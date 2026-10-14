Baseada no best-seller alemão de Melanie Raabe, série de suspense está no Top 10 da Netflix

A escritora Lisa Konrad (Friederike Becht) vive há dez anos sem sair de casa quando acredita reconhecer, na televisão, o assassino de sua irmã. Disposta a conseguir provas contra ele, prepara uma aproximação que pode colocá-la em perigo. Essa é a premissa de “Armadilha”, minissérie alemã dirigida por Isabel Kleefeld, que estreou na Netflix em 13 de outubro de 2026. O homem que desperta sua suspeita é Robert Lenzen (Hans Löw), um jornalista com experiência em investigar a vida dos outros. Lisa pretende atraí-lo usando sua profissão de escritora, mas ele também começa a pesquisar quem ela é.

O assassinato de Anna (Josephine Thiesen) separou a vida de Lisa em duas partes. Depois de testemunhar o crime, ela se afastou do convívio público e transformou a casa em seu principal espaço de proteção. A carreira literária continuou, enquanto sua liberdade ficou comprometida pelo trauma. Quando o rosto de Robert aparece na televisão, a possibilidade de identificar o culpado rompe essa rotina. A autora passa a ter alguém para procurar, embora o reconhecimento, por si só, ainda não comprove a participação dele na morte da irmã.

Um suspeito acostumado a fazer perguntas

A escolha de um jornalista para ocupar o lugar de suspeito dá uma dificuldade particular ao plano de Lisa. Robert trabalha com perguntas, pesquisa e versões dos acontecimentos. Aproximar-se dele significa chamar a atenção de alguém que tem recursos profissionais para investigar sua vida. A escritora quer descobrir o que ele sabe sobre Anna, mas também precisa pensar no que poderá revelar sobre si durante o contato.

É nessa relação que a história ganha interesse. Lisa acredita saber quem está diante dela, enquanto Robert procura informações sobre a mulher que será sua entrevistada. Cada um chega à conversa com objetivos próprios. Para ela, o encontro pode representar uma oportunidade de obter provas. Para ele, existe uma autora reclusa cuja história merece ser examinada. A entrevista reúne essas duas intenções num espaço em que nenhuma pergunta parece inteiramente inocente.

Há também uma fragilidade que merece atenção. A suspeita nasce de uma lembrança associada a um episódio violento, retomada muitos anos depois. A dor de Lisa dá peso à sua procura, mas não encerra a questão da identidade do criminoso. Acompanhar sua iniciativa exige acolher o sofrimento da personagem sem tratar sua certeza como prova suficiente. Essa dúvida sustenta o suspense antes mesmo de qualquer encontro com Robert.

A escrita entra no plano

Lisa trabalha num romance enquanto revisita o passado, apesar da preocupação de seu editor, Norbert Rudow (Matthias Brandt). O livro participa da aproximação com o jornalista e faz a autora voltar às lembranças que marcaram seu isolamento. A profissão deixa de ser apenas uma atividade preservada dentro de casa e passa a oferecer uma possibilidade de agir sobre o crime.

Esse é um dos aspectos mais interessantes da premissa. Lisa tenta usar aquilo que conhece. Uma escritora escolhe palavras, distribui informações e pensa nas reações que uma história pode provocar. Essas habilidades ajudam a preparar uma conversa, mas oferecem pouca garantia diante de alguém que ela considera capaz de matar. A distância entre imaginar o encontro e sobreviver a ele dá à iniciativa uma vulnerabilidade que combina com a personagem.

O plano também cobra um preço antes de Robert chegar. Voltar ao assassinato de Anna significa mexer em lembranças dolorosas enquanto Lisa precisa se preparar para uma situação que considera perigosa. Seu desejo de justiça disputa espaço com o medo. A autora quer assumir o comando da investigação, mas depende de uma memória que também carrega sofrimento e incerteza.

A preocupação de quem está perto

Norbert acompanha essa mudança com apreensão e consulta a terapeuta da escritora sobre seu comportamento. A atitude acrescenta outra tensão ao cotidiano de Lisa. Ela vê uma oportunidade de agir, enquanto o editor teme o que essa aproximação poderá causar. O desacordo nasce de uma mesma situação observada por pessoas com preocupações diferentes.

A presença dele impede que o plano exista num vazio. Lisa tem uma carreira, relações profissionais e pessoas que acompanham seu estado emocional. Procurar Robert interfere nesses vínculos. Para sustentar sua iniciativa, ela precisa lidar tanto com o homem que suspeita ser o assassino quanto com o receio daqueles que estão próximos. Sua vontade de recuperar autonomia passa a ser examinada por quem teme vê-la sofrer novamente.

Essa atenção ao entorno da protagonista favorece uma leitura mais humana de sua reclusão. Dez anos dentro de casa não desaparecem porque surgiu um suspeito na televisão. O reconhecimento lhe dá um objetivo, mas ela continua carregando as dificuldades que restringiram sua vida. Preparar o encontro exige esforço, e a disposição de enfrentá-lo não elimina sua necessidade de proteção.

Uma entrevista com interesses escondidos

Enquanto Lisa se prepara, Robert pesquisa sua futura entrevistada. A autora pode escolher o convite e organizar o que pretende perguntar, mas não controla as informações que ele reúne antes de chegar. O encontro começa a escapar de seu domínio ainda durante os preparativos.

A entrevista concentra a melhor promessa de “Armadilha”. Uma conversa ligada ao trabalho de uma escritora passa a carregar uma acusação de assassinato que ela pretende comprovar. Assuntos profissionais convivem com interesses pessoais, e Lisa precisa prestar atenção ao que Robert diz sem perder de vista o que deseja descobrir. O treinamento oferece alguma segurança, mas a reação do interlocutor permanece fora de seu alcance.

Adaptada do romance de Melanie Raabe, “Armadilha” tem uma premissa forte porque aproxima duas pessoas habituadas a trabalhar com histórias, embora por razões diferentes. Lisa escreve ficção e tenta esclarecer uma morte que destruiu sua vida. Robert investiga outras pessoas e se torna alvo da mulher que irá entrevistar. A curiosidade nasce desse encontro, sobretudo da possibilidade de a autora ter chamado para dentro de casa alguém que deveria manter à distância. Depois de uma década de isolamento, ela aceita receber o jornalista e precisa enfrentar as perguntas que ele também trouxe.