De James Joyce a Annie Ernaux: os vinhos favoritos de 7 grandes escritores

De Joyce a Ernaux, sete gigantes da literatura revelam que algumas das melhores histórias também foram escritas à mesa, com uma garrafa aberta.

Goethe não queria vinho. Queria aquele vinho. Em 1806, longe de Würzburg, reclamou da falta do Steinwein da cidade, como quem descobre que certas fidelidades do paladar podem ser tão teimosas quanto as literárias. O detalhe é pequeno, doméstico, quase ridículo diante de uma vida que produziu “Fausto”, atravessou revoluções intelectuais e ajudou a inventar uma ideia moderna de escritor. Justamente por isso é bom.

Escritores, afinal, bebem pelo mesmo motivo que o resto da humanidade bebe, porque gostam. O problema começa quando a biografia entra no bar. Hemingway é o caso clássico. Bebeu tanto na vida e foi tão diligente na construção do próprio personagem que qualquer garrafa colocada perto dele corre o risco de virar “a favorita de Hemingway” antes que alguém peça a conta. Com James Joyce, Mark Twain, Vargas Llosa e companhia, a documentação às vezes é mais sóbria que a lenda — o que não quer dizer menos divertida.

Há escolhas declaradas, recomendações entusiasmadas, visitas a bodegas, cartas, refeições e até um champanhe servido no banquete do Nobel a Annie Ernaux. Nada disso transforma literatura em enologia, felizmente. Apenas devolve por alguns instantes esses nomes enormes à escala humana, onde um sujeito pode ter escrito “Ulisses”, “O Conde de Monte Cristo” ou “Os Anos” e ainda assim, diante de uma boa garrafa, precisar tomar uma decisão bastante simples.