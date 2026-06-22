O filme mais subestimado de Clint Eastwood chega à Netflix

Em “15h17: Trem para Paris”, Clint Eastwood revisita o ataque frustrado ao trem Thalys 9364, ocorrido em 21 de agosto de 2015, na França, para contar como três amigos americanos, Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler, ajudaram a impedir uma tragédia durante uma viagem pela Europa. O longa de 2018 mistura biografia, drama e suspense ao acompanhar esses jovens desde a infância até o instante em que uma decisão tomada dentro de um vagão lotado mudou a vida de centenas de passageiros.

A escolha mais curiosa de Clint Eastwood está logo no elenco. Em vez de chamar atores para viver os protagonistas, o diretor coloca os próprios envolvidos no episódio para interpretar suas histórias. Spencer Stone vive Spencer Stone, Alek Skarlatos vive Alek Skarlatos e Anthony Sadler vive Anthony Sadler. A opção dá ao filme uma aparência incomum, às vezes irregular, mas também cria uma sensação de proximidade com o fato real que inspirou a produção.

O filme começa muito antes do trem para Paris. Eastwood volta à infância dos três amigos nos Estados Unidos, especialmente à de Spencer e Alek, meninos que estudam juntos, desafiam regras escolares e parecem carregar energia demais para ambientes muito rígidos. Anthony entra nesse círculo como parte essencial de uma amizade que atravessa broncas, mudanças, distância e escolhas diferentes. O trio não nasce heroico, nem é apresentado com pose de monumento. São garotos inquietos, às vezes atrapalhados, que aprendem a confiar uns nos outros antes de saber o peso que essa confiança teria anos depois.

Essa primeira parte pode soar simples demais para quem espera um suspense acelerado desde o início. Eastwood prefere observar os pequenos episódios que formam os amigos, com suas conversas, frustrações e tentativas de encaixe. Há algo quase desarmado nessa abordagem. O diretor parece interessado em mostrar que o gesto decisivo dentro do trem não surge do nada, mas de uma soma de experiências, vínculos e instintos acumulados ao longo dos anos.

Spencer procura um lugar

Entre os três, Spencer Stone ganha o maior espaço dramático. Ele aparece como um jovem movido por uma vontade insistente de servir, melhorar o corpo, entrar na Força Aérea e provar que pode ser útil em situações extremas. O problema é que sua ambição encontra barreiras muito concretas. Há testes, exigências físicas, avaliações e negativas. O filme acompanha esse esforço sem transformar Spencer em super-homem. Ao contrário, mostra alguém que tropeça, se frustra, insiste e tenta tirar algum sentido de cada porta fechada.

Alek Skarlatos segue por um caminho militar próprio, enquanto Anthony Sadler ocupa uma função mais leve no trio, ligada à vida civil, aos estudos e ao olhar de quem participa da aventura sem carregar a mesma disciplina de quartel. Essa diferença entre eles ajuda a dar textura à amizade. Um está mais ligado ao treinamento, outro à experiência de serviço, outro ao prazer da viagem. Juntos, porém, eles formam um grupo que se conhece bem o bastante para agir sem precisar de grandes explicações.

Há também uma leveza quase turística em parte do filme. Quando os três partem para a Europa, “15h17: Trem para Paris” se aproxima de um álbum de viagem entre amigos. Eles passam por cidades, tiram fotos, circulam por ruas, bares e pontos turísticos, fazem escolhas de roteiro e lidam com aquela mistura de entusiasmo e cansaço que qualquer viajante reconhece. Às vezes, a naturalidade beira a dispersão. Ainda assim, essa etapa ajuda a lembrar que eles não estavam em missão oficial. Eram jovens em férias, com malas, celulares, planos soltos e vontade de aproveitar alguns dias longe de casa.

A viagem ganha tensão

O suspense entra aos poucos, sem pressa ornamental. Eastwood sabe que o público já conhece o destino daquela viagem, então trabalha com uma tensão curiosa. Cada deslocamento parece comum, mas carrega a expectativa do trem que virá. A decisão de pegar o Thalys 9364, com destino a Paris, não é tratada como grande anúncio dramático. Surge dentro da lógica de uma viagem, entre horários, deslocamentos e escolhas feitas por quem quer chegar ao próximo ponto do roteiro.

Essa é uma das forças do filme e também uma de suas fragilidades. A encenação aposta tanto na aparência cotidiana dos acontecimentos que, em alguns momentos, o ritmo perde vigor. As conversas soam espontâneas, mas nem sempre têm a precisão dramática de uma ficção mais lapidada. Como os próprios heróis interpretam suas versões na tela, certas falas parecem menos trabalhadas, quase tímidas. Por outro lado, essa imperfeição dá ao longa uma qualidade rara. O espectador não vê apenas personagens fabricados para emocionar, mas homens reais tentando refazer, diante da câmera, um episódio que os colocou sob uma luz pública inesperada.

Quando o trem entra de fato na história, a escala muda. O espaço aberto da viagem dá lugar ao corredor estreito, aos assentos ocupados, às malas, às portas e ao nervosismo de passageiros que não tinham como prever o perigo. O ataque armado, inspirado no caso real de 2015, instala no vagão uma urgência física. Não há tempo para discurso, heroísmo ensaiado ou pose. Há apenas segundos, medo e a necessidade de impedir que a ameaça avance.

O vagão vira urgência

Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler reagem dentro desse espaço limitado, cada um a partir do que tem. Spencer leva para o vagão parte do preparo buscado durante sua vida militar. Alek traz experiência e presença de espírito. Anthony participa com a coragem de quem escolhe ficar ao lado dos amigos quando o risco já está posto. O filme não transforma a ação em espetáculo grandioso. Eastwood prefere uma cena seca, física, quase bruta, em que a coragem parece menos bonita do que necessária.

Esse trecho dá sentido ao caminho anterior. A infância inquieta, o treinamento, as frustrações, a amizade e até a informalidade da viagem desembocam naquele vagão. O filme não precisa afirmar que tudo estava predestinado. Ele sugere algo mais interessante. Certas pessoas passam anos acumulando hábitos, medos, vínculos e impulsos sem saber quando isso será cobrado. Naquele trem, os três amigos não têm controle sobre o perigo, mas têm controle sobre o primeiro gesto que decidem tomar.

Há quem veja em “15h17: Trem para Paris” um filme desigual, e a crítica faz sentido. A obra tem trechos frouxos, atuações limitadas e uma estrutura que demora a chegar ao ponto mais forte. Ainda assim, existe uma honestidade particular na maneira como Eastwood encara esse material. Ele não tenta transformar os protagonistas em estátuas patrióticas. Prefere observá-los como rapazes comuns, com fé, dúvidas, piadas internas, ambições modestas e uma amizade que se torna decisiva quando o trem deixa de ser apenas transporte.

O gesto que fica

O filme é uma crítica curiosa ao próprio modelo tradicional de filme heroico. “15h17: Trem para Paris” não tem a elegância dos melhores trabalhos de Clint Eastwood, mas carrega uma pergunta humana. O que faz alguém se levantar quando todos ao redor ainda estão presos ao susto? A resposta do longa passa menos por frases de efeito e mais por convivência. Spencer, Alek e Anthony agem porque já pertenciam uns aos outros antes daquele vagão.

Quando chega ao trem Thalys 9364, a narrativa recupera foco e peso. A viagem de férias perde a leveza, o vagão vira campo de risco e três amigos precisam decidir, em poucos segundos, se permanecem passageiros ou se entram para a história com as mãos ocupadas pelo medo e pela ação.