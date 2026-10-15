Humor constrangedor de comédia sueca chega à Netflix

Filip (Gustaf Skarsgård) quer comemorar seus 45 anos com os amigos mais próximos na propriedade que comprou com a esposa, no norte da Suécia. O jantar promete conforto e a satisfação de receber pessoas conhecidas numa casa nova. Uma tempestade, porém, impede os convidados de ir embora e prolonga uma reunião que já carrega ressentimentos antigos. Essa é a premissa de “O Temporal”, comédia dramática de 2026 escrita e dirigida por Josephine Bornebusch, que coloca um grupo de adultos diante de uma dificuldade bastante familiar. Gostar dos amigos nem sempre significa suportar sua companhia por tempo indeterminado.

Entre os participantes estão Caroline (Aliette Opheim), Ossi (Filip Berg) e Kina, interpretada pela própria diretora. O encontro reúne antigos colegas de faculdade, pessoas que conhecem versões umas das outras anteriores às conquistas e às frustrações da vida adulta. A intimidade favorece a reunião, mas também oferece material para desavenças. Quando o mau tempo obriga todos a permanecer no mesmo lugar, assuntos que poderiam ser contornados numa visita curta começam a ocupar espaço nas conversas. A festa perde sua leveza enquanto os convidados ficam sem a possibilidade de encerrar a noite com uma despedida educada.

Uma festa que dura demais

A escolha da propriedade luxuosa acrescenta um desconforto interessante à comemoração. Filip recebe os amigos num endereço que também representa uma conquista recente. Ele deseja celebrar o aniversário, mas a casa inevitavelmente entra na conversa, mesmo quando ninguém comenta seu valor. Reencontros entre pessoas da mesma geração costumam carregar comparações silenciosas sobre dinheiro, casamento e realizações. Dentro dessa leitura, a hospitalidade tem algo de apresentação pessoal. O aniversariante abre as portas de sua nova vida e acaba obrigado a manter os visitantes por mais tempo do que pretendia.

A tempestade interfere nessa relação entre anfitrião e convidados. Filip pode oferecer abrigo, mas não consegue garantir uma convivência agradável. Os visitantes, por sua vez, perdem aquela saída tão útil em encontros difíceis, a possibilidade de agradecer pelo jantar e procurar o caminho de casa. Permanecer exige mais do que boas maneiras. Exige paciência com pessoas que sabem onde apertar e que também carregam suas próprias insatisfações. O conforto da propriedade continua disponível, embora já não seja suficiente para preservar o clima da comemoração.

Amizade antiga também guarda rancor

Bornebusch parte de uma situação reconhecível ao reunir amigos que compartilham lembranças sem necessariamente compartilhar a mesma visão do passado. A proximidade não garante que todos tenham atravessado os anos com o mesmo sentimento. Uma amizade pode conservar carinho, inveja, gratidão e mágoa em proporções pouco convenientes para um jantar. Quando essas pessoas deixam de sustentar a cordialidade, o aniversário passa a abrigar cobranças que estavam guardadas havia tempo. Segredos e ressentimentos comprometem a disposição do grupo para continuar celebrando.

O aspecto mais interessante dessa premissa está na ausência de distância entre quem fala e quem precisa ouvir. Uma confidência constrangedora não pode ser seguida pela fuga para a rotina. Quem se irrita continua cercado pelos mesmos rostos. Quem se sente ofendido precisa permanecer no abrigo com a pessoa responsável pelo incômodo. Caroline, Ossi, Kina e os demais participantes pertencem a esse círculo de intimidade que a tempestade torna obrigatório. O que antes permitia reconhecer gestos e preferências também dificulta disfarçar o desagrado.

A educação começa a faltar

A comédia nasce do esforço dos convidados para conservar uma aparência civilizada numa reunião cada vez menos agradável. Existe graça nessa insistência em tratar o encontro como uma celebração normal quando ninguém dispõe de liberdade para terminá-lo. O aniversariante pode ter planejado uma recepção impecável, mas hospitalidade não inclui controle sobre a disposição alheia. E poucos compromissos sociais ficam melhores quando passam a exigir resistência física e emocional. A piada mais amarga está em reconhecer o cansaço de quem já gostaria de estar em outro lugar.

O drama ganha espaço à medida que os presentes deixam escapar sentimentos que a educação mantinha escondidos. A convivência forçada dá peso às revelações porque elas atingem relações anteriores àquela noite. Não são desconhecidos discutindo durante uma emergência. São amigos que terão de conviver com o que disseram e escutaram depois do aniversário. A possibilidade de ferir alguém conhecido torna cada atrito mais delicado, sobretudo quando o grupo já precisa lidar com o receio provocado pelo mau tempo.

O luxo não garante sossego

A propriedade oferece proteção, mas o avanço da tempestade torna o espaço menos acolhedor para os convidados. O medo cresce junto com o desgaste das relações. Bornebusch aproxima duas necessidades que nem sempre combinam, procurar segurança na companhia de outras pessoas e desejar distância delas. O grupo precisa permanecer reunido enquanto perde a disposição de preservar as aparências. A casa é confortável, os amigos se conhecem há anos e, ainda assim, dividir o mesmo teto se torna uma tarefa difícil.

“O Temporal” tem na própria reunião seu ponto de maior interesse. A celebração dos 45 anos coloca Filip diante de pessoas que ele escolheu receber, mas cujas reações não pode administrar. O carinho acumulado não apaga ressentimentos, e o dinheiro investido na propriedade não compra tranquilidade para a noite. A combinação entre comédia e drama ganha força nessa contradição cotidiana. Depois que as gentilezas acabam, o anfitrião ainda precisa abrigar os amigos, e os amigos ainda precisam permanecer ali, escutando uns aos outros até que seja possível partir.