Custou US$ 6 milhões, ganhou 5 Oscars e a Palma de Ouro: o fenômeno que chegou à Netflix

Com orçamento de US$ 6 milhões, “Anora” venceu cinco Oscars e a Palma de Ouro. Agora na Netflix, o filme de Sean Baker combina humor, romance e tensão social, com Mikey Madison no papel de uma jovem que descobre quanto custa entrar para uma família milionária.
Anora (2024)
A distância entre o investimento e a consagração ajuda a dimensionar o percurso desta produção independente. Os US$ 6 milhões de orçamento registrados pelo The Numbers resultaram no vencedor de melhor filme do Oscar de 2025. Sean Baker também recebeu as estatuetas de direção, roteiro original e montagem; Mikey Madison completou as cinco vitórias, como melhor atriz. Antes disso, o longa havia conquistado a Palma de Ouro em Cannes, em 2024.
Ani trabalha como profissional do sexo em Nova York e conhece Vanya, filho de um oligarca russo. Ele tem dinheiro para transformar qualquer impulso em festa; ela enxerga no relacionamento uma possibilidade de mudança. O casamento vem depressa. Quando a notícia chega à família do rapaz, a liberdade do casal passa a depender de pessoas que tratam a união como um problema a resolver.
Esse encontro permite a Baker aproximar dois sentidos muito diferentes de liberdade. Vanya pode gastar e desaparecer porque existe uma estrutura familiar para protegê-lo. Ani precisa negociar cada oportunidade e defender o que considera seu. A diferença entre os dois aparece dentro de uma comédia que também comporta constrangimento, hostilidade e a ameaça de ver uma promessa desfeita por quem detém o dinheiro.
Madison é o centro de uma indicação que interessa especialmente a quem acompanha atores em papéis decisivos. Seu Oscar veio justamente por esta personagem, que dá nome ao filme e precisa ser compreendida para além da fantasia de ascensão social. O elenco inclui ainda Yury Borisov, indicado a ator coadjuvante pela mesma produção. São duas portas de entrada para uma obra que encontra nos encontros e desencontros entre pessoas sua principal escala de espetáculo.
O diretor em quatro frentesBaker escreveu, dirigiu, montou e foi um dos produtores do longa. Ao receber quatro estatuetas por essas funções, tornou-se a primeira pessoa a ganhar quatro Oscars competitivos por um mesmo filme.Leia a crítica completa