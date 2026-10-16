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Cena de Os Domingos (2025)Divulgação / Buena Pinta Media
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por Bula Streaming
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De um vencedor de 5 Goyas ao novo filme de Ricardo Darín: 5 filmes que acabam de chegar ao streaming

Ricardo Darín no consultório, Jennifer Lopez no musical e uma expedição ao Everest dividem espaço com um drama vencedor de cinco Goyas e um clássico brasileiro restaurado. São cinco chegadas ao streaming para um fim de semana que pode ir muito além das recomendações automáticas.

01Filme
Seleção
Netflix

A Terapia Certa

2026Direção de Hernán Goldfrid
Cena de A Terapia Certa
Divulgação / Kenya Films

Um terapeuta pouco disposto a respeitar os limites da profissão encontra um escritor que já não consegue trabalhar. A tentativa de destravar a escrita aproxima os dois, mas também abre espaço para intervenções que ultrapassam o consultório. Ricardo Darín e Diego Peretticonduzem esse encontro entre alguém que pretende reorganizar a vida alheia e alguém que perdeu o controle da própria rotina. O interesse está nessa relação instável: a promessa de ajuda vem acompanhada de decisões que tornam cada vez menos clara a distância entre tratamento, amizade e intromissão.

02Filme
Seleção
Telecine

O Beijo da Mulher Aranha

2025Direção de Bill Condon
Cena de O Beijo da Mulher Aranha
Divulgação / Paris Filmes

Dois homens dividem uma cela na Argentina sob uma ditadura militar. Valentín é um preso político; Molina encontra nos filmes que conhece uma maneira de atravessar o confinamento. Ao narrar as aventuras de uma estrela do cinema, ele abre uma passagem imaginária para um mundo de música, glamour e desejo. Jennifer Lopez ocupa esse universo de fantasia, enquanto Diego Luna e Tonatiuh sustentam a convivência na prisão. Esta nova adaptação musical aproxima o espetáculo da ameaça que cerca os personagens: quanto mais sedutor o refúgio inventado, mais difícil esquecer o que existe do lado de fora dele.

03Filme
Seleção
HBO Max

Os Domingos

2025Direção de Alauda Ruiz de Azúa
Cena de Os Domingos
Divulgação / Buena Pinta Media

Ainara tem 17 anos e considera entrar para um convento. A decisão surpreende a família, que passa a discutir o futuro da adolescente e os motivos de uma escolha tão distante das expectativas dos adultos. A possibilidade de uma vocação religiosa coloca em disputa afeto, autoridade e liberdade: quem pode decidir o que é melhor para ela? A diretora acompanha essas tensões sem reduzir o conflito a uma oposição simples entre fé e descrença. Vencedor de cinco Goyas, incluindo melhor filme, o drama transforma uma decisão íntima em uma pergunta incômoda sobre os limites do cuidado familiar.

04Filme
Seleção
Apple TV

Tenzing

2026Direção de Jennifer Peedom
Cena de Tenzing
Divulgação / See-Saw Films

A expedição que alcançou o topo do Everest em 1953 ganha como centro Tenzing Norgay, o montanhista que realizou a conquista ao lado de Edmund Hillary. Interpretado por Genden Phuntsok, ele precisa enfrentar as exigências físicas da escalada e encontrar seu lugar em uma missão atravessada por diferenças culturais e ambições nacionais. Tom Hiddleston interpreta Hillary, enquanto Willem Dafoe vive o líder da expedição, John Hunt. A aventura recupera a participação de um homem cuja experiência nas montanhas foi decisiva para um feito frequentemente contado pela perspectiva dos exploradores ocidentais.

05Filme
Seleção
MUBI

Xica da Silva

1976Direção de Cacá Diegues
Cena de Xica da Silva
Divulgação / Vitrine Filmes

No território das minas de diamantes do Brasil colonial, uma mulher escravizada conquista a liberdade e passa a ocupar uma posição que desafia a sociedade ao redor. Zezé Motta interpreta a protagonista, cuja relação com o contratador João Fernandes provoca escândalo entre aqueles que pretendem preservar as hierarquias de raça e classe. Cacá Diegues trabalha essa trajetória com humor, sensualidade e exagero, em uma abordagem que se afasta da biografia convencional. A chegada da versão restaurada em 4K, no aniversário de 50 anos do lançamento, oferece uma ocasião para rever a atuação de Zezé e a dimensão visual de um dos títulos mais conhecidos do cinema brasileiro.

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