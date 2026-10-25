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por Bula Vinhos
Bula Vinhos

5 vinhos premiados com ouro em 2026 que custam menos de R$ 75

Aurora, Garibaldi e Salton entram na seleção, que informa safras premiadas, características e sugestões de harmonização.

Cinco medalhas de ouro e nenhuma garrafa acima de R$ 75. O recorte desta seleção é simples, mas exige algum trabalho de conferência: encontrar vinhos premiados, identificar a safra reconhecida quando ela existe e localizar uma oferta correspondente no Brasil. O resultado reúne dois tintos, um branco e dois espumantes, com preços entre R$ 41,90 e R$ 74,90.

Todos receberam ouro no Brazil Wine Challenge 2026. A medalha fornece um critério de seleção, enquanto as uvas, a elaboração e o perfil descrito nas fichas ajudam a decidir qual garrafa faz sentido para cada mesa. As notas de aromas e sabores apresentadas abaixo vêm das fichas dos produtores ou das descrições comerciais consultadas.

Os preços foram conferidos em 25 de outubro de 2026 e se referem a unidades de 750 ml, sem frete. Ofertas, estoque e atendimento por região podem mudar. Nos vinhos safrados, a indicação de colheita no título de cada item é a que corresponde à premiação.

01

Aurora Reserva Merlot 2023

Serra Gaúcha · BrasilPreço de referência: R$ 59,90
Representação ilustrativa de uma garrafa para o vinho Aurora Reserva Merlot 2023, gerada por IA; não é imagem da embalagem oficial. A safra da garrafa usada como referência não está legível; a seleção refere-se a 2023.
Imagem ilustrativa gerada por IA. Não reproduz necessariamente a garrafa ou o rótulo comercial. A safra da garrafa usada como referência não está legível; a seleção refere-se a 2023.

O Merlot abre a seleção com um dado que merece ser lido junto do nome do vinho: o ouro no Brazil Wine Challenge 2026 foi concedido à safra 2023. É essa a colheita anunciada por R$ 59,90 na oferta consultada. A informação evita uma confusão comum, a de tomar o prêmio de uma garrafa como garantia automática para todas as outras que carregam a mesma marca.

Produzido na Serra Gaúcha, passa seis meses em barricas de carvalho francês e americano. A descrição comercial destaca frutas vermelhas e bom corpo, um perfil que faz dele uma escolha a considerar para a mesa, sobretudo ao lado de carne grelhada ou massas. Seu interesse nesta lista está nessa combinação concreta de estilo, safra identificada, reconhecimento e preço.

Oferta consultada: Vinhos & Vinhos, em 25/10/2026. Valor por unidade, sem frete.

Características

Tinto seco de Merlot, 750 ml. Seis meses em carvalho francês e americano. Perfil de frutas vermelhas, segundo a ficha comercial.

Harmonização

Sugestões: entrecôte grelhado, massas com cogumelos e queijos de média maturação.

02

Aurora Reserva Chardonnay 2025

Serra Gaúcha · BrasilPreço de referência: R$ 59,90
Representação ilustrativa de uma garrafa para o vinho Aurora Reserva Chardonnay 2025, gerada por IA; não é imagem da embalagem oficial. A imagem mostra uma embalagem de 2018. O vinho selecionado e premiado é o de 2025.
Imagem ilustrativa gerada por IA. Não reproduz necessariamente a garrafa ou o rótulo comercial. A imagem mostra uma embalagem de 2018. O vinho selecionado e premiado é o de 2025.

Há espaço para um branco com passagem por madeira nesse orçamento. O Reserva Chardonnay 2025, também medalha de ouro no Brazil Wine Challenge 2026, está anunciado pelos mesmos R$ 59,90 do Merlot. A ficha consultada registra três meses em barricas de carvalho francês e descreve notas de baunilha e um caráter amanteigado.

Essas características ajudam a orientar a escolha. Para acompanhar um peixe mais gorduroso, um risoto ou uma preparação com molho cremoso, é um perfil que vale considerar. O tempo relativamente curto de barrica também dá uma informação mais útil ao comprador do que a palavra “reserva” isolada no rótulo.

A safra merece atenção na compra: a medalha citada pertence a 2025. A embalagem antiga utilizada na ilustração está identificada na legenda.

Oferta consultada: Vinhos & Vinhos, em 25/10/2026. Valor por unidade, sem frete.

Características

Branco seco de Chardonnay, 750 ml. Três meses em carvalho francês. Notas de baunilha e perfil amanteigado na descrição comercial.

Harmonização

Sugestões: salmão assado, risoto de frutos do mar e bacalhau com legumes.

03

Aurora Pequenas Partilhas Carménère 2022

Vale de Colchagua · ChilePreço de referência: R$ 74,90
Representação ilustrativa de uma garrafa para o vinho Aurora Pequenas Partilhas Carménère 2022, gerada por IA; não é imagem da embalagem oficial. A imagem mostra uma embalagem de 2016. O vinho selecionado e premiado é o de 2022.
Imagem ilustrativa gerada por IA. Não reproduz necessariamente a garrafa ou o rótulo comercial. A imagem mostra uma embalagem de 2016. O vinho selecionado e premiado é o de 2022.

