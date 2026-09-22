As 5 melhores séries de faroeste para assistir na Netflix

O faroeste nunca precisou apenas de caubóis, duelos ao meio-dia e cidadezinhas engolidas pela poeira para dizer a que veio. Desde muito cedo, o gênero entendeu que uma terra onde a lei mal consegue fincar os pés é terreno fértil para homens e mulheres dispostos a fazer valer suas próprias regras, sobretudo quando dinheiro, propriedade e sobrevivência misturam-se até já não se saber direito onde termina uma coisa e começa a outra. Mudam os países, as armas tornam-se mais eficientes, cavalos dão lugar a caminhonetes e helicópteros, mas a velha disputa por terra, poder e algum quinhão de liberdade continua lá, inteira, como se o Oeste jamais tivesse acabado.

John Ford, Sergio Leone e Sam Peckinpah transformaram esse universo numa das grandes mitologias do cinema, cada qual a seu modo, e talvez por isso ainda se imagine o western preso à América do século 19. Não está. Uma caravana avançando por territórios hostis, uma cidade do Novo México praticamente entregue às mulheres, fazendeiros australianos dispostos a tudo para conservar seus domínios ou homens sem pátria tentando sobreviver na Manchúria ocupada pelos japoneses pertencem, afinal, à mesma família. Basta que a civilização recue alguns passos e alguém decida que aquela terra, aquele dinheiro ou aquela liberdade lhe pertencem.

“1883”, “Godless”, “Terra Indomável”, “Territory” e “Song of the Bandits” chegam ao western por caminhos bastante diferentes, e é justamente aí que a seleção ganha graça. As épocas mudam, as paisagens também, mas nenhuma delas perde de vista o que sempre fez o gênero funcionar. Há gente acuada, territórios cobiçados e uma violência à espreita, esperando apenas que alguém atravesse uma fronteira real ou imaginária. Sobreviver, nesses lugares, quase nunca significa somente continuar respirando. Às vezes é preciso escolher um lado quando nenhum deles parece grande coisa.