Custou US$ 6 milhões, ganhou 5 Oscars e a Palma de Ouro: o fenômeno que chegou à Netflix

Bula Streaming Netflix Anora (2024)

A distância entre o investimento e a consagração ajuda a dimensionar o percurso desta produção independente. Os US$ 6 milhões de orçamento registrados pelo The Numbers resultaram no vencedor de melhor filme do Oscar de 2025. Sean Baker também recebeu as estatuetas de direção, roteiro original e montagem; Mikey Madison completou as cinco vitórias, como melhor atriz. Antes disso, o longa havia conquistado a Palma de Ouro em Cannes, em 2024.

Ani trabalha como profissional do sexo em Nova York e conhece Vanya, filho de um oligarca russo. Ele tem dinheiro para transformar qualquer impulso em festa; ela enxerga no relacionamento uma possibilidade de mudança. O casamento vem depressa. Quando a notícia chega à família do rapaz, a liberdade do casal passa a depender de pessoas que tratam a união como um problema a resolver.

Esse encontro permite a Baker aproximar dois sentidos muito diferentes de liberdade. Vanya pode gastar e desaparecer porque existe uma estrutura familiar para protegê-lo. Ani precisa negociar cada oportunidade e defender o que considera seu. A diferença entre os dois aparece dentro de uma comédia que também comporta constrangimento, hostilidade e a ameaça de ver uma promessa desfeita por quem detém o dinheiro.

Madison é o centro de uma indicação que interessa especialmente a quem acompanha atores em papéis decisivos. Seu Oscar veio justamente por esta personagem, que dá nome ao filme e precisa ser compreendida para além da fantasia de ascensão social. O elenco inclui ainda Yury Borisov, indicado a ator coadjuvante pela mesma produção. São duas portas de entrada para uma obra que encontra nos encontros e desencontros entre pessoas sua principal escala de espetáculo.