De um vencedor de 5 Goyas ao novo filme de Ricardo Darín: 5 filmes que acabam de chegar ao streaming

Ricardo Darín no consultório, Jennifer Lopez no musical e uma expedição ao Everest dividem espaço com um drama vencedor de cinco Goyas e um clássico brasileiro restaurado. São cinco chegadas ao streaming para um fim de semana que pode ir muito além das recomendações automáticas.
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A Terapia Certa
Um terapeuta pouco disposto a respeitar os limites da profissão encontra um escritor que já não consegue trabalhar. A tentativa de destravar a escrita aproxima os dois, mas também abre espaço para intervenções que ultrapassam o consultório. Ricardo Darín e Diego Peretticonduzem esse encontro entre alguém que pretende reorganizar a vida alheia e alguém que perdeu o controle da própria rotina. O interesse está nessa relação instável: a promessa de ajuda vem acompanhada de decisões que tornam cada vez menos clara a distância entre tratamento, amizade e intromissão.
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O Beijo da Mulher Aranha
Dois homens dividem uma cela na Argentina sob uma ditadura militar. Valentín é um preso político; Molina encontra nos filmes que conhece uma maneira de atravessar o confinamento. Ao narrar as aventuras de uma estrela do cinema, ele abre uma passagem imaginária para um mundo de música, glamour e desejo. Jennifer Lopez ocupa esse universo de fantasia, enquanto Diego Luna e Tonatiuh sustentam a convivência na prisão. Esta nova adaptação musical aproxima o espetáculo da ameaça que cerca os personagens: quanto mais sedutor o refúgio inventado, mais difícil esquecer o que existe do lado de fora dele.
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Os Domingos
Ainara tem 17 anos e considera entrar para um convento. A decisão surpreende a família, que passa a discutir o futuro da adolescente e os motivos de uma escolha tão distante das expectativas dos adultos. A possibilidade de uma vocação religiosa coloca em disputa afeto, autoridade e liberdade: quem pode decidir o que é melhor para ela? A diretora acompanha essas tensões sem reduzir o conflito a uma oposição simples entre fé e descrença. Vencedor de cinco Goyas, incluindo melhor filme, o drama transforma uma decisão íntima em uma pergunta incômoda sobre os limites do cuidado familiar.
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Tenzing
A expedição que alcançou o topo do Everest em 1953 ganha como centro Tenzing Norgay, o montanhista que realizou a conquista ao lado de Edmund Hillary. Interpretado por Genden Phuntsok, ele precisa enfrentar as exigências físicas da escalada e encontrar seu lugar em uma missão atravessada por diferenças culturais e ambições nacionais. Tom Hiddleston interpreta Hillary, enquanto Willem Dafoe vive o líder da expedição, John Hunt. A aventura recupera a participação de um homem cuja experiência nas montanhas foi decisiva para um feito frequentemente contado pela perspectiva dos exploradores ocidentais.
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Xica da Silva
No território das minas de diamantes do Brasil colonial, uma mulher escravizada conquista a liberdade e passa a ocupar uma posição que desafia a sociedade ao redor. Zezé Motta interpreta a protagonista, cuja relação com o contratador João Fernandes provoca escândalo entre aqueles que pretendem preservar as hierarquias de raça e classe. Cacá Diegues trabalha essa trajetória com humor, sensualidade e exagero, em uma abordagem que se afasta da biografia convencional. A chegada da versão restaurada em 4K, no aniversário de 50 anos do lançamento, oferece uma ocasião para rever a atuação de Zezé e a dimensão visual de um dos títulos mais conhecidos do cinema brasileiro.