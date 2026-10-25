Um dos filmes mais aguardados de 2026, biografia dirigida por Antoine Fuqua está no Prime Video

Michael Jackson começa a trabalhar ainda menino, em Gary, no estado americano de Indiana, quando o pai transforma o talento dos filhos em um projeto profissional. Nos anos 1960, cantar com os irmãos significa cumprir ensaios, enfrentar cobranças e aprender que o sustento da família também depende de agradar à plateia. Esse é o ponto de partida de “Michael”, cinebiografia de 2026 dirigida por Antoine Fuqua. Com Jaafar Jackson no papel do cantor adulto, a produção acompanha sua ascensão e a tentativa de conquistar independência diante de Joe Jackson (Colman Domingo), um pai que também ocupa o posto de empresário.

A escolha desse conflito dá um centro emocional à história. Antes dos grandes discos e das apresentações conhecidas em tantos países, existe uma criança que precisa acertar. O reconhecimento chega cedo, mas a possibilidade de escolher demora muito mais. Fuqua se interessa por essa distância entre o artista celebrado pelo público e o filho que continua sujeito às ordens de casa.

Uma infância com hora para ensaiar

Joe prepara os filhos para uma carreira musical com uma disciplina atravessada pela violência. Michael aprende que uma falha pode provocar punições, e o trabalho ocupa o espaço que deveria pertencer às brincadeiras. O talento oferece à família uma oportunidade de melhorar de vida, mas também deixa o menino numa situação difícil. Quanto mais ele se destaca, mais os adultos esperam dele.

Colman Domingo dá presença ao patriarca sem precisar tornar cada aparição uma demonstração ostensiva de crueldade. A autoridade de Joe já está estabelecida na maneira como os filhos precisam responder às suas exigências. O desconforto nasce dessa convivência entre o pai e o chefe. Para Michael, voltar para casa não significa necessariamente encerrar o expediente.

Katherine Jackson (Nia Long) oferece ao filho uma relação mais acolhedora. Sua presença ajuda a perceber o vínculo afetivo que mantém Michael próximo da família, apesar do sofrimento. Sair daquela estrutura envolve pessoas que ele ama, irmãos com quem trabalha e uma mãe que representa proteção. A independência profissional exige uma separação que também dói dentro de casa.

O menino que se destaca entre os irmãos

À frente dos Jackson Five, Michael conquista atenção pela voz e pela desenvoltura nas apresentações. Os irmãos dividem o palco, enquanto ele passa a ocupar um lugar cada vez mais importante no sucesso do conjunto. A família ganha reconhecimento, e o jovem cantor acumula responsabilidades antes de ter idade para avaliar o tamanho delas.

É uma das questões mais interessantes de “Michael”. A habilidade que poderia lhe dar liberdade também fortalece a dependência dos outros em relação ao seu trabalho. O pai tem razões profissionais para mantê-lo por perto, e os laços familiares tornam qualquer discordância mais complicada. Uma escolha sobre a carreira nunca permanece apenas no escritório ou no estúdio.

Fuqua estabelece bem essa dificuldade, embora nem sempre desenvolva as relações com a mesma atenção dedicada aos números musicais. Os conflitos ajudam a explicar o desejo de Michael de seguir sozinho, mas poderiam revelar mais das pessoas ao redor dele. Em alguns trechos, o espaço reservado às canções deixa menos tempo para acompanhar as particularidades daquela convivência.

Jaafar assume o peso do sobrenome

Jaafar Jackson recebe uma tarefa ingrata. O público conhece os gestos, a voz e os movimentos do cantor, muitas vezes com uma familiaridade construída desde a infância. Qualquer interpretação precisa lidar com essas lembranças. Sobrinho de Michael na vida real, o ator aposta numa reprodução cuidadosa de sua presença e oferece pontos de reconhecimento que favorecem o envolvimento emocional.

Seu desempenho ganha força nas apresentações. A postura, os movimentos e a maneira de ocupar o palco ajudam a tornar convincente a passagem do integrante de um grupo ao astro solo. Existe prazer em reconhecer esse repertório corporal, sobretudo quando ele acompanha músicas que o espectador sabe de memória. A saudade faz sua parte, e seria ingênuo fingir que ela fica do lado de fora da sessão.

Nos trechos familiares, a interpretação precisa sustentar outra dificuldade. Michael deseja tomar decisões, mas carrega hábitos de obediência formados durante anos. Essa diferença entre a confiança diante da plateia e a fragilidade diante do pai dá ao personagem uma dimensão mais humana. O artista capaz de prender a atenção de uma multidão ainda precisa conquistar espaço numa conversa em família.

A liberdade passa pelo estúdio

A carreira solo abre a possibilidade de construir uma identidade própria. Michael quer escolher o trabalho que levará seu nome e assumir maior participação nos rumos profissionais. Os discos representam oportunidades de criação, dinheiro e reconhecimento, mas também tornam mais difícil conservar a estrutura em que Joe concentra a autoridade.

“Thriller” ocupa um lugar importante nesse crescimento. O trabalho musical ajuda a materializar uma ambição que ultrapassa o desejo de continuar famoso. Michael pretende estabelecer outro patamar para a carreira e participar das escolhas necessárias para chegar até ele. A disputa familiar ganha, assim, um sentido concreto. Está em jogo quem decide o repertório, os compromissos e o futuro do cantor.

Fuqua oferece uma experiência envolvente quando aproxima essa busca de autonomia das apresentações. As músicas permitem perceber o que está em jogo para alguém que começou a trabalhar tão cedo. Entretanto, o diretor se mostra mais confortável celebrando o artista do que examinando suas contradições. A admiração ocupa bastante espaço, e o retrato pessoal perde profundidade quando todos os caminhos parecem levar ao próximo grande sucesso.

“Michael” emociona pela relação entre o menino cobrado pelo pai e o adulto que tenta assumir a própria carreira. Jaafar sustenta o reconhecimento do astro, enquanto Colman Domingo dá peso à autoridade da qual o filho procura se afastar. A força dramática está nessa dificuldade de crescer dentro de uma família acostumada a depender de seu talento. Entre ensaios, discos e compromissos, Michael precisa fazer uma escolha profissional que Joe terá de aceitar como decisão de um filho adulto.