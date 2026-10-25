Scorsese levou mais de 20 anos para realizar este épico com Andrew Garfield que chegou à MUBI

Bula Streaming MUBI Silêncio (2016)

No Japão do século 17, dois padres jesuítas portugueses entram clandestinamente no país à procura de seu antigo mentor. Chegaram até eles notícias de que o religioso teria renunciado à fé. Enquanto tentam descobrir o que aconteceu, encontram comunidades cristãs obrigadas a esconder suas práticas e a viver sob perseguição. A missão, inicialmente sustentada pela convicção, logo passa a exigir escolhas para as quais os sacerdotes não estavam preparados.

Scorsese concentra o drama na distância entre uma certeza interior e suas consequências sobre outras pessoas. Os missionários acreditam saber o que devem defender, mas cada encontro torna mais difícil decidir como fazê-lo. A resistência de alguém pode aumentar o sofrimento de quem está ao redor. O filme permanece junto dessa dificuldade, deixando que as perguntas se acumulem sem oferecer o conforto imediato de uma resposta.

Andrew Garfield interpreta Rodrigues como um homem cuja imagem de si mesmo passa por uma prova tão dura quanto suas crenças. Adam Driver, Liam Neeson e Issey Ogata participam de uma história em que escutar o outro pode ser mais ameaçador do que enfrentar uma agressão. A paisagem, a umidade, o mar e os espaços de confinamento dão presença física ao desgaste. O tempo dilatado exige disposição para acompanhar hesitações, esperas e silêncios que não se resolvem depressa.

É uma indicação para uma sessão de atenção inteira, especialmente para quem se interessa pelos dilemas morais que atravessam o cinema de Scorsese. O assunto religioso não restringe a discussão aos fiéis: orgulho, compaixão e responsabilidade são questões que alcançam qualquer espectador. O peso da experiência vem da dificuldade de julgar pessoas submetidas a condições extremas. Ao aproximar convicção e fragilidade, o diretor constrói um drama que pede reflexão mesmo quando os personagens já não encontram palavras.