Baseada no best-seller de John Steinbeck, série épica com Florence Pugh e Christopher Abbott está na Netflix

Na Califórnia do início do século 20, Adam Trask (Christopher Abbott) tenta construir uma família com Cathy Ames (Florence Pugh), uma mulher cujo passado ele conhece pouco. A relação começa quando ela, ferida, recebe abrigo na casa que Adam divide com o irmão, Charles (Mike Faist). Enquanto um se apaixona, o outro desconfia das intenções da visitante. Esse desacordo dá início aos conflitos de “A Leste do Éden”, minissérie de 2026 da Netflix que acompanha duas gerações marcadas pela rivalidade e pela busca de afeto.

Criada e escrita por Zoe Kazan, com direção de Garth Davis e Laure de Clermont-Tonnerre, a adaptação do romance de John Steinbeck reserva atenção especial a Cathy. A personagem chega à vida dos Trask precisando de ajuda, mas sua vulnerabilidade está longe de revelar tudo a seu respeito. Adam acredita na possibilidade de oferecer proteção e receber amor. Charles percebe razões para manter distância. Entre os dois, ela procura conservar o controle sobre a própria vida.

Uma desconhecida dentro de casa

O acolhimento de Cathy agrava diferenças que já existiam entre os irmãos. Adam deposita esperança naquela relação e se permite imaginar uma vida compartilhada. Charles permanece desconfiado, pouco disposto a aceitar a versão que ela apresenta de si mesma. A tensão nasce dessa convivência doméstica, na qual uma mesma pessoa desperta sentimentos opostos e ninguém possui todas as informações.

Christopher Abbott dá a Adam uma bondade que também o deixa exposto. Seu desejo de acreditar em Cathy pesa mais do que as reservas do irmão. Mike Faist, por sua vez, sustenta a inquietação de Charles sem precisar transformá-lo numa presença permanentemente ameaçadora. Os dois ajudam a estabelecer o drama familiar, embora recebam menos espaço do que poderiam. Quando Cathy está em cena, é difícil prestar atenção em outra pessoa.

Esse desequilíbrio favorece Florence Pugh e, em algumas passagens, prejudica os personagens ao redor. Adam tem uma história própria, marcada por conflitos com o pai e com Charles, mas nem sempre ganha a profundidade necessária para que suas escolhas sejam tão interessantes quanto as da mulher. Sua confiança é essencial para o enredo. Ainda assim, falta conhecer melhor o homem que insiste em confiar.

Florence Pugh dá corpo a Cathy

Pugh interpreta Cathy com uma combinação de reserva, cálculo e irritação. A personagem observa quem está diante dela e escolhe quanto deseja revelar. A atriz altera a postura, o olhar e a maneira de ocupar um ambiente para sugerir esse esforço. Há uma diferença perceptível entre aquilo que Cathy sente e o comportamento que oferece aos outros.

Zoe Kazan procura dar contexto a uma mulher frequentemente lembrada pela crueldade. A adaptação dedica atenção às experiências que formaram sua desconfiança, sem apagar a responsabilidade pelas escolhas que faz. Cathy deseja autonomia e reage à tentativa dos homens de decidir por ela. A proximidade amorosa, que Adam associa à segurança, pode significar para sua companheira mais uma obrigação da qual gostaria de escapar.

O trabalho de Pugh é especialmente bom quando dispensa explicações. Um olhar sustentado por alguns segundos já permite suspeitar que a conversa tem sentidos diferentes para cada participante. A atriz preserva algo inacessível em Cathy, mesmo quando a história se aproxima de suas feridas. O espectador pode reconhecer a origem de um comportamento e continuar desconfortável com aquilo que ela faz.

Algumas passagens insistem demais em esclarecer suas razões. Nesses trechos, a escrita enfraquece a ambiguidade que Pugh consegue manter no rosto e nos gestos. A personagem ganha mais força quando permanece difícil de decifrar. Conhecer seu passado ajuda a acompanhá-la, mas não torna suas relações menos perigosas para quem acredita ter conquistado sua confiança.

O sonho de família se complica

Adam leva para a vida em comum expectativas que Cathy está pouco disposta a corresponder. Ele aposta na estabilidade doméstica, enquanto ela resiste ao papel reservado a uma esposa. O problema ultrapassa a falta de afinidade. Cada um atribui um significado diferente ao compromisso, e a distância entre esses desejos compromete a família que Adam pretende formar.

A ambientação na Califórnia reforça a esperança de começar outra vida. Mudar de lugar, porém, exige mais do que deixar uma casa para trás. Adam carrega conflitos antigos e deposita no futuro uma confiança que o presente nem sempre sustenta. Cathy também traz experiências que influenciam sua relação com os homens. O casal chega ao mesmo destino sem compartilhar as mesmas expectativas.

É nesse terreno que “A Leste do Éden” ganha densidade. O drama cresce a partir de relações nas quais carinho, dependência e controle podem ocupar a mesma conversa. A convivência cobra respostas que seus personagens prefeririam adiar. Quanto mais Adam investe no ideal de família, maior fica a distância entre o que deseja e o que Cathy aceita oferecer.

Dois filhos à procura de reconhecimento

Na geração seguinte, Cal (Joseph Zada) e Aron (Joe Anders), filhos de Adam, vivem uma relação atravessada por afeto e competição. Os irmãos procuram reconhecimento paterno, mas essa busca pesa de maneira diferente sobre cada um. Cal teme carregar características das quais gostaria de se afastar e passa a examinar os próprios sentimentos com desconfiança.

Zada dá ao rapaz uma inquietação convincente. Cal pode amar o irmão e sentir ciúme dele, desejar a aprovação do pai e se ressentir das expectativas que recebe. Essa mistura torna suas reações humanas, mesmo quando são desagradáveis. Joe Anders ajuda a preservar a proximidade entre os irmãos, necessária para que a rivalidade tenha um custo afetivo.

Ao assumir a paternidade, Adam precisa lidar com questões que ficaram pendentes em sua própria criação. Os filhos procuram um pai disponível, mas também convivem com um homem preso a antigas mágoas. Abbott sustenta essa dificuldade, embora o personagem permaneça menos desenvolvido do que Cathy e Cal. Sua presença pesa sobre os rapazes, sobretudo quando o afeto parece depender de corresponder ao que ele espera.

O cuidado vem de fora

Samuel Hamilton (Ciarán Hinds), vizinho dos Trask, e Lee (Hoon Lee), que trabalha na casa da família, oferecem outras formas de convivência. A atenção dos dois contrasta com relações marcadas por cobrança e suspeita. Hinds acrescenta calor ao drama, enquanto Hoon Lee dá a Lee uma presença que ultrapassa suas tarefas domésticas.

Ambos mereciam mais espaço, especialmente Samuel, cuja história familiar fica comprimida. Mesmo assim, suas participações ajudam a dar variedade a uma trama concentrada em Cathy e nas feridas dos Trask. Quando os conflitos dentro de casa deixam pouco espaço para escuta, são esses personagens que oferecem companhia e atenção.

“A Leste do Éden” tem dificuldades para distribuir seu interesse entre tantos personagens, mas encontra em Florence Pugh uma protagonista capaz de sustentar o peso dessa escolha. Sua Cathy desperta curiosidade sem exigir simpatia. Quando Adam lhe oferece um futuro, ela preserva informações sobre o passado, deixando que ele assuma compromissos sem conhecer inteiramente a mulher com quem pretende viver.