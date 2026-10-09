Suspense policial de Michael Connelly vira filme nas mãos habilidosas de Clint Eastwood, na Netflix

Terry McCaleb (Clint Eastwood), um investigador do FBI aposentado após um ataque cardíaco, tenta se recuperar de um transplante quando recebe um pedido difícil de recusar. Em Los Angeles, Graciella Rivers (Wanda De Jesus) quer que ele descubra quem matou sua irmã, Gloria, a mulher cujo coração permitiu que ele continuasse vivo. Esse vínculo tira o antigo agente do descanso e o coloca numa investigação que pode comprometer sua saúde. Dirigido e protagonizado por Eastwood, “Dívida de Sangue”, de 2002, acompanha um homem acostumado a perseguir criminosos que agora precisa de ajuda até para chegar aos lugares onde pretende trabalhar.

A situação tem força porque o pedido de Graciella ultrapassa a relação habitual entre um investigador e a família de uma vítima. Terry recebeu uma segunda chance graças à morte de alguém que ela amava. A gratidão pesa sobre sua escolha, embora o transplante não lhe dê qualquer responsabilidade pelo assassinato. Ao aceitar examinar o caso, ele assume uma obrigação que ninguém poderia exigir, mas que parece incapaz de deixar de lado.

Um coração novo, os mesmos hábitos

Antes da aposentadoria, Terry trabalhava na busca de um assassino em série. Um ataque cardíaco durante uma perseguição encerrou sua participação no FBI e o obrigou a aceitar uma rotina muito diferente. Quando Graciella o procura, ele mora num barco e ainda está sob acompanhamento médico. O endereço na marina combina com o repouso de que precisa, mas a visita traz de volta o trabalho que precisou abandonar.

Eastwood faz bom uso dessa contradição. Terry conserva a atenção, a experiência e a obstinação de um investigador veterano, enquanto o corpo exige cuidados que ele gostaria de dispensar. Há algo convincente na maneira como o ator sustenta a autoridade do personagem sem esconder sua fragilidade. A expressão fechada continua ali, mas agora vem acompanhada da necessidade de descansar e depender dos outros. Saber procurar um criminoso já não basta para conseguir persegui-lo.

A cardiologista Bonnie Fox (Anjelica Huston) ocupa o posto pouco confortável de lembrar essas restrições a um paciente teimoso. Ela acompanha a recuperação e se opõe ao retorno às atividades policiais. Sua preocupação dá peso ao risco assumido por Terry, porque a cirurgia resolveu uma emergência sem devolver a ele a liberdade de ignorar o próprio estado. Huston transmite firmeza sem precisar fazer da médica uma pessoa hostil. Bonnie quer manter seu paciente vivo, e ele insiste em dificultar o serviço.

A irmã da vítima pede ajuda

Graciella procura Terry porque a morte de Gloria permanece sem solução. O assassinato foi tratado inicialmente como um crime ligado a um roubo, mas ela precisa de respostas que ainda não recebeu. Sua insistência nasce do luto e da esperança de que alguém com experiência no FBI possa descobrir o que aconteceu. Wanda De Jesus preserva esse sofrimento sem fazer da personagem apenas uma presença triste à espera de notícias. Graciella toma a iniciativa e cobra atenção para a irmã.

A ligação entre ela e Terry também dá um desconforto particular às conversas. O homem diante de Graciella está vivo porque Gloria morreu. Ele carrega o coração da irmã, mas continua sendo um desconhecido que ela procurou por uma razão específica. Essa proximidade pede cuidado, e os dois atores acertam ao manter certa contenção. A emoção nasce da situação e da dificuldade de lidar com ela, sem depender de falas que expliquem tudo o que sentem.

Esse é um dos aspectos mais interessantes de “Dívida de Sangue”. Ao aceitar o pedido, Terry precisa olhar para a mulher que tornou sua sobrevivência possível como uma vítima com família e história. Gloria deixa de ser apenas a doadora mencionada em sua recuperação. Para Graciella, por sua vez, confiar nele significa entregar parte da busca a alguém cuja saúde ainda inspira preocupação.

O investigador precisa de companhia

Para sair da marina e seguir as pistas, Terry conta com Buddy Noone (Jeff Daniels), seu vizinho, que o ajuda com os deslocamentos. A parceria tem uma leveza bem-vinda. De um lado está o veterano do FBI, habituado a tomar decisões. Do outro, um sujeito de jeito descontraído que assume o volante enquanto o passageiro se ocupa do crime. A dependência rende uma graça discreta, sobretudo porque Terry precisa aceitar favores para fazer aquilo que antes fazia sozinho.

A detetive Jaye Winston (Tina Lifford) também colabora com a apuração. Sua ajuda permite que o aposentado tenha contato com informações policiais, embora ele já não disponha da autoridade de um agente em atividade. Essa diferença importa. Terry pode usar o que aprendeu no FBI, mas precisa recorrer a pessoas que ainda trabalham dentro das instituições. A investigação avança por contatos, observação e exame de registros, com menos autonomia do que ele teve no passado.

As pistas exigem paciência

Ao rever a gravação do crime contra Gloria, Terry procura detalhes que possam colocar em dúvida a hipótese inicial. O trabalho exige atenção às imagens e comparação de informações. Eastwood dedica tempo a essa procura, aproximando o ritmo da investigação das condições de um protagonista que já não pode resolver tudo correndo. O suspense ganha interesse quando a descoberta de uma pista depende de olhar outra vez para algo que parecia suficientemente examinado.

A cadência, porém, também pesa em alguns trechos. Há passagens em que a apuração se alonga e os procedimentos policiais parecem menos interessantes do que a situação pessoal de Terry. A ideia de um transplantado investigar a morte de sua doadora tem uma singularidade que nem todas as etapas da busca conseguem acompanhar. O envolvimento emocional permanece mais forte do que certas passagens do mistério.

Ainda assim, Eastwood sustenta o interesse ao dar ao protagonista uma vulnerabilidade que interfere em suas escolhas. Terry quer ajudar Graciella, precisa descobrir quem matou Gloria e continua obrigado a cuidar do coração que recebeu. Cada saída do barco exige conciliar essas tarefas. Quando aceita mais uma pista e volta ao trabalho, leva consigo a gratidão pela mulher morta e o risco de comprometer a vida que ela lhe deixou.