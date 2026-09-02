Netflix resgata 35 filmes de Cantinflas, um dos maiores comediantes do século 20; veja o ranking do pior ao melhor

O 777 perseguiu Cantinflas por quase quarenta anos. Primeiro ele foi um policial improvisado, depois virou agente secreto, já numa daquelas aventuras em que ninguém sabe muito bem quem trabalha para quem, e por fim patrulheiro das ruas da Cidade do México, lidando com bêbados, ladrões, mulheres da noite e superiores que, por óbvio, não viam graça nenhuma em seus métodos. Mario Moreno podia trocar a farda, a profissão, a namorada, o lugar onde morava e até o século em que estava metido. Cantinflas continuava o mesmo sujeito magricela, de calças indecisas e conversa comprida, que entrava onde não era chamado e quase sempre saía deixando para trás uma autoridade um pouco menos respeitável.

Isso explica muita coisa numa filmografia que vai de 1941 a 1982 e na qual ele foi de tudo um pouco, às vezes mais de uma coisa no mesmo filme. Engraxate, barbeiro, bombeiro, fotógrafo, carteiro, professor, médico, padre, zelador, ministro — ministro não, claro; o funcionário que chega perto do ministro e descobre o tamanho da encrenca — e ainda Sancho Pança, porque Cervantes também haveria de pagar sua contribuição.

Cantinflas talvez tenha durado tanto porque nunca precisou mudar muito. Mudava o mundo em volta dele. A política ficava mais complicada, os hospitais mais modernos, os escritórios mais burocráticos, Hollywood mais espalhafatosa, e aquele homenzinho continuava olhando para toda essa gente importante como quem suspeitava, com alguma razão, que ninguém ali sabia exatamente o que estava fazendo. Shakespeare, Alexandre Dumas, faroeste, espionagem, aviação militar, circo e diplomacia entraram nessa máquina também. Alguns saíram melhor que outros.