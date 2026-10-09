Baseado em livro de Georges Simenon, um dos autores mais lidos do mundo, suspense francês está no Prime Video

Na Paris dos anos 1950, o comissário Jules Maigret (Gérard Depardieu) investiga o assassinato de uma jovem encontrada numa praça, vestida para uma festa. Antes de procurar o responsável pelo crime, porém, ele precisa descobrir quem era aquela mulher. Ninguém parece conhecê-la ou se lembrar de sua passagem pela cidade. Essa ausência de informações dá o tom de “Maigret e a Jovem Morta”, longa de 2022 dirigido por Patrice Leconte, que acompanha um policial interessado tanto nas circunstâncias da morte quanto na vida interrompida.

A premissa tem os ingredientes de um mistério tradicional, com um corpo, um investigador experiente e pistas a recolher. Leconte, entretanto, dedica boa parte da atenção às pessoas que poderiam passar despercebidas numa capital movimentada. A pergunta sobre a identidade da vítima ganha peso porque revela uma solidão anterior ao assassinato. Ela estava em Paris, circulava pelas ruas e tinha seus desejos, mas deixou poucos vínculos capazes de ajudar a polícia.

O vestido e a desconhecida

O vestido de festa chama atenção no corpo encontrado. A roupa sugere uma ocasião especial, mas pouco informa sobre quem a usava. Para Maigret, existe uma distância entre aquela aparência e as condições de vida da jovem. Investigar exige recuperar seus contatos e descobrir o que a levou até ali. Sem uma identidade, até as perguntas mais básicas ficam sem destinatário.

É nessa busca que a adaptação do romance de Georges Simenon ganha interesse. Leconte reserva espaço para a vítima antes que a curiosidade sobre o assassino tome conta de tudo. O comissário precisa saber quem ela conhecia, quais eram suas possibilidades e de que maneira tentava sobreviver. Cada informação recolhida devolve algo à mulher que, a princípio, aparece apenas como uma desconhecida morta.

A escolha também cobra um preço. Quem espera um suspense movimentado, repleto de suspeitos e revelações, pode sentir falta de energia. As conversas recebem mais atenção que a urgência policial, e algumas passagens demoram a oferecer novidades. Ainda assim, a paciência de Maigret tem uma razão. Ele procura informações sobre alguém cuja presença quase ninguém registrou.

Um investigador obrigado a desacelerar

O próprio comissário já não trabalha com a disposição de outros tempos. Uma consulta médica introduz preocupações com sua saúde e a recomendação de abandonar o cachimbo. A orientação atinge um hábito associado ao personagem e acrescenta uma contrariedade bastante humana à rotina. Além de investigar um assassinato, ele precisa ouvir que um de seus pequenos prazeres entrou na lista de restrições.

Depardieu incorpora esse cansaço nos movimentos, nas pausas e na maneira de ocupar os espaços. Seu Maigret tem autoridade, mas demonstra pouco interesse em exibi-la. A presença pesada do ator combina com um homem que continua trabalhando enquanto o corpo pede descanso. Há uma graça discreta na relação entre a recomendação médica e a resistência de quem provavelmente preferia receber qualquer outra notícia.

A atuação ganha força quando o policial escuta. Depardieu deixa a impressão de que Maigret recolhe tanto o que lhe dizem quanto a hesitação de quem fala. Isso ajuda a sustentar os trechos menos movimentados, embora o ritmo por vezes fique arrastado. O comissário permanece atento, e essa atenção permite que pessoas acostumadas a serem ignoradas tenham tempo para responder.

Betty e as promessas de Paris

Durante a investigação, Maigret conhece Betty (Jade Labeste), uma jovem que lembra a vítima e desperta nele um interesse pessoal. Ela faz parte das mulheres que chegaram a Paris esperando uma vida melhor, mas esbarraram na falta de dinheiro. Entre procurar oportunidades e conseguir pagar por um quarto, os planos precisam caber numa sobrevivência apertada.

Jade Labeste dá à personagem uma presença que aproxima a investigação de necessidades cotidianas. Betty ainda pode falar, pedir ajuda e tomar decisões. Para o comissário, estar perto dela significa conhecer melhor as dificuldades que também cercavam outras jovens na capital. O encontro desperta lembranças íntimas e acrescenta um envolvimento afetivo ao trabalho policial.

Leconte acerta ao manter essa relação num registro contido. A preocupação de Maigret aparece na atenção dedicada à moça, sem depender de grandes declarações. Ele tenta reconstruir a vida da morta, ou melhor, reunir os contatos, as necessidades e as esperanças de alguém que chegou à cidade com expectativas e terminou sem uma pessoa capaz de reconhecê-la. Betty dá ao investigador uma referência viva daquele cotidiano.

Jeanine alcança os salões

Jeanine (Mélanie Bernier) vive uma situação diferente. Seu noivado com um homem rico lhe abriu as portas de ambientes aos quais muitas jovens dificilmente teriam acesso. A possibilidade de integrar uma família abastada oferece segurança e prestígio, além de criar interesses que a investigação precisa considerar.

Bernier participa desse contraste sem fazer de Jeanine uma simples representação do privilégio. Sua personagem chegou a uma posição desejada por outras mulheres, e o contato de Maigret com esse meio acrescenta novas perguntas ao caso. As condições de uma conversa mudam quando alguém tem dinheiro, proteção familiar e uma reputação a preservar.

A Paris de “Maigret e a Jovem Morta” reúne quartos modestos e casas confortáveis, mas seus moradores dispõem de possibilidades muito diferentes. Leconte mantém essa distância ligada à investigação, por meio das pessoas que o comissário procura e do que elas podem contar. O interesse está em perceber quanto uma jovem precisa depender dos outros quando lhe faltam recursos próprios.

Um policial sóbrio, por vezes lento demais, sustentado pela atenção de seu protagonista. Depardieu convence menos pela esperteza do detetive que pelo cuidado de um homem cansado diante de uma morte que ninguém parece ter sentido. A investigação continua porque Maigret se recusa a aceitar aquela ausência de reconhecimento. Para descobrir quem matou a jovem, ele insiste em procurar quem possa dizer alguma coisa sobre sua vida.