar um animal que quase o matou. William Hurt escuta com o desconforto de quem pode dar ordens a um navio inteiro, mas precisa responder ao próprio filho.

A viagem vira vingança

Starbuck sabe quanto custa desviar um baleeiro de sua rota de trabalho. Aqueles homens foram ao mar para caçar baleias e voltar com óleo. Cada dia dedicado a perseguir o animal que feriu Ahab compromete o rendimento da expedição e expõe a tripulação a um perigo que o capitão conhece de perto. Ethan Hawke dá ao oficial a gravidade de quem terá de cobrar dos homens o cumprimento de ordens que considera imprudentes. A minissérie poderia deixar os dois atores mais tempo juntos. Quando Hawke expõe o custo da caçada e Hurt insiste nela, a briga pela rota vale mais do que qualquer conversa sobre o destino.

Hurt tem um humor seco que deixa Ahab mais acessível, sobretudo quando ele conversa com Ishmael. O problema está na facilidade com que o rapaz conquista essa intimidade. O roteiro de Nigel Williams aproxima os dois depressa, embora o posto de Ahab e a pouca experiência do marinheiro tornem a relação pouco convincente. Cox é bom quando observa os homens mais velhos e tenta descobrir o que se espera dele a bordo. Nas conversas com o capitão, seu personagem já parece à vontade demais para quem acabou de chegar.

A poucos remos da baleia

As caçadas são a melhor parte da aventura. Quando os marinheiros descem aos botes, basta olhar para aquelas embarcações baixas, quase no nível da água, para perceber o tamanho do risco. Queequeg precisa chegar perto o suficiente para usar o arpão, e a pequena distância entre o bote e a baleia faz mais pela tensão do que as falas em que Ahab tenta explicar o que o trouxe de volta ao mar. Nessas cenas, fica fácil perceber por que Starbuck faz tanta questão de distinguir uma expedição de trabalho da perseguição à baleia branca.

Williams prefere uma fala cotidiana à linguagem mais exuberante de Melville. A escolha ajuda nas conversas de trabalho, sobretudo quando os marinheiros têm uma tarefa pela frente. Pesa nas cenas em que Ahab passa da ordem do dia a considerações sobre liberdade e destino. Hurt é mais interessante quando deixa aparecer a impaciência do capitão com quem ousa lhe fazer uma pergunta. Em casa, o filho pode perguntar se ele tem medo. No Pequod, Starbuck pode contestar a rota. A ordem para seguir atrás da baleia continua sendo de Ahab.