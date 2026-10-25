Ideias para novos aplicativos

Eu não sou um nerd do Silicon Valley, nem um desenvolvedor de IA, mas de vez em quando eu tenho algumas ideias para aplicativos que poderiam ser úteis às pessoas. Aqui vão 4 ideias de aplicativos que, se alguém quiser, pode desenvolver:

O primeiro seria um aplicativo que, pela maneira como o cara segura o celular, tremendo mais do que o normal, ou então pelo seu suor, identifique que o sujeito está bêbado. A partir desse instante, o aplicativo trava completamente o acesso do bebum a qualquer rede social, impedindo-o de postar as bobagens que ele acha geniais quando está cheio de uca nas ideias.

O segundo seria um programa que, através de reconhecimento facial, identifique todas as fotos que seus amigos postaram com você presente e, através de um analisador de aparência, verifique se você está ou não bem na foto. Se você estiver horrível, o programa apaga a foto imediatamente. Chega de amigos postando fotos de você com cara de bunda na madrugada!

O terceiro é uma espécie de GPS que dá uma localização falsa para que você esteja sempre em locais legais e fique com fama de um cara descolado e culto. Chega de “Fulano está no shopping”, “Fulano está no bar”. Agora vai ser só: “Fulano está na biblioteca!” ou “Fulano está numa exposição de arte”.

O quarto seria um aplicativo capaz de resolver um problema que todo mundo tem: sabe quando você posta uma frase boba numa rede social e, quando vai ver, dois ou três caras começaram uma discussão enorme nos comentários do seu post, discussão que já não tem mais nada a ver com o que você postou e que descambou para a política, uma briga entre bolsonaristas e petistas? Então, esse APP identifica essas discussões e as substitui por anedotas. Ou por vídeos com gols do seu time. Ou por memes feitos por IA. Você escolhe.