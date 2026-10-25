5 vinhos premiados com ouro em 2026 que custam menos de R$ 75

Cinco medalhas de ouro e nenhuma garrafa acima de R$ 75. O recorte desta seleção é simples, mas exige algum trabalho de conferência: encontrar vinhos premiados, identificar a safra reconhecida quando ela existe e localizar uma oferta correspondente no Brasil. O resultado reúne dois tintos, um branco e dois espumantes, com preços entre R$ 41,90 e R$ 74,90.
Todos receberam ouro no Brazil Wine Challenge 2026. A medalha fornece um critério de seleção, enquanto as uvas, a elaboração e o perfil descrito nas fichas ajudam a decidir qual garrafa faz sentido para cada mesa. As notas de aromas e sabores apresentadas abaixo vêm das fichas dos produtores ou das descrições comerciais consultadas.
Os preços foram conferidos em 25 de outubro de 2026 e se referem a unidades de 750 ml, sem frete. Ofertas, estoque e atendimento por região podem mudar. Nos vinhos safrados, a indicação de colheita no título de cada item é a que corresponde à premiação.
Aurora Reserva Merlot 2023
O Merlot abre a seleção com um dado que merece ser lido junto do nome do vinho: o ouro no Brazil Wine Challenge 2026 foi concedido à safra 2023. É essa a colheita anunciada por R$ 59,90 na oferta consultada. A informação evita uma confusão comum, a de tomar o prêmio de uma garrafa como garantia automática para todas as outras que carregam a mesma marca.
Produzido na Serra Gaúcha, passa seis meses em barricas de carvalho francês e americano. A descrição comercial destaca frutas vermelhas e bom corpo, um perfil que faz dele uma escolha a considerar para a mesa, sobretudo ao lado de carne grelhada ou massas. Seu interesse nesta lista está nessa combinação concreta de estilo, safra identificada, reconhecimento e preço.
Oferta consultada: Vinhos & Vinhos, em 25/10/2026. Valor por unidade, sem frete.
Características
Tinto seco de Merlot, 750 ml. Seis meses em carvalho francês e americano. Perfil de frutas vermelhas, segundo a ficha comercial.
Harmonização
Sugestões: entrecôte grelhado, massas com cogumelos e queijos de média maturação.
Aurora Reserva Chardonnay 2025
Há espaço para um branco com passagem por madeira nesse orçamento. O Reserva Chardonnay 2025, também medalha de ouro no Brazil Wine Challenge 2026, está anunciado pelos mesmos R$ 59,90 do Merlot. A ficha consultada registra três meses em barricas de carvalho francês e descreve notas de baunilha e um caráter amanteigado.
Essas características ajudam a orientar a escolha. Para acompanhar um peixe mais gorduroso, um risoto ou uma preparação com molho cremoso, é um perfil que vale considerar. O tempo relativamente curto de barrica também dá uma informação mais útil ao comprador do que a palavra “reserva” isolada no rótulo.
A safra merece atenção na compra: a medalha citada pertence a 2025. A embalagem antiga utilizada na ilustração está identificada na legenda.
Oferta consultada: Vinhos & Vinhos, em 25/10/2026. Valor por unidade, sem frete.
Características
Branco seco de Chardonnay, 750 ml. Três meses em carvalho francês. Notas de baunilha e perfil amanteigado na descrição comercial.
Harmonização
Sugestões: salmão assado, risoto de frutos do mar e bacalhau com legumes.
Aurora Pequenas Partilhas Carménère 2022
O nome Aurora pode levar o leitor a procurar a origem desta garrafa no Rio Grande do Sul. Ela vem, porém, do Vale de Colchagua, no Chile, e integra a coleção Notáveis da América, que reúne variedades associadas a diferentes países do continente. Aqui, a escolhida é a Carménère.
A safra 2022 recebeu ouro no Brazil Wine Challenge 2026 e aparece a R$ 74,90 na Adega Cacá. Segundo a descrição da Aurora, o vinho combina frutas vermelhas, especiarias e pimenta, com taninos macios e bom corpo. Apenas 30% do lote passa por dez meses de carvalho francês, detalhe que ajuda a entender a proposta de elaboração.
É o tinto da seleção a considerar quando se procura esse perfil de fruta e especiaria. Para a refeição, lombo suíno assado e massas com molho de carne são sugestões coerentes.
Oferta consultada: Adega Cacá, em 25/10/2026. Valor por unidade, sem frete.
Características
Tinto seco de Carménère, 750 ml. Origem chilena. Trinta por cento do vinho estagia dez meses em carvalho francês.
Harmonização
Sugestões: lombo suíno, massas com ragu, frango assado e queijos de média intensidade.
Garibaldi Prosecco Rosé Brut
A garrafa mais barata desta seleção é um espumante rosé. Por R$ 41,90 no Empório Incasa, o Garibaldi Prosecco Rosé Brut reúne 95% da variedade Prosecco e 5% de Pinot Noir, conforme a ficha técnica da cooperativa. O resultado foi reconhecido com ouro no Brazil Wine Challenge 2026.
A segunda fermentação acontece em tanque pressurizado, pelo método Charmat. A vinícola descreve aromas cítricos, morango e flores vermelhas, além de cremosidade e acidez refrescante. É uma proposta adequada a aperitivos e pratos leves, com serviço sugerido entre 4 e 6 °C.
Convém conferir o nome completo na prateleira: este é o Prosecco Rosé Brut. A linha Garibaldi tem outros rosés, com elaboração e preços próprios.
Oferta consultada: Empório Incasa, em 25/10/2026. Valor por unidade, sem frete.
Características
Espumante rosé brut, 750 ml, sem safra indicada. Prosecco e Pinot Noir. Método Charmat. Teor alcoólico de 11,5%.
Harmonização
Sugestões: canapés, saladas, peixes leves e frutos do mar. Servir entre 4 e 6 °C.
Salton Ouro Brut
Neste caso, “Ouro” faz parte do nome comercial, mas há também uma medalha a registrar: o Salton Ouro Brut consta entre os premiados com ouro no Brazil Wine Challenge 2026. A oferta consultada no Pão de Açúcar anuncia a garrafa de 750 ml por R$ 59,89.
O corte reúne Chardonnay, Pinot Noir e Riesling. Na descrição do varejista, aparecem frutas cítricas, frutos secos e notas de brioche, com frescor e cremosidade. Esse conjunto sugere um espumante para acompanhar a comida, da entrada a um risoto, sem exigir que se espere uma comemoração para abrir a garrafa.
Vale observar a indicação Brut ao comprar: a família Ouro tem outras versões. O preço também depende da oferta e da região atendida pelo supermercado.
Oferta consultada: Pão de Açúcar, em 25/10/2026. Valor por unidade, sem frete.
Características
Espumante branco brut, 750 ml, sem safra indicada. Chardonnay, Pinot Noir e Riesling. Teor alcoólico de 12%.
Harmonização
Sugestões: risoto de cogumelos, peixe grelhado, carnes brancas e queijos leves.