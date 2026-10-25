Vencedor do Oscar, Star Trek reúne Chris Pine e Zachary Quinto na Netflix

Bula Streaming Netflix Star Trek (2009)

James T. Kirk chega à Frota Estelar carregando talento, impulsividade e uma dificuldade evidente de aceitar ordens. Spock segue outro caminho: formado pela disciplina vulcana, procura submeter suas decisões à lógica. A aproximação entre os dois começa com atrito. Quando uma ameaça coloca mundos inteiros em risco, os futuros oficiais precisam encontrar uma maneira de trabalhar juntos, ao lado de uma tripulação que ainda está aprendendo a ocupar seus postos.

O roteiro de Roberto Orci e Alex Kurtzman organiza a aventura como um primeiro encontro. A familiaridade de parte do público com esses nomes acrescenta prazer, mas não é uma exigência. O filme apresenta competências, temperamentos e conflitos durante a ação. Assim, a Enterprise ganha a dimensão de um lugar de trabalho cheio de pessoas capazes, distintas e nem sempre pacientes umas com as outras.

Chris Pine encontra em Kirk a mistura de charme e imprudência necessária para tornar a liderança uma conquista. Zachary Quinto dá a Spock uma contenção que deixa perceber o esforço por trás da aparência impassível. O contraste sustenta tanto as discussões quanto o humor. Zoe Saldaña, Karl Urban, Simon Pegg, John Cho e Anton Yelchin ajudam a fazer da tripulação um conjunto de presenças reconhecíveis, em vez de simples acompanhantes dos protagonistas.

J. J. Abrams conduz esse reencontro com gosto pela velocidade e pela escala, alternando perigo imediato, humor e descoberta. Há uma generosidade de aventura no modo como o filme convida o espectador a embarcar: entender quem são aquelas pessoas importa tanto quanto acompanhar o destino da missão. Para quem procura ficção científica acessível, com personagens carismáticos e energia de grande espetáculo, continua sendo uma sessão muito recompensadora. E, para quem conhece a série, a presença de Leonard Nimoy acrescenta uma ligação afetiva com a história que veio antes.