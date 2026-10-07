Inspirado em clássico de Polanski, terror da A24 está na Netflix

Belinda (Brandy Norwood) está grávida e enfrenta dificuldades financeiras quando aceita receber em casa a madrasta do marido, nos Estados Unidos contemporâneos. A promessa de dinheiro ajuda a convencer o casal, mas a convivência cobra um preço que nenhum dos dois havia considerado. Em “A Sala da Frente”, terror de 2024 dirigido por Max e Sam Eggers, a chegada de Solange (Kathryn Hunter) transforma a preparação para o nascimento de uma filha numa disputa pelo comando da residência. Norman (Andrew Burnap), marido de Belinda, conhece o temperamento da visitante e tem motivos para temer esse reencontro. Ainda assim, concorda em abrir a porta.

A situação começa com um acordo aparentemente vantajoso. Depois da morte do pai de Norman, Solange oferece seus recursos ao casal sob a condição de ser acolhida. Belinda atravessa problemas no trabalho como professora de antropologia, e as despesas domésticas tornam a proposta difícil de recusar. Há uma criança a caminho, uma casa para sustentar e poucas alternativas confortáveis. O dinheiro resolve parte dessa preocupação, mas também dá à hóspede uma influência que ultrapassa qualquer demonstração razoável de gratidão.

O quarto que deixa de ser da bebê

Solange se instala no cômodo que havia sido preparado para a filha de Belinda e Norman. Essa mudança resume bem o tipo de concessão que a jovem precisa fazer. Antes mesmo de conhecer a criança, a madrasta já ocupa seu espaço. O ambiente planejado para uma nova etapa da família passa a atender às necessidades de alguém que chega com hábitos, exigências e pouca disposição para ouvir os anfitriões. Belinda aceita a alteração, embora perca uma parte importante dos preparativos para a maternidade. www.imdb.com

O desconforto cresce porque Solange combina dependência física com uma vontade bastante saudável de mandar nos outros. Precisa de cuidados, mas distribui ordens com desenvoltura. Kathryn Hunter aproveita essa contradição para construir uma personagem desagradável sem precisar disfarçar suas intenções o tempo inteiro. A voz, os gestos e a insistência fazem cada pedido carregar uma cobrança adicional. Estar perto dela significa permanecer disponível, mesmo quando Belinda também precisa descansar e cuidar da gravidez.

Existe algo perversamente engraçado nessa senhora que aceita hospitalidade e passa a agir com autoridade de proprietária. O riso, quando vem, nasce do absurdo das exigências e da dificuldade dos outros em interrompê-las. Hunter ocupa os ambientes com tanta energia que sua fragilidade raramente lhe tira o comando da conversa. A personagem pode precisar de ajuda para tarefas cotidianas, mas ninguém parece capaz de lhe dizer que já pediu demais.

A religião entra na convivência

Belinda também precisa lidar com as convicções religiosas de Solange, usadas para interferir na vida do casal e julgar suas escolhas. A hostilidade racial torna essa relação ainda mais difícil. A protagonista é uma mulher negra recebendo dentro de casa alguém que a trata com desprezo, embora dependa de seus cuidados. A obrigação de manter a educação acrescenta uma camada de desgaste. Qualquer reação corre o risco de ser apresentada pela visitante como ingratidão. en.wikipedia.org

Brandy Norwood dá consistência a esse cansaço. Sua Belinda tenta preservar a cordialidade, mas as expressões deixam escapar o esforço necessário para continuar ouvindo. A atriz sustenta bem a distância entre o que a personagem gostaria de responder e o que ainda consegue guardar para si. Há irritação, insegurança e uma necessidade compreensível de proteger a filha. Isso aproxima o espectador de uma mulher que precisa defender seu lugar na família enquanto recebe novas tarefas.

Max e Sam Eggers acertam quando permanecem perto dessas situações domésticas. O incômodo tem endereço, ocupa um quarto e exige atenção. A contribuição financeira dificulta uma solução tão simples quanto pedir que a visitante vá embora. Cada favor recebido pesa na hora de reclamar, e Belinda fica presa a um acordo cujos custos são maiores para ela.

O marido deixa a esposa sozinha

Norman já havia se afastado de Solange, mas aceita retomar o convívio quando o dinheiro se torna necessário. Sua hesitação inicial sugere uma história familiar dolorosa. O problema é que conhecer a madrasta não o torna mais eficiente para proteger a esposa. Andrew Burnap interpreta um homem desconfortável diante dessa presença, incapaz de assumir com firmeza a responsabilidade pela decisão que tomou.

A passividade dele irrita porque Belinda enfrenta uma situação que Norman tinha condições de prever. O casal concordou em receber Solange, mas o desgaste da convivência não se distribui de maneira equilibrada. A esposa suporta as provocações e os cuidados enquanto espera uma intervenção que demora a chegar. O casamento perde força como fonte de apoio, deixando a gestante mais exposta às vontades da hóspede.

Esse é também um ponto menos desenvolvido da direção. As duas mulheres recebem personalidades mais marcantes, enquanto Norman permanece limitado por sua dificuldade de agir. A omissão tem importância para o enredo, mas falta ao personagem uma presença que dê maior complexidade às relações. Em vários trechos, ele parece existir sobretudo para deixar Belinda sem ajuda.

O medo divide espaço com a repulsa

Solange demonstra um interesse invasivo pela criança, e Belinda precisa preservar sua autoridade de mãe. A tensão cresce porque a visitante já conseguiu interferir nos quartos, nos hábitos e nas decisões da residência. Sua aproximação da bebê acrescenta uma preocupação que a protagonista não pode tratar apenas com boas maneiras. A maternidade exige que ela responda a uma mulher acostumada a conseguir o que pede.

Os irmãos Eggers apostam no grotesco e no desconforto corporal, dando à convivência um tom que se aproxima da comédia cruel. A escolha rende uma antagonista memorável, mas a insistência nas situações repulsivas por vezes desgasta mais do que assusta. Quando Solange domina todas as atenções, sobra menos espaço para acompanhar as dúvidas e os receios de Belinda.

“A Sala da Frente” ganha força quando Norwood recupera esse espaço. Sua atuação mantém o interesse numa mulher que precisa cuidar da família sem desaparecer sob as exigências de outra pessoa. Hunter oferece uma presença difícil de suportar e igualmente difícil de ignorar. Entre as duas, o terror mais convincente nasce da perda de privacidade e da obrigação de agradecer enquanto alguém interfere em tudo. Belinda aceita abrir a casa por necessidade financeira, mas precisa impedir que esse acordo entregue a Solange também o comando sobre sua filha.