George Clooney assina direção desse belíssimo drama com Ben Affleck e Tye Sheridan, no Prime Video

Nos anos 1970, em Long Island, nos Estados Unidos, o menino J.R. (Daniel Ranieri) passa a conviver com o tio Charlie (Ben Affleck) depois que sua mãe, Dorothy (Lily Rabe), fica sem dinheiro para pagar o aluguel e precisa voltar à casa dos pais. Com o pai ausente, o garoto procura companhia e orientação entre os parentes e os frequentadores do bar onde Charlie trabalha. Esse é o ponto de partida de “Bar Doce Lar”, drama de 2021 dirigido por George Clooney e baseado nas memórias do escritor e jornalista J. R. Moehringer.

A história acompanha uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também pela presença de adultos dispostos a oferecer alguma ajuda. Charlie ocupa um lugar especial nesse grupo. Leitor apaixonado, dono de opiniões firmes e de um repertório considerável de conselhos, ele percebe o interesse do sobrinho pelas palavras e incentiva uma ambição que levará anos para ganhar forma. Antes de pensar em escrever um livro, porém, J.R. precisa lidar com uma pergunta mais dolorosa. Por que seu pai nunca está por perto?

De volta à casa dos avós

Dorothy recebe o retorno à casa da família com vergonha e frustração. Ela queria sustentar o filho e ter seu próprio endereço, mas precisa aceitar a ajuda de um pai pouco acolhedor, interpretado por Christopher Lloyd. O avô reclama da casa cheia e dá à convivência aquele desconforto conhecido por quem já precisou morar de favor, mesmo entre parentes.

J.R. reage de outra maneira. Onde a mãe sente o peso da dependência, ele descobre companhia. Há gente entrando, saindo e conversando, além de um tio que parece ter tempo para ouvi-lo. Clooney preserva essa diferença sem desmerecer nenhum dos dois. A alegria da criança convive com o cansaço da mulher que sabe quanto custa manter uma casa.

Lily Rabe dá a Dorothy uma firmeza que nasce dessa preocupação. A personagem deseja que o filho tenha as oportunidades que lhe faltaram e deposita na educação a esperança de uma vida menos apertada. Harvard ou Yale fazem parte de seus planos muito antes de o menino ter idade para escolher uma universidade. Seu carinho vem acompanhado de expectativas altas, porque ela conhece bem as dificuldades de quem tem poucas alternativas.

Livros e conselhos no balcão

No Dickens, o bar de Charlie, J.R. recebe uma educação menos convencional. O tio compartilha livros, recomenda leituras e dá orientações sobre dinheiro, relacionamentos e comportamento. Os clientes também participam, cada um com suas histórias e certezas. Para o garoto, aquele ambiente oferece atenção e uma sensação de pertencimento que a ausência paterna deixou incompleta.

Ben Affleck é a melhor razão para acompanhar “Bar Doce Lar”. Seu Charlie tem graça, generosidade e um jeito de falar que mistura confiança com certa falta de cerimônia. Ele aconselha o sobrinho sem assumir a pose de um homem que resolveu a própria vida. Algumas de suas recomendações carregam os limites de sua experiência, o que torna a relação mais convincente. Há afeto ali, mas também opiniões que mereceriam uma revisão antes de serem entregues a uma criança.

Daniel Ranieri responde muito bem a essa presença. Seu J.R. é curioso, atento e espontâneo, sem aquela desenvoltura artificial que às vezes transforma personagens infantis em adultos pequenos. O menino observa os frequentadores, escuta as conversas e começa a imaginar o que pode fazer com as palavras. A ligação entre Ranieri e Affleck dá intimidade às cenas e faz do balcão um lugar ao qual dá vontade de voltar.

O pai que só aparece no rádio

O pai de J.R., interpretado por Max Martini, trabalha como locutor e é conhecido como The Voice. O garoto procura sua voz no rádio, uma maneira triste de manter algum contato com alguém que não participa de seu cotidiano. Pode escutá-lo, mas não recebe dele o cuidado que deseja.

Essa expectativa impede que a relação com Charlie resolva tudo. O tio está presente e oferece apoio, enquanto o menino continua esperando alguma demonstração de interesse do pai. É um sentimento reconhecível, sobretudo porque J.R. ainda não tem recursos para avaliar aquela ausência com o distanciamento de um adulto.

Clooney trata esse sofrimento com delicadeza, embora sua preferência por um tom afetuoso também deixe certas dificuldades menos ásperas do que poderiam ser. A casa dos avós e o Dickens recebem tanto calor que, por vezes, as preocupações de Dorothy ficam pequenas diante do encanto das lembranças. O carinho convence, mas algumas feridas pediriam mais tempo e atenção.

Uma vida além de Long Island

Tye Sheridan assume J.R. na juventude, quando o rapaz chega a Yale e começa a circular entre pessoas com experiências diferentes das suas. A conquista atende ao desejo da mãe, mas o ingresso na universidade não elimina suas inseguranças. Ele precisa se adaptar aos colegas, pensar no futuro profissional e descobrir o que deseja escrever.

Nesse período, conhece Sidney (Briana Middleton), por quem se apaixona. A aproximação envolve o entusiasmo de um jovem interessado numa colega e o desconforto de alguém que ainda procura seu lugar naquele ambiente. Sheridan transmite bem essa hesitação, especialmente quando J.R. tenta interpretar os sentimentos da estudante e confunde desejo com expectativa.

Sidney, porém, recebe pouco espaço para existir além do interesse que desperta nele. Middleton tem presença, mas sua personagem permanece presa ao olhar do protagonista. As cenas do casal acabam menos interessantes do que as conversas entre tio e sobrinho, nas quais gestos e pequenas brincadeiras dizem mais sobre a relação.

A passagem para a juventude também perde parte da fluidez da infância. Clooney percorre etapas importantes da vida de J.R. sem sempre permanecer nelas o suficiente, e o afastamento de Charlie deixa uma falta que Sheridan precisa compensar. O rapaz cresce, mas o filme continua mais à vontade quando ele volta ao Dickens.

“Bar Doce Lar” merece atenção pela ternura de seus encontros e pela atuação de Affleck, que dá peso ao cuidado cotidiano. Sua presença ajuda a sustentar uma história familiar, com qualidades e limitações igualmente reconhecíveis. Enquanto J.R. tenta transformar o interesse pela escrita numa profissão, Charlie continua oferecendo livros, escuta e um lugar para conversar.