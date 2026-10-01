Johnny Depp e Benedict Cumberbatch em thriller de máfia na HBO Max

No fim dos anos 1970, um agente do FBI se aproxima de um perigoso mafioso de Boston para combater o crime organizado e acaba ajudando a transformar um criminoso em um dos homens mais poderosos da cidade. Em “Aliança do Crime” (2015), Scott Cooper recupera a história real de James “Whitey” Bulger (Johnny Depp), gângster irlandês que encontra no agente federal John Connolly (Joel Edgerton) a oportunidade de fortalecer seus negócios enquanto fornece informações sobre organizações rivais. Benedict Cumberbatch interpreta Billy Bulger, irmão do criminoso e influente político de Massachusetts. Os três ocupam posições bastante diferentes na cidade, mas compartilham relações pessoais capazes de aproximar ambientes que deveriam permanecer separados. A colaboração oferece ao FBI acesso privilegiado à máfia italiana e concede a Whitey uma proteção bastante conveniente.

John Connolly conhece as ruas de South Boston e sabe que combater o crime organizado exige informantes próximos das lideranças locais. Sua aposta é Whitey Bulger, homem que construiu uma reputação violenta e mantém interesses contrários aos da máfia italiana. Os dois se conhecem desde a infância, circunstância que facilita uma aproximação improvável para qualquer agente recém-chegado à região. Connolly utiliza essa antiga familiaridade para convencer Bulger a colaborar com as autoridades. A proposta parece vantajosa para ambos, especialmente porque o criminoso poderá enfraquecer seus concorrentes enquanto preserva boa parte das próprias atividades.

Whitey aceita a aproximação sem demonstrar qualquer intenção de abandonar o crime. Ele compreende que entregar informações sobre seus adversários pode proporcionar algo muito mais valioso do que dinheiro. A tolerância de agentes federais representa uma liberdade extraordinária para quem pretende controlar negócios ilegais. Connolly, por sua vez, passa a defender a utilidade do informante perante seus superiores, mesmo quando as atitudes do parceiro tornam essa justificativa cada vez mais difícil. O FBI consegue avançar sobre determinados alvos, enquanto Bulger ganha espaço para fortalecer sua influência nas ruas.

Johnny Depp assume outro rosto

Longe dos personagens excêntricos que marcaram parte de sua carreira, Johnny Depp interpreta Whitey com uma frieza desconfortável. A caracterização física impressiona pelos cabelos ralos, olhos azulados e aparência envelhecida, mas seus melhores momentos surgem durante conversas aparentemente banais. Bulger consegue transformar encontros cotidianos em situações ameaçadoras, especialmente quando alguém demonstra desconhecer as regras que ele próprio estabeleceu. O criminoso raramente precisa elevar a voz para intimidar seus interlocutores. Seu comportamento alterna familiaridade e brutalidade, deixando amigos e subordinados permanentemente atentos às mudanças de humor.

Essa personalidade também aparece na relação com Lindsey Cyr (Dakota Johnson), companheira de Whitey e mãe de seu filho. A convivência doméstica apresenta uma dimensão mais íntima de um homem acostumado a impor sua vontade nas ruas. Cooper permite que momentos familiares coexistam com a violência praticada pelo protagonista, sem utilizar seus vínculos afetivos para desculpar seus crimes. A presença de Lindsey ajuda a compreender o ambiente particular de Bulger, embora o roteiro reserve maior atenção às atividades criminosas e à proximidade crescente com o FBI.

O agente que protege o criminoso

Joel Edgerton encontra em John Connolly um personagem particularmente interessante. Orgulhoso das próprias origens, o agente parece fascinado pela oportunidade de trabalhar com alguém que conheceu antes de ingressar na polícia federal. A intimidade entre os dois interfere gradualmente em suas responsabilidades profissionais. Connolly passa a justificar comportamentos cada vez mais graves de Bulger, insistindo na importância das informações fornecidas pelo gângster. Seus colegas precisam lidar com uma parceria na qual o informante recebe privilégios incomuns e o agente responsável por supervisioná-lo demonstra uma lealdade bastante pessoal.

Billy Bulger ocupa uma posição diferente nessa história. Interpretado por Benedict Cumberbatch, o político construiu uma carreira respeitável enquanto seu irmão se tornou uma figura temida em Boston. A proximidade familiar acrescenta dificuldades à atuação das autoridades, especialmente porque os irmãos pertencem a universos públicos aparentemente incompatíveis. Billy mantém sua influência política e procura administrar os limites dessa relação. O contraste entre os dois ajuda a compreender a importância do sobrenome Bulger em Massachusetts, onde prestígio institucional e reputação criminosa convivem dentro da mesma família.

A proteção tem um preço

O aspecto mais inquietante da história está na facilidade com que Connolly passa a confundir os interesses do FBI com os de Whitey. Quanto mais informações o criminoso oferece, maior parece ser a disposição do agente para preservar o acordo. Outros integrantes das autoridades federais começam a questionar essa proximidade, mas encontram resistência em um colega que considera sua fonte indispensável. Edgerton interpreta essa insistência com uma mistura convincente de ambição, vaidade e apego às próprias origens. Connolly deseja reconhecimento profissional e acredita que sua ligação privilegiada com Bulger poderá garantir resultados que nenhum outro agente conseguiria entregar, mesmo quando a parceria compromete a credibilidade de seu trabalho.

Scott Cooper administra essa relação privilegiando conversas, encontros reservados e episódios de violência que revelam a crescente influência do gângster. A narrativa ganha força quando aproxima as decisões tomadas nos escritórios federais daquilo que acontece nas ruas de South Boston. A brutalidade de Whitey adquire uma dimensão ainda mais incômoda porque sua liberdade depende também da disposição de funcionários públicos em proteger seus interesses. Depp e Edgerton sustentam essa relação com interpretações bastante distintas, enquanto o roteiro acompanha o custo progressivo das concessões feitas ao informante. Cada informação entregue por Bulger fortalece os argumentos de Connolly, mas também prolonga a liberdade de um criminoso que continua expandindo seus negócios diante das autoridades.