O nome Aurora pode levar o leitor a procurar a origem desta garrafa no Rio Grande do Sul. Ela vem, porém, do Vale de Colchagua, no Chile, e integra a coleção Notáveis da América, que reúne variedades associadas a diferentes países do continente. Aqui, a escolhida é a Carménère.

A safra 2022 recebeu ouro no Brazil Wine Challenge 2026 e aparece a R$ 74,90 na Adega Cacá. Segundo a descrição da Aurora, o vinho combina frutas vermelhas, especiarias e pimenta, com taninos macios e bom corpo. Apenas 30% do lote passa por dez meses de carvalho francês, detalhe que ajuda a entender a proposta de elaboração.

É o tinto da seleção a considerar quando se procura esse perfil de fruta e especiaria. Para a refeição, lombo suíno assado e massas com molho de carne são sugestões coerentes.

Oferta consultada: Adega Cacá, em 25/10/2026. Valor por unidade, sem frete.

Características

Tinto seco de Carménère, 750 ml. Origem chilena. Trinta por cento do vinho estagia dez meses em carvalho francês.

Harmonização

Sugestões: lombo suíno, massas com ragu, frango assado e queijos de média intensidade.

04

Garibaldi Prosecco Rosé Brut

Serra Gaúcha · BrasilPreço de referência: R$ 41,90
Representação ilustrativa de uma garrafa para o vinho Garibaldi Prosecco Rosé Brut, gerada por IA; não é imagem da embalagem oficial. Representação da embalagem fornecida como referência, sem safra indicada.
Imagem ilustrativa gerada por IA. Não reproduz necessariamente a garrafa ou o rótulo comercial. Representação da embalagem fornecida como referência, sem safra indicada.

A garrafa mais barata desta seleção é um espumante rosé. Por R$ 41,90 no Empório Incasa, o Garibaldi Prosecco Rosé Brut reúne 95% da variedade Prosecco e 5% de Pinot Noir, conforme a ficha técnica da cooperativa. O resultado foi reconhecido com ouro no Brazil Wine Challenge 2026.

A segunda fermentação acontece em tanque pressurizado, pelo método Charmat. A vinícola descreve aromas cítricos, morango e flores vermelhas, além de cremosidade e acidez refrescante. É uma proposta adequada a aperitivos e pratos leves, com serviço sugerido entre 4 e 6 °C.

Convém conferir o nome completo na prateleira: este é o Prosecco Rosé Brut. A linha Garibaldi tem outros rosés, com elaboração e preços próprios.

Oferta consultada: Empório Incasa, em 25/10/2026. Valor por unidade, sem frete.

Características

Espumante rosé brut, 750 ml, sem safra indicada. Prosecco e Pinot Noir. Método Charmat. Teor alcoólico de 11,5%.

Harmonização

Sugestões: canapés, saladas, peixes leves e frutos do mar. Servir entre 4 e 6 °C.

05

Salton Ouro Brut

Rio Grande do Sul · BrasilPreço de referência: R$ 59,89
Representação ilustrativa de uma garrafa para o vinho Salton Ouro Brut, gerada por IA; não é imagem da embalagem oficial. Representação da embalagem fornecida como referência, sem safra indicada.
Imagem ilustrativa gerada por IA. Não reproduz necessariamente a garrafa ou o rótulo comercial. Representação da embalagem fornecida como referência, sem safra indicada.

Neste caso, “Ouro” faz parte do nome comercial, mas há também uma medalha a registrar: o Salton Ouro Brut consta entre os premiados com ouro no Brazil Wine Challenge 2026. A oferta consultada no Pão de Açúcar anuncia a garrafa de 750 ml por R$ 59,89.

O corte reúne Chardonnay, Pinot Noir e Riesling. Na descrição do varejista, aparecem frutas cítricas, frutos secos e notas de brioche, com frescor e cremosidade. Esse conjunto sugere um espumante para acompanhar a comida, da entrada a um risoto, sem exigir que se espere uma comemoração para abrir a garrafa.

Vale observar a indicação Brut ao comprar: a família Ouro tem outras versões. O preço também depende da oferta e da região atendida pelo supermercado.

Oferta consultada: Pão de Açúcar, em 25/10/2026. Valor por unidade, sem frete.

Características

Espumante branco brut, 750 ml, sem safra indicada. Chardonnay, Pinot Noir e Riesling. Teor alcoólico de 12%.

Harmonização

Sugestões: risoto de cogumelos, peixe grelhado, carnes brancas e queijos leves.

Bula Vinhos

Bula Vinhos

Bula Vinhos reúne histórias, descobertas e seleções de vinhos, com pesquisa e curadoria editorial da Revista Bula.

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