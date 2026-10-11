Será que o fim da humanidade está chegando?

A discussão sobre o fim da humanidade está cada vez mais animada. Alguns motivos, como guerra nuclear e aquecimento global, que já foram os nossos piores vilões, atualmente estão em baixa nessa discussão. O primeiro lugar no ranking atual está com as inteligências artificiais que, segundo os seus próprios desenvolvedores, podem sair de controle e detonar a humanidade sem dó nem piedade. Nas últimas semanas, alguns nerds que trabalhavam nas empresas de IA pediram demissão e, em vez de dizer que sairiam em busca de novos desafios, como faz atualmente quem é mandado embora, saíram detonando as empresas onde trabalhavam, dizendo que as IAs vão acabar com tudo. Alguns cientistas, ao comentarem as declarações desses ex-funcionários das empresas de IA, também disseram que acreditavam nisso e acrescentaram que, pelos seus cálculos, as IAs têm 10% de probabilidade de acabar com a humanidade. Convenhamos que dez por cento é muita coisa no quesito fim de mundo! Se um médico te diz que você tem 10% de chance de morrer de uma doença, você vai ficar nervosão, não vai? Pois é, só que essa doença é da humanidade. Mas, se você tem uma doença com 10% de chance de te matar e o médico diz para parar de comer besteira, parar de beber e fazer exercícios físicos, a maioria das pessoas vai seguir as recomendações do médico, ou pelo menos tentar. Mas a humanidade não quer nem saber, continua mandando ver no álcool e nas gorduras, fodam-se as recomendações dos médicos. Na verdade, nesse caso das IAs assassinas, a culpa não é de todo mundo, mas dos tais desenvolvedores de IA e da galera que apostou o seu dinheiro nessas empresas. No caso desses 10% de chance de mandar a humanidade para escanteio, a parada pode ser ainda mais perigosa, porque, se incluirmos as outras probabilidades de fim de mundo, guerra nuclear e aquecimento global, e colocarmos 10% para cada uma, já dá 30%, que é uma percentagem bem alta! Todos esses atalhos para o fim do mundo foram criados pelo próprio homem, nem estamos falando de coisas do tipo meteoro vindo do espaço ou ET ameaçando nos invadir! Enfim, o mundo pode ser detonado pela própria humanidade, pois quem vai apertar o botão da primeira bomba nuclear vai ser um homem, quem suja o planeta todo desbragadamente é a própria humanidade e são pessoas que vão continuar investindo trilhões no desenvolvimento das IAs até que elas acabem com tudo. E depois ainda chamam isso aqui de vida inteligente!