Ficção científica com Daniel Craig e Nicole Kidman está na Netflix

Ambientado em Washington, “Invasores” acompanha a psiquiatra Carol Bennell (Nicole Kidman), que tenta proteger o filho e descobrir por que moradores da cidade estão perdendo emoções após a queda de um ônibus espacial. Dirigido pelo alemão Oliver Hirschbiegel, o suspense combina ficção científica, contaminação em massa e paranoia urbana. A ameaça possui uma característica especialmente ingrata. Ela domina os seres humanos enquanto dormem, transformando uma noite de descanso em perigo mortal.

Os fragmentos da nave espacial carregam um organismo extraterrestre capaz de modificar o DNA humano. Tucker Kaufman (Jeremy Northam), ex-marido de Carol e funcionário de uma agência de controle de doenças, participa da investigação dos destroços. Pouco depois, seu comportamento muda. Ele continua falando, trabalhando e cumprindo compromissos, porém demonstra uma serenidade tão fria que parece ter deixado parte de si em algum laboratório.

Carol percebe sinais parecidos durante uma consulta com Wendy Lenk (Veronica Cartwright). A paciente afirma que o marido já não é a mesma pessoa, embora sua aparência permaneça intacta. Acostumada a ouvir relatos de conflitos familiares e transtornos emocionais, a psiquiatra recebe a história com cautela. A repetição desse comportamento entre familiares, pacientes e desconhecidos, porém, transforma uma queixa isolada numa ameaça espalhada pela cidade.

Pessoas iguais por fora

A principal qualidade de “Invasores” está na maneira como torna o cotidiano pouco confiável. Os contaminados não desenvolvem deformações, feridas assustadoras ou qualquer sinal que permita reconhecê-los à distância. Eles continuam dirigindo carros, usando o transporte público e ocupando repartições. A diferença está na ausência de afeto, medo, raiva e compaixão.

Essa normalidade aparente obriga Carol a observar pequenos gestos. Uma reação indiferente diante de uma tragédia pode denunciar alguém. Uma expressão assustada também pode revelar aos contaminados que ela ainda conserva suas emoções. A médica precisa vigiar o próprio rosto enquanto atravessa ruas, estações e edifícios tomados por pessoas que agem com uma disciplina desconcertante.

A escolha de Washington reforça essa sensação de cerco. A epidemia alcança instituições responsáveis por proteger a população, e os invasores passam a usar a ordem pública a seu favor. Policiais, agentes de saúde e funcionários uniformizados deixam de representar segurança. Para Carol, pedir ajuda pode significar entregar sua localização e perder qualquer possibilidade de reencontrar o filho.

Uma mãe procura o filho

Ollie (Jackson Bond) está sob os cuidados de Tucker quando Carol percebe a dimensão do contágio. A busca pelo menino torna-se o centro emocional da história, pois ela não enfrenta apenas uma ameaça extraterrestre. Precisa superar o ex-marido, atravessar uma cidade vigiada e permanecer desperta apesar do esgotamento físico.

Nicole Kidman sustenta boa parte do suspense sem recorrer a gestos grandiosos. Carol sente medo, mas precisa escondê-lo. A atriz deixa a inquietação aparecer na respiração, no olhar e na atenção dada às pessoas ao redor. Seu rosto precisa transmitir ao público aquilo que a personagem não pode revelar aos invasores. Qualquer sinal de pânico ameaça separar definitivamente mãe e filho.

Tucker ganha uma presença perturbadora graças ao trabalho de Jeremy Northam. O personagem fala com educação e apresenta a transformação humana como uma solução para guerras, violência e conflitos. Sua serenidade, contudo, depende da perda do afeto e da liberdade individual. É uma proposta de paz bastante conveniente para quem deseja controlar todos os outros.

A ciência contra o sono

Carol procura Ben Driscoll (Daniel Craig), médico e amigo de confiança, levando uma amostra relacionada ao contágio. Ben pede a colaboração do pesquisador Stephen Galeano (Jeffrey Wright), que examina o organismo e identifica sua relação com o sono. A descoberta estabelece uma regra cruel. Quem adormece depois de contaminado corre o risco de despertar sem emoções e obedecer ao grupo.

A partir desse ponto, o cansaço de Carol deixa de ser apenas um problema físico. Ela precisa resistir ao sono enquanto procura Ollie e tenta descobrir quem permanece humano. Café, movimento e medo ajudam por algum tempo, mas o corpo possui suas próprias exigências e pouca consideração por crises extraterrestres.

Galeano também descobre que algumas pessoas podem apresentar resistência ao organismo por causa de doenças sofridas anteriormente. Ollie teve uma enfermidade quando era pequeno e surge como possível fonte para o desenvolvimento de um tratamento. O menino passa a ser procurado tanto pela mãe quanto por pessoas interessadas em impedir qualquer reação contra a epidemia.

Daniel Craig interpreta Ben com sobriedade e oferece a Carol um raro ponto de apoio. A relação entre os dois possui afeto, confiança e uma proximidade que o roteiro mantém sem transformar a história num romance deslocado. Jeffrey Wright, em participação menor, dá credibilidade à pesquisa médica e estabelece por que a proteção de Ollie se torna urgente.

O medo de perder as emoções

“Invasores” pertence à mesma linhagem de “Vampiros de Almas”, adaptação de 1956 do romance de Jack Finney. A ameaça continua ligada à substituição das pessoas por versões obedientes e indiferentes, mas o filme de 2007 abandona as cópias cultivadas em casulos. Aqui, o contágio possui aparência viral e se espalha num mundo acostumado a alertas sanitários, quarentenas e pronunciamentos oficiais.

Oliver Hirschbiegel trabalha melhor quando mantém Carol cercada por rostos impassíveis. Nessas passagens, a incerteza pesa mais do que as perseguições. O espectador compartilha a dificuldade de reconhecer aliados, e uma viagem de metrô pode causar mais desconforto do que uma sequência repleta de correria. O problema surge quando a produção abandona parte dessa atmosfera e aposta numa ação convencional, menos interessante do que a desconfiança construída anteriormente.

Ainda assim, “Invasores” preserva uma pergunta inquietante durante seus 99 minutos. Uma humanidade sem guerras continuaria humana se também perdesse amor, indignação, desejo e autonomia? Carol responde por meio de suas escolhas. Ela prefere enfrentar o medo, a exaustão e a incerteza a aceitar uma paz fundada na obediência.

A ligação entre Carol e Ollie impede que essa discussão permaneça distante. A psiquiatra não luta por uma ideia abstrata, mas pelo direito de reconhecer o filho e ser reconhecida por ele. Essa relação dá sensibilidade ao suspense e mantém o enredo acessível, mesmo quando a ficção científica apresenta laboratórios, alterações genéticas e uma epidemia extraterrestre.

“Invasores” possui irregularidades e perde parte da força quando aumenta o barulho, porém Nicole Kidman mantém a história firme. Sua personagem atravessa Washington tentando ficar acordada, alcançar Ollie e distinguir aliados de pessoas contaminadas. Num filme em que dormir significa abandonar a própria identidade, conservar os olhos abertos torna-se o gesto mais humano possível.