5 escritoras para quem aprendeu com Clarice Lispector a estranhar o mundo

Outro marido decide o que a mulher deve suportar em “O hóspede”, de Amparo Dávila. Ele volta de viagem com um hóspede que a aterroriza e se recusa a mandá-lo embora. A narradora tem dois filhos, vive num povoado isolado e não dispõe de dinheiro para partir. O visitante agride uma criança. Nem isso convence o marido, que continua a considerá-lo inofensivo e acusa a mulher de histeria. É uma confiança que custa caro aos outros. Não se esclarece que espécie de criatura é aquela, e procurar uma resposta pode desviar a atenção do homem que exige sua permanência na casa.

Em “Amor”, de Clarice, a visão de um cego mascando chiclete perturba a rotina que Ana havia organizado em torno do marido e dos filhos. No fim do conto, o marido a conduz pela mão, “afastando-a do perigo de viver”. A frase torna ambíguo um gesto de carinho: o amparo familiar também a afasta da experiência que a abalou naquela tarde. A narradora de Dávila já era infeliz quando o hóspede chegou e nem sequer dispõe da casa como refúgio. Lidos em conjunto, os contos permitem perguntar o que uma mulher precisa suportar ou esquecer para que a vida doméstica continue. “O hóspede” está disponível gratuitamente em espanhol, com o título “El huésped”, na coleção “Material de Lectura”, da UNAM.