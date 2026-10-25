5 vinhos premiados com ouro em 2026 que custam menos de R$ 75

Aurora, Garibaldi e Salton entram na seleção, que informa safras premiadas, características e sugestões de harmonização.

Cinco medalhas de ouro e nenhuma garrafa acima de R$ 75. O recorte desta seleção é simples, mas exige algum trabalho de conferência: encontrar vinhos premiados, identificar a safra reconhecida quando ela existe e localizar uma oferta correspondente no Brasil. O resultado reúne dois tintos, um branco e dois espumantes, com preços entre R$ 41,90 e R$ 74,90.

Todos receberam ouro no Brazil Wine Challenge 2026. A medalha fornece um critério de seleção, enquanto as uvas, a elaboração e o perfil descrito nas fichas ajudam a decidir qual garrafa faz sentido para cada mesa. As notas de aromas e sabores apresentadas abaixo vêm das fichas dos produtores ou das descrições comerciais consultadas.

Os preços foram conferidos em 25 de outubro de 2026 e se referem a unidades de 750 ml, sem frete. Ofertas, estoque e atendimento por região podem mudar. Nos vinhos safrados, a indicação de colheita no título de cada item é a que corresponde à premiação.