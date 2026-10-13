326 indicações a prêmios: o fenômeno do cinema que está na Netflix

Elphaba (Cynthia Erivo) chega à Universidade Shiz para acompanhar a irmã, mas seu talento para a magia lhe rende uma vaga inesperada. É ali, no reino de Oz, antes da chegada de Dorothy, que ela conhece Galinda (Ariana Grande), uma estudante popular que deseja aprender feitiçaria e receber a atenção das pessoas certas. Em “Wicked”, lançado em 2024 e dirigido por Jon M. Chu, as duas precisam dividir um quarto antes de descobrir qualquer afinidade. A convivência começa mal. Uma passou a vida sendo rejeitada pela pele verde. A outra está acostumada a ser admirada até quando oferece bons motivos para irritação.

Chu dedica boa parte dessa primeira adaptação do musical da Broadway à relação entre as futuras bruxas de Oz. A escolha dá às protagonistas tempo para deixar de ser apenas a garota excluída e a colega mimada. Elphaba também é orgulhosa, desconfiada e capaz de responder com aspereza. Galinda, por sua vez, tem uma generosidade ainda pouco exercitada, soterrada pela necessidade de agradar e receber aplausos. O interesse está em acompanhar essas duas jovens enquanto a convivência desarruma a impressão que uma tinha da outra.

Duas colegas e nenhuma paciência

No quarto compartilhado, Galinda trata a presença de Elphaba como um inconveniente que alguém deveria resolver. Seus pertences, seus hábitos e sua certeza de merecer tratamento especial ocupam bastante espaço. Elphaba percebe o desprezo e responde sem baixar a cabeça. A antipatia ganha música em “What Is This Feeling?”, quando as estudantes enumeram tudo que detestam uma na outra.

Ariana Grande tem um ótimo senso de comédia. Um olhar ofendido, uma pausa antes de responder e a maneira de ajeitar o corpo bastam para revelar a vaidade de Galinda. A atriz deixa a personagem engraçada sem apagar sua crueldade. Há comentários ditos com tanta educação que quase passam por gentilezas, até alguém prestar atenção no conteúdo.

Erivo trabalha em outra frequência. Sua Elphaba parece chegar a cada ambiente preparada para suportar a próxima humilhação. A postura firme protege uma jovem que gostaria de ser acolhida, embora tenha aprendido a desconfiar dessa possibilidade. Quando canta, ela dá espaço a sentimentos que a personagem costuma guardar durante as conversas. Essa diferença entre as duas atuações favorece a convivência, porque cada atriz oferece à outra algo com que trabalhar.

O talento desperta interesse

A situação muda quando Madame Morrible (Michelle Yeoh), responsável pelo ensino de feitiçaria, reconhece os poderes de Elphaba. A professora lhe oferece atenção e treinamento, abrindo uma oportunidade que a jovem jamais recebeu em casa ou entre os colegas. Galinda, que ambicionava estudar com Morrible, precisa assistir à chegada de uma concorrente favorecida pelo talento. Sua popularidade ajuda nos corredores, mas não garante a preferência da professora.

Yeoh dá à personagem uma elegância que torna sua aprovação especialmente sedutora. Para Elphaba, ser escolhida significa ter uma chance de aprender a controlar a magia e, quem sabe, conhecer o Mágico de Oz (Jeff Goldblum). A esperança é compreensível. Depois de tantas recusas, qualquer reconhecimento parece prometer uma vida mais confortável.

As aulas também apresentam uma preocupação que ultrapassa as rivalidades estudantis. O doutor Dillamond (voz de Peter Dinklage), um bode falante que leciona em Shiz, relata a perseguição aos animais de Oz. Eles estão perdendo direitos e sendo afastados de espaços que antes podiam ocupar. Elphaba presta atenção porque conhece a experiência de ser julgada pela aparência antes de ter a oportunidade de falar. O professor transforma uma ameaça distante em preocupação com alguém que ela conhece e respeita.

Um príncipe entre os estudantes

A chegada de Fiyero (Jonathan Bailey) acrescenta romance à rotina universitária. Bonito, confiante e pouco interessado nas obrigações acadêmicas, o príncipe conquista atenção sem grande esforço. Galinda se encanta por ele, enquanto Elphaba recebe sua despreocupação com menos entusiasmo. Bailey dá ao rapaz a leveza necessária para tornar atraente alguém que parece considerar os estudos uma interrupção entre duas festas.

Fiyero incentiva os colegas a sair para dançar, e os convites revelam que nem todos participam da noite com as mesmas intenções. Boq (Ethan Slater), apaixonado por Galinda, aceita acompanhar Nessarose (Marissa Bode), irmã de Elphaba, depois de ser incentivado pela loira. Nessarose fica contente com a atenção, sem conhecer o interesse que levou o rapaz até ela. É um pequeno arranjo egoísta, desses que parecem inofensivos para quem os inventa e podem machucar quem acredita no convite.

Chu permite que essas relações se desenvolvam, embora por vezes demore além do necessário entre uma mudança e outra. Algumas passagens poderiam ser mais breves sem prejudicar a aproximação das protagonistas. A duração generosa favorece as atrizes, mas cobra paciência quando uma intenção já foi apresentada e continua recebendo novos minutos de atenção.

Uma amizade fora dos planos

A aproximação entre Elphaba e Galinda é a parte mais envolvente de “Wicked”. A amizade nasce aos poucos, quando uma começa a reconhecer o que havia ignorado na outra. Para Elphaba, aceitar companhia exige baixar uma defesa construída durante anos. Para Galinda, oferecer afeto implica abrir mão da facilidade de acompanhar os colegas nas provocações.

Em “Popular”, a loira resolve ensinar à nova amiga suas técnicas de apresentação pessoal. Penteados, gestos e maneiras de conquistar simpatia viram assunto de uma aula bastante convencida de sua própria importância. Grande canta e brinca com essa certeza, enquanto Erivo reage com uma mistura de estranhamento e curiosidade. O carinho já existe, mas Galinda ainda acredita que todo problema pode melhorar com uma aparência bem cuidada.

É essa combinação de afeto e imperfeição que sustenta a dupla. Galinda pode ajudar e continuar sendo vaidosa. Elphaba pode ter razão e ainda assim tornar uma conversa difícil. As duas ganham humanidade quando deixam escapar essas contradições, sobretudo porque as atrizes preservam a ternura mesmo nos atritos.

A possibilidade de conhecer o Mágico leva a história para além de Shiz e dá novo peso aos desejos de Elphaba. A Cidade das Esmeraldas representa a chance de ser recebida por alguém que ela admira. Galinda segue ao seu lado, acrescentando entusiasmo à expectativa da amiga. Depois de tanta energia gasta para suportar os corredores da universidade, Elphaba embarca acreditando que seu talento poderá abrir uma porta até então inacessível.