Na segunda metade do século 19, Charles Ingalls (Luke Bracey) deixa Wisconsin com a mulher, Caroline (Crosby Fitzgerald), e as filhas para construir uma casa nas pradarias do Kansas. Para ele, a mudança é uma chance de deixar para trás os erros do passado. Para Laura (Alice Halsey), é uma aventura. Já Mary (Skywalker Hughes), a irmã mais velha, preferia ter ficado onde sabia o que esperar do dia seguinte. Em “Uma Casa na Pradaria”, a família embarca na mesma carroça, mas cada um tem uma ideia do que está ganhando ou perdendo com a viagem.

Criada por Rebecca Sonnenshine para a Netflix, a série adapta os livros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder. Os livros da coleção venderam mais de 73 milhões de exemplares em mais de 100 países, de acordo com o site oficial da obra. A história começa na estrada, antes que o Kansas possa ser chamado de lar. Os Ingalls precisam atravessar rios, improvisar acampamentos e seguir viagem com as meninas. Laura se diverte com a perspectiva de dormir ao ar livre. Mary, que também está longe de casa e tem pouco a dizer sobre o rumo da família, é menos inclinada a achar graça. A diferença entre as irmãs dá à viagem uma graça que dispensa piadas. Basta a empolgação de uma para que a cautela da outra pareça ainda mais sensata.

O recomeço custa mais aos adultos

Luke Bracey interpreta Charles com a confiança de um pai que quer tranquilizar as filhas e o desconforto de um marido que sabe quanto está pedindo à mulher. Crosby Fitzgerald dá a Caroline uma firmeza que torna o casamento mais interessante. Ela participa da mudança e cuida das meninas, embora tenha dúvidas parecidas com as de Mary. Dá para gostar de Charles e, ainda assim, achar que Caroline tem bons motivos para desconfiar do entusiasmo dele. Afinal, o recomeço que ele deseja vai dar trabalho aos dois.

Sarah Adina Smith, diretora do primeiro episódio, deixa bastante céu em volta da carroça quando a família acampa. A luz dourada combina com o encanto de Laura, mas o tamanho da pradaria ajuda a perceber por que Caroline e Mary sentem falta de casa. Visto de longe, o acampamento mal ocupa espaço. Para os Ingalls, é todo o abrigo que têm até levantar um teto. A paisagem fica mais bonita quando a série dá tempo para reparar nela e mais inquietante quando se pensa em passar a noite ali.

Um vizinho ajuda a erguer a casa

Perto de Independence, Charles procura um terreno onde possa construir. O vizinho John Edwards (Warren Christie) se dispõe a ajudar e logo conquista a simpatia de Laura. Christie tem com Alice Halsey uma familiaridade que deixa a amizade fácil de aceitar. Para a menina, Edwards é alguém que torna o Kansas menos estranho. Para Charles, é a pessoa com quem pode dividir o trabalho de erguer uma casa. A série é especialmente afetuosa nesses trechos, em que fazer um amigo e conseguir ajuda significam quase a mesma coisa.

Halsey também acerta ao dar a Laura a segurança de uma criança que confia no pai. Ela pode se encantar com um rio porque são os adultos que precisam descobrir como atravessá-lo. Mary, na interpretação de Hughes, presta mais atenção ao que pode dar errado. É uma diferença pequena, mas que define o modo de cada irmã viver a mudança. Quando Laura olha para a frente, quer saber o que vem depois. Mary ainda tem razões para olhar para trás.

A terra já tem donos

O terreno onde os Ingalls querem construir fica em território do povo osage. A adaptação põe essa questão em cena mais cedo do que o livro, o que muda a forma de acompanhar o trabalho de Charles. Erguer uma casa é uma tarefa difícil, e o empenho dele desperta simpatia. Seu esforço, porém, não lhe dá o direito de ficar. A mesma pergunta vale para os outros colonos que chegam à região de Independence com a intenção de se instalar.

Laura se aproxima dos vizinhos indígenas com interesse genuíno. Aos adultos cabe lidar com o que a presença dos colonos significa para quem já vivia ali. Essa diferença dá à série uma tensão que a luz bonita da pradaria jamais resolveria. A afeição pelos Ingalls está nos gestos menores, na preocupação de Caroline com as filhas e na alegria com que Laura acolhe um novo amigo. É possível querer que a família tenha onde dormir e desconfiar da certeza com que Charles escolhe onde construir. Em “Uma Casa na Pradaria”, essas duas coisas cabem na mesma cena, enquanto ele e Edwards começam a levantar as paredes.