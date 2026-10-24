Rosamund Pike e Nick Nolte na Netflix: o detalhe dos bastidores que liga este suspense a Titanic

Bula Streaming Netflix Sede de Vingança (2015)

O nome de Russell Carpenter pode passar despercebido quando se escolhe um filme pelo elenco. Aqui, porém, ele acrescenta uma curiosidade concreta à ficha: o diretor de fotografia premiado pela Academia por “Titanic” também trabalhou neste suspense de Fouad Mikati. Seu encontro com Pike e Nolte acontece numa produção concentrada em uma personagem e nas relações que se formam ao redor dela.

Rosamund Pike interpreta Miranda Wells, uma enfermeira cuja rotina é interrompida por uma violência sexual. Shiloh Fernandez faz William, o homem condenado pela agressão. Depois da prisão dele, Miranda começa a enviar cartas e a visitá-lo. Essa aproximação surpreende seu pai, vivido por Nick Nolte, e introduz a pergunta que organiza o suspense: o que ela procura ao restabelecer contato com quem a feriu?

O papel oferece outro ponto de interesse para quem conheceu Pike em “Garota Exemplar”, filme que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz em 2015. Aqui, a curiosidade também depende de acompanhar uma mulher cujas intenções não estão inteiramente disponíveis aos demais personagens. A ligação entre as duas obras está na presença da atriz e no interesse por comportamentos difíceis de interpretar; cada narrativa desenvolve seu próprio conflito.

A escolha vale sobretudo para o espectador que acompanha Pike e procura um suspense centrado em relações pessoais. Com cerca de uma hora e meia, o longa parte das consequências de uma agressão para explorar desconfiança e desejo de recuperar autonomia. O roteiro de Patricia Beauchamp e Joe Gossett coloca o contato entre Miranda e William no centro dessa expectativa. Entrar na sessão sabendo pouco sobre os passos seguintes preserva a principal pergunta do filme, sem antecipar para onde a aproximação irá conduzi-los.