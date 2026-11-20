Em 1991, na Inglaterra, Harry Potter (Daniel Radcliffe) está prestes a completar 11 anos quando uma carta chega à casa dos tios. A escola de magia de Hogwarts quer recebê-lo como aluno, e o tio Vernon Dursley (Richard Griffiths) faz de tudo para que ele nem sequer abra o envelope. A insistência de Vernon tem motivo. Desde que o menino ficou órfão, os Dursley escondem dele que seus pais eram bruxos. Quando o guarda-caça Rúbeo Hagrid (Robbie Coltrane) aparece para entregar o convite em pessoa, Harry finalmente pode perguntar por que passou a infância sem saber quase nada sobre a própria família.

Chris Columbus dá à abertura de “Harry Potter e a Pedra Filosofal” o ritmo de uma briga doméstica que sai do controle. Vernon dá conta de confiscar uma carta. Quando os envelopes começam a entrar pela lareira, a autoridade do tio vira piada. Há também certa tristeza na aflição de Harry para agarrar um deles. Seu nome está escrito ali, mas, naquela casa, até a correspondência que recebe depende da boa vontade de quem preferia que ele ficasse no armário sob a escada.

Um nome que todos conhecem

Hagrid leva Harry ao Beco Diagonal para comprar o material escolar. Lá, o garoto estranha a atenção dos adultos. Para ele, o próprio nome é só o que está escrito no envelope. Para os bruxos que o reconhecem, é o nome da criança que sobreviveu ao ataque de Lord Voldemort, o homem que matou seus pais. A cicatriz em forma de raio, que Harry carrega desde bebê, passa a ter uma história. Daniel Radcliffe é convincente na hora de receber a notícia. O menino se ocupa mais com o que acaba de descobrir sobre os pais do que com a fama que veio junto.

A caminho de Hogwarts, Harry divide uma pilha de doces com Rony Weasley (Rupert Grint). Criado numa família de bruxos, Rony conhece as regras daquele mundo, mas fica sem jeito diante do colega que pode comprar tudo o que quer do carrinho. A amizade começa ali, com uma gentileza que Harry pode oferecer sem precisar saber um único feitiço. Hermione Granger (Emma Watson) chega ao compartimento com a segurança de quem já leu os livros da escola e tem pouca paciência para o improviso dos dois. Grint e Watson dão à conversa o desconforto engraçado de três crianças que ainda estão decidindo se gostam umas das outras.

A primeira partida da Grifinória

O Chapéu Seletor põe os três na Grifinória. Draco Malfoy (Tom Felton), que tenta ditar com quem Harry deve andar antes mesmo do início das aulas, vai para a Sonserina. A antipatia entre os garotos logo sai do salão. Na primeira aula de voo, Draco toma um objeto de outro aluno e Harry sobe na vassoura para recuperá-lo. A professora Minerva McGonagall (Maggie Smith) vê a manobra. Harry tem bons motivos para esperar uma bronca por desobedecer à ordem de ficar no chão. Sai da conversa com uma vaga no time de quadribol.

Columbus dedica bastante tempo às cerimônias e às regras de Hogwarts. A primeira partida, com suas explicações sobre bolas e funções, demora um pouco a empolgar. A cena fica mais interessante quando a vassoura de Harry começa a sacudi-lo no ar e Hermione precisa desviar a atenção do jogo para procurar a origem do problema. Ela vê o professor de Poções, Severo Snape (Alan Rickman), olhando fixamente para o garoto e suspeita de um feitiço. Rickman faz muito com aquele olhar. A certeza de Hermione cabe em poucos segundos, embora o que ela vê da arquibancada deixe espaço para dúvida.

Uma porta no terceiro andar

A suspeita sobre Snape volta à conversa porque Harry, Rony e Hermione já viram algo estranho no castelo. Num corredor interditado aos alunos, os três abriram uma porta e deram de cara com um cão de três cabeças. O susto passa depressa o bastante para Hermione reparar no alçapão sob as patas do animal. Quem colocou o bicho ali tinha algo a guardar. Quando os alunos procuram Hagrid, ele defende Snape e acaba deixando escapar um nome que pretendia guardar para si, o de Nicolas Flamel.

Robbie Coltrane faz de Hagrid um adulto afetuoso, péssimo em esconder dos garotos que deixou escapar informação demais. A conversa rende ao trio uma pista e dá a Hermione espaço para fazer aquilo que os colegas achavam tão irritante no trem. Ela vai aos livros. É nessa hora que a amizade fica mais interessante. Harry tem fama e talento para voar, mas a melhor chance de descobrir o que a escola esconde sob o alçapão está com a menina que prestou atenção no chão.

“Harry Potter e a Pedra Filosofal”, o romance de J.K. Rowling que Chris Columbus adaptou para o cinema, chegou às livrarias britânicas em 1997 com uma tiragem inicial de apenas 500 exemplares em capa dura. A história do garoto que descobre ser bruxo abriu uma série de sete romances que, juntos, venderam mais de 600 milhões de cópias no mundo e foram publicados em 85 idiomas.