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A Bussola de OuroDivulgação / New Line Cinema
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por Fer Kalaoun
Fer Kalaoun

Vencedor do Oscar, aventura baseada em série de livros com mais de 22 milhões de exemplares está na Netflix

Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) vive entre os estudiosos do Jordan College, em uma Oxford de um universo paralelo, quando o desaparecimento de crianças a leva a procurar um amigo. Lançado em 2007 e dirigido por Chris Weitz, “A Bússola de Ouro” acompanha essa busca por terras geladas, onde a menina precisa descobrir em quais adultos pode confiar. Seu tio, o pesquisador Lord Asriel (Daniel Craig), investiga uma substância misteriosa chamada Pó. Já a sofisticada Marisa Coulter (Nicole Kidman) oferece viagens e atenção a uma garota acostumada a ouvir que certos assuntos ainda não são para sua idade.

Adaptada do primeiro livro da trilogia “Fronteiras do Universo”, de Philip Pullman, a aventura reúne crianças sequestradas, autoridades religiosas e animais que carregam a alma de seus companheiros humanos. É bastante coisa para apresentar, e Weitz nem sempre oferece tempo para que cada descoberta seja assimilada. Ainda assim, a preocupação de Lyra com o amigo Roger (Ben Walker) estabelece um vínculo afetivo que sustenta a viagem. Antes de qualquer discussão sobre outros mundos, existe um menino desaparecido e alguém disposto a procurá-lo.

Uma menina entre os estudiosos

Criada sob os cuidados dos acadêmicos, Lyra desfruta de uma liberdade que combina mal com sua curiosidade. Ela circula pelos corredores, brinca com Roger e procura saber o que os adultos conversam longe das crianças. Dakota Blue Richards dá à personagem uma autoconfiança convincente, dessas que costumam trazer problemas antes de oferecer alguma vantagem. Há teimosia e certo prazer em contrariar ordens, mas também medo quando as situações ultrapassam sua experiência.

A chegada de Asriel desperta ainda mais seu interesse pelo Norte. O pesquisador apresenta descobertas sobre o Pó, substância relacionada à possibilidade de outros universos, e contraria os interesses do Magistério, instituição religiosa que exerce forte controle naquele mundo. Daniel Craig empresta firmeza ao personagem, embora apareça menos do que sua importância para Lyra faria desejar. A menina quer acompanhá-lo, mas fica de fora da expedição. Quando Coulter surge com um convite para viajar, oferece uma oportunidade que o tio havia negado.

Animais que fazem parte da família

Nesse universo, as almas humanas vivem fora do corpo e assumem formas animais. São os daemons, companheiros inseparáveis que conversam com seus humanos e compartilham suas dores. O de Lyra, Pantalaimon, tem voz original de Freddie Highmore e ainda pode mudar de aparência, característica dos daemons infantis. Mais que uma companhia graciosa, ele participa das dúvidas da garota e reage aos perigos que ela às vezes prefere ignorar.

Essa relação ajuda a tornar familiar um mundo cheio de regras próprias. Uma criança pode desconhecer o significado do Pó, mas reconhece o medo de perder alguém que está sempre por perto. Weitz aproveita essa proximidade para dar peso às ameaças, embora interrompa algumas passagens com novas informações e personagens. Quando Lyra e Pantalaimon têm espaço para conversar, a aventura ganha uma intimidade que faz falta nos trechos mais apressados. A preocupação deixa de depender de explicações sobre o universo e passa a existir no vínculo entre os dois.

A gentileza inquietante de Nicole Kidman

Marisa Coulter sabe oferecer o que Lyra deseja. Trata a menina com atenção, fala de viagens e apresenta uma vida distante da rotina universitária. Nicole Kidman constrói essa aproximação com uma delicadeza que nunca permite relaxar por completo. O sorriso permanece impecável, mas uma pausa ou uma mudança no olhar sugere que a anfitriã espera obediência em troca do carinho.

Kidman é especialmente boa quando Coulter precisa lidar com uma vontade diferente da sua. Sem transformar cada conversa em ameaça declarada, a atriz deixa perceber o esforço para preservar o controle. Lyra, que havia recebido o convite com entusiasmo, precisa observar melhor a mulher que a acolheu. O desconforto nasce dessa convivência, na qual luxo e atenção não garantem segurança. Para a garota, afastar-se dos conhecidos também significa perder a facilidade de pedir ajuda.

Antes de deixar Oxford, ela recebe um aletiômetro, o instrumento dourado do título, capaz de revelar a verdade por meio de símbolos. O objeto precisa permanecer escondido e exige uma leitura que a protagonista começa a desenvolver. Sua presença oferece a Lyra uma fonte de informação além das versões contadas pelos adultos. O interesse está menos no brilho do artefato que na responsabilidade de interpretar suas indicações enquanto Roger continua desaparecido.

Companhia para atravessar o gelo

Na procura pelo amigo, Lyra se aproxima dos gípcios, povo que vive em embarcações e também busca crianças sequestradas. O encontro dá outro peso aos desaparecimentos. Existem famílias esperando notícias, enquanto as autoridades mantêm seus próprios interesses. A menina passa a compartilhar a viagem com pessoas que conhecem aquela angústia e têm razões para enfrentar os perigos do Norte.

Entre os novos companheiros estão o aeronauta Lee Scoresby (Sam Elliott) e Iorek Byrnison, um urso de armadura com voz original de Ian McKellen. Elliott traz uma tranquilidade bem-vinda a um percurso cheio de advertências. Já Iorek tem uma presença imponente, mas depende de recuperar a armadura da qual foi privado. Lyra pode ajudá-lo, e essa possibilidade torna a amizade mais interessante. Ela também tem algo a oferecer a quem parece muito mais preparado para enfrentar o frio.

Weitz reúne bons personagens, mas por vezes parece ansioso para apresentar o próximo antes que o anterior tenha deixado sua marca. Algumas relações mereciam mais convivência, sobretudo porque o perigo cresce à medida que a expedição avança. Richards e Kidman sustentam os melhores encontros, uma com a inquietação de quem precisa perguntar, outra com a habilidade de escolher o que responder. Entre tantas descobertas, a busca por Roger permanece como a razão mais forte para acompanhar Lyra. É por ele que a menina deixa a segurança dos corredores de Oxford e segue para o gelo.

Filme: A Bússola de Ouro
Diretor: Chris Weitz
Ano: 2007
Gênero: Aventura/Fantasia
Avaliação: 3.5/5 1 1

Fer Kalaoun

Fer Kalaoun

Fer Kalaoun é editora na Revista Bula e repórter especializada em jornalismo cultural, audiovisual e político desde 2014. Estudante de História no Instituto Federal de Goiás (IFG), traz uma perspectiva crítica e contextualizada aos seus textos. Já passou por grandes veículos de comunicação de Goiás, incluindo Rádio CBN, Jornal O Popular, Jornal Opção e Rádio Sagres, onde apresentou o quadro Cinemateca Sagres.

